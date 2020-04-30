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Татьяна Боброва
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USM Алишера Усманова договорилась о приобретении российской ИТ-группы «ИКС Холдинг» Материал редакции

Сделку проведут путём обмена акций компаний.

  • Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова через своё подразделение «ЮэСэМ Телеком» (в частности, владеет «Мегафоном»), сообщила ИТ-группа. Сделку планируют закрыть в течение 2020 года.
  • Сделку проведут путём обмена долей акций компаний: основатель «ИКС холдинга» Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Последний также возглавит «ЮэСэМ Телеком».
  • Черепенников также сохранит должность гендиректора «ИКС Холдинга», займет в «ЮэСэМ Телеком» позицию операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона», уточнили в компании.
  • «ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-группа. В неё входит более 25 компаний, объединённых в субхолдинги Yadro, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Группа специализируется на ИТ-безопасности, системах хранения данных, криптографии и квантовых вычислениях, машинном обучении и других направлениях. Штат компании — более 6000 человек.
  • Черепенников известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую Усманов с партнёрами инвестировал $100 млн. В 2018 году Mail.Ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce, в который входит Virtus.pro.

#новость #usm #сделки

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Ilya Brin

6

Объединённая IT-группировка 😏 звучит уже совсем по-другому

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Ilya
1

Пропал калабуховский дом (с). Я не про компанию, а про то, что теперь это будет полностью подконтрольная государству именно что О(IT)ПГ)))

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Roman Bannov

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Vladislav S

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