Суммарная выручка компании выросла на 18% — это самый низкий показатель роста за всю историю Facebook, говорят аналитики.
- Выручка Facebook по результатам первого квартала 2020 года достигла $17,74 млрд. Этот показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — $15,08 млрд. По словам аналитиков Refinitiv, это самый низкий показатель роста за всю историю Facebook, несмотря на прогнозы на уровне 16%, пишет Reuters.
- Чистая прибыль составила $4,9 млрд. Продажи рекламы, которые составляют почти весь доход соцсети, выросли на 17% до $17,44 млрд. Компания заявила, что сейчас доходы от рекламы стабилизируются после резкого снижения в марте из-за Covid-19. Первые апрельские показатели выглядят многообещающе, говорится в отчёте.
- Общие расходы за первый квартал выросли всего на 1% до $11,84 млрд. Компания снизила свой прогноз по расходам на 2020 год с $54-59 млрд до $52-56 млрд и объяснила это отменой многих мероприятий, поездок и сокращением набора персонала.
- Суммарная аудитория всех приложений компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) достигла 2,99 млрд пользователей в месяц. Ежедневная аудитория самой Facebook в марте выросла на 11% и составила 1,73 млрд активных пользователей.
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Murat Oshroev
сейчас прибежит Роспотребнадзор и попросит поделиться доходом, типа ФБ зарабатывает на россиянах