Сделку проведут путём обмена акций компаний.
- Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова через своё подразделение «ЮэСэМ Телеком» (в частности, владеет «Мегафоном»), сообщила ИТ-группа. Сделку планируют закрыть в течение 2020 года.
- Сделку проведут путём обмена долей акций компаний: основатель «ИКС холдинга» Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Последний также возглавит «ЮэСэМ Телеком».
- Черепенников также сохранит должность гендиректора «ИКС Холдинга», займет в «ЮэСэМ Телеком» позицию операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона», уточнили в компании.
- «ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-группа. В неё входит более 25 компаний, объединённых в субхолдинги Yadro, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Группа специализируется на ИТ-безопасности, системах хранения данных, криптографии и квантовых вычислениях, машинном обучении и других направлениях. Штат компании — более 6000 человек.
- Черепенников известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую Усманов с партнёрами инвестировал $100 млн. В 2018 году Mail.Ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce, в который входит Virtus.pro.
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Ilya Brin
Объединённая IT-группировка 😏 звучит уже совсем по-другому
Michael TretyakIlya
Пропал калабуховский дом (с). Я не про компанию, а про то, что теперь это будет полностью подконтрольная государству именно что О(IT)ПГ)))
Полет Нормальный
Пришел госзаказ на очередной национальный проект в цифровой экономике
Roman Bannov
Кризис - это время возможностей, как скажет кто то, у кого много госденег.
Vladislav S
Олигархическая верхушка продолжает концентрировать власть и замыкать финансовые потоки на себя. Да здравствует режим сумасшедшего деда Пу.