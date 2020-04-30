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Финансы
Лиана Липанова
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Tesla получила прибыль третий квартал подряд — $16 млн за первые три месяца 2020 года Материал редакции

Выручка компании достигла $5,99 млрд.

  • Tesla отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2020 года, передаёт CNBC. Компания получила прибыль третий квартал подряд — $16 млн за январь-март.
  • Прибыль на акцию составила $1,24, выручка — $5,99 млрд. Аналитики компании Refinitiv прогнозировали скорректированный убыток в среднем на уровне $0,36 на акцию и выручку в $5,9 млрд, напоминает издание.
  • Выручка от продажи автомобилей достигла $5,1 млрд. Низкий уровень продаж своих солнечных батарей глава компании Илон Маск объяснил влиянием коронавируса, пишет CNBC.
  • Также Tesla сообщила об отрицательном свободном денежном потоке (free cash flow, FCF) в размере $895 млн. При этом глава компании Илон Маск летом 2019 года прогнозировал положительный FCF в будущих кварталах.
  • Выручка в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 2%, до $7,38 млрд. Прибыль составляла $105 млн. Тогда компания сообщала о росте поставок электромобилей на 23% — до 112 тысяч. В первом квартале 2020 года компания поставила 88 400 электромобилей. Это лучший показатель, который Tesla показывала в первом квартале года, сообщалось в отчёте.

#новость #tesla

Лиана Липанова
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