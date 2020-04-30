Выручка компании достигла $5,99 млрд.
- Tesla отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2020 года, передаёт CNBC. Компания получила прибыль третий квартал подряд — $16 млн за январь-март.
- Прибыль на акцию составила $1,24, выручка — $5,99 млрд. Аналитики компании Refinitiv прогнозировали скорректированный убыток в среднем на уровне $0,36 на акцию и выручку в $5,9 млрд, напоминает издание.
- Выручка от продажи автомобилей достигла $5,1 млрд. Низкий уровень продаж своих солнечных батарей глава компании Илон Маск объяснил влиянием коронавируса, пишет CNBC.
- Также Tesla сообщила об отрицательном свободном денежном потоке (free cash flow, FCF) в размере $895 млн. При этом глава компании Илон Маск летом 2019 года прогнозировал положительный FCF в будущих кварталах.
- Выручка в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 2%, до $7,38 млрд. Прибыль составляла $105 млн. Тогда компания сообщала о росте поставок электромобилей на 23% — до 112 тысяч. В первом квартале 2020 года компания поставила 88 400 электромобилей. Это лучший показатель, который Tesla показывала в первом квартале года, сообщалось в отчёте.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"],
"comments": 0,
"likes": 0,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 124131,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 30 Apr 2020 09:39:20 +0300",
"is_special": false }