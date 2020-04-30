Если до 30 апреля 2021 года Telegram не запустит TON, то инвесторы получат акции компании.

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Telegram Павла Дурова предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег: они могут вернуть 72% вложенных средств сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Компания сообщила об этом в письме инвесторам, содержание которого со ссылкой на источники приводят РБК, The Bell и «Ведомости».

Ранее компания перенесла дату запуска платформы с осени 2019 года до 30 апреля 2020 года из-за судебного запрета в рамках дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram. Судебные слушания ещё продолжаются, поэтому компания вынуждена снова перенести дедлайн.

Если компания выиграет суд против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), то инвесторы получат Gram или другие токены в соответствии с соглашением о покупке, говорится в письме. Но если компания проиграет — Telegram вернёт инвестиции за счёт продажи акций мессенджера, принадлежащих его основателю Павлу Дурову.