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Финансы
Лиана Липанова
2588

РБК: неизвестные выставили на продажу данные 12 млн оформлявших микрозаймы россиян Материал редакции

Записи содержат ФИО, дату рождения, номера паспортов, контакты и другую информацию.

  • В конце марта неизвестные выставили на продажу персональные данные 12 млн россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах, сообщает РБК. Записи содержат ФИО, дату рождения, номера паспортов, телефоны, адреса электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумму займа, указывает издание.
  • По данным РБК, данные появились на специализированном сайте — на каком именно, не уточняется. Продавец предлагает пробник с информацией о 1800 клиентах. В каждой записи есть реферальная ссылка на сайт, с которого пользователь перешёл к оформлению микрозайма.
  • Большинство ссылок ведёт на финансовый маркетплейс «Юником24», утверждает издание. По просьбе РБК в «Юником24» проверили пробник и подтвердили, что база принадлежит одному из партнёров маркетплейса, но кому именно — не уточнили. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — заявили в компании.
  • В «Юником24» добавили, что при оформлении заявки на маркетплейсе необходимо указать только ФИО и номер телефона, а остальная информация могла быть в базе самой микрофинансовой организации. Однако корреспонденту издания при регистрации на «Юником24» пришлось указывать также паспортные данные и дату рождения.
  • При этом остальная часть реферальных ссылок в базе не относятся к маркетплейсу, указывает РБК. Некоторые клиенты из базы рассказали изданию, что оставляли свои данные в МФО «Микроклад».
  • По словам основателя и технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна, утечка могла произойти в результате взлома сервера информсистемы маркетплейса или МФО, либо из резервной копии базы, случайно попавшей в руки злоумышленников или украденной инсайдером.

#новость #утечкиданных

Лиана Липанова
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Undisputed

19

Маркетплейс микрозаймов.
Цитадель Зла.

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Vladislav S

4

Странно, что со старым маразматиком царем вместо президента на продажу ещё не выставили миллионы самих россиян

Ответить

Александр Мирзоян

Vladislav
5

Все уже давно продано 😁

Ответить

Sergey Vasiliev

Vladislav
3

Зачем их выставлять если они уже давно проданы

Ответить

Александр Сибагатов

Vladislav
–3

Владислав, не стоит переходить на оскорбления, тролить. Мне тоже не всё нравится в нашем укладе. Однако не нужно нагнетать обстановку. Во всем царь виноват?! Даже в попытке продажи данных!)

Ответить

Alex

Vladislav
1

Добрый Вы...

Ответить

alex twit

7

Не может быть! Ведь сервера с ПД в Россиюшке... Это вы все врети!111

Ответить

Артур

alex
0

Кстати, утечка данных - мировая практика

Ответить

Никита Вдовин

6

Взлом сервера)))) забавно))) скорее всего один из сотрудников просто слил базу и решил заработать. Потом по аналогии с лидами мфошными по рынку гонять туда-сюда меняя название конторы и ссать в уши покупателям, что в продаже самые наилучшие и свежайшие лиды прям от клиентов.

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Kelerius

Никита
0

Не. Это обычно так делается: поднимаешь базу на mongoDb и забываешь,что у них там по умолчанию открытый порт и пароль дефолтный (или вообще без пароля).

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Никита Вдовин

Kelerius
2

Ваш вариант лучше оставить для официальной версии))))

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Александр Сибагатов

Никита
0

Официальный ответ дал Ашот

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Александр Сибагатов

Никита
0

Согласен с вами.

Ответить

mik m

1

Да все продажно деньги решают даже жизнь что там какие то данные🤦‍♂️

Ответить

Александр Мирзоян

0

Интересен ресурс. Автор, как думаешь, tor? Кто может кинуть ссылку на объявление и его стоимость и условия раскрытия?

Ответить

mik m

0

https://youtu.be/joBG79MNCGs посмотрите сделайте выводы и переходите на наличку и не берите кредиты только в случаях острой необходимость где другого выхода нет

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Денис Попов

mik
0

Кредиты или микрозаймы?

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mik m

Денис
0

Это одно и тоже говно только ствол приставленый к виску разного калибра кредит в нормальном банке безбольная бита а вот микрозаймы это уже граната которая зацепит не только кто взял займ🤦‍♂️😒

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Денис Попов

mik
0

Окей, а слышали, что в Америке, если никому не должен, то ты лжец? 😁
Только я не знаю по кредитным ставкам ничего (машина, дом).

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mik m

Денис
0

Так и строится все внушение сверху и вскором времени человек как зомби соглашается что это так и так поэтапно все меняется это и с налогами со всем например у нас ндс был 18 норм сейчас 20 плохо лучше бы 18 а потом 22 это плохо лучше бы 20 и так все. Само изоляция плохо чип тебе в руку иди выходи гуляй о хорошо. Зп нет плохо после изоляции 15т о как много и хорошо. Сейчас хорошо у африканских племен живущие с бабуинами 😅 правда до того момента как не придёт чиновник и введёт деньги и законы.

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Денис Попов

mik
0

Я не могу читать это, я привык к диалогам и обществу, которое умеет чётко формулировать свои мысли 🤷🏼‍♂️😰

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Olga RRR

0

Никогда такого не было, и вот опять🤔

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Дмитрий Смирнов

0

Отличная база, лояльная к боярышнику и отлично конвертиться по шансончику. А если серьезно, кому нужна и заем эта база? Кто-нибудь объяснит?)

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