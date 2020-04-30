Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
26

Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег в случае проигрыша в суде против SEC Материал редакции

Если до 30 апреля 2021 года Telegram не запустит TON, то инвесторы получат акции компании.

0 Обсудить
В закладки

Telegram Павла Дурова предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег: они могут вернуть 72% вложенных средств сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Компания сообщила об этом в письме инвесторам, содержание которого со ссылкой на источники приводят РБК, The Bell и «Ведомости».

Ранее компания перенесла дату запуска платформы с осени 2019 года до 30 апреля 2020 года из-за судебного запрета в рамках дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram. Судебные слушания ещё продолжаются, поэтому компания вынуждена снова перенести дедлайн.

Если компания выиграет суд против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), то инвесторы получат Gram или другие токены в соответствии с соглашением о покупке, говорится в письме. Но если компания проиграет — Telegram вернёт инвестиции за счёт продажи акций мессенджера, принадлежащих его основателю Павлу Дурову.

Стоимость Telegram превысит совокупную сумму потенциального долга в несколько раз, говорится в письме. Компания попросила инвесторов дать ответ до конца недели.

#новость #ton #telegram

Лиана Липанова
+15 755
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ton","telegram"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 124123, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Apr 2020 08:11:10 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Coub
Android-разработчик
Удалённо
iOS-разработчик
Удалённо
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

24TTL
Подписан
Отписаться
IDRF'2020: как прошла самая масштабная конференция по онлайн-ритейлу. Часть 1
Selectel
Подписан
Отписаться
Track and go: как устроена сериализация поставок
Среди клиентов Selectel есть не только отечественные, но и крупные международные компании. Сегодня в рубрике “Истории у…
0
Briskly
Подписан
Отписаться
PR в стартапе: как и кому рассказать о себе после выхода на рынок?
Как попасть в топовые СМИ, зачем раскручивать основателя и почему вы должны быть первым, кто расскажет вашу историю? Ди…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
анатолий протеста
за день
То есть теперь мошенникам нужна будет всего одна фотография кредитки, чтоб украсть деньги, а не две, как раньше? БРАВО
«Альфа-банк» начал выпускать кредитки без платёжных данных на лицевой стороне
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Alexandre Svergoun

Русский лубок

3216q114

Как я пытался ОСАГО продлить у…

Alexandre Svergoun

Русский лубок

Сергей А

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Alexandre Svergoun

Русский лубок

Johnny Vorony

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Игорь Филиппов

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Балкон.ру

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

vlad smirnoff

Русский лубок

Roberto Martinez

Пока не открыли Землю: карта…

Alexandre Svergoun

Русский лубок

Игорь Филиппов

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Балкон.ру

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Johnny Vorony

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Alexandre Svergoun

Русский лубок

Игорь Филиппов

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

vlad smirnoff

Русский лубок

Roman Trifonov

Как я пытался ОСАГО продлить у…

Alexandre Svergoun

Русский лубок

Fedor Ngun

«Освободите Америку…