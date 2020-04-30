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Финансы
Татьяна Боброва
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Мишустин анонсировал льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей Материал редакции

Для этого правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку государственных микрофинансовых организаций.

22 комментария
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Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики из-за пандемии.

В частности, компании смогут получить льготные микрозаймы, а также реструктуризировать свои долги. Для этого правительство планирует выделить 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

Среди других дополнительных мер:

  • Власти выделят дополнительные средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за рубежа, сумма не уточняется.
  • Российскому фонду технологического развития выделят 15 млрд рублей, которые направят на кредиты предприятиям — производителям товаров для борьбы с коронавирусом.
  • Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков и 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков.
  • Ещё 577,5 млн рублей планируется распределить между девятью регионами на пилотный проект по привлечению частных медцентров для помощи пожилым людям. Всего выбрано 33 частных организации.

Сейчас в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, входят авиаперевозки, гостиничный бизнес, общепит, салоны красоты, кинотеатры и другие. Среди мер поддержки — отсрочки по налогам, мораторий на проверки, «беспроцентные» кредиты на зарплаты и так далее.

Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
2 апреля правительство утвердило меры поддержки пострадавших отраслей, одной из основных стала…
vc.ru

#новость #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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22 комментария
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Валерий Никнейм

6

Мишустин анонсировал льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей

Некоторое время спустя:

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Kelerius

Валерий
2

Коллекторы?)

Ответить

Тимур Маликов

Kelerius
7

Мишустин...

Ответить

Артем Акулов

6

отсрочки по налогам

Помрете, но попозже.

мораторий на проверки 

Отжахаем во все щели как в былые времена, но попозже.

«беспроцентные» кредиты на зарплаты

Помогите нам найти среди предпринимателей идиотов. Поехали!

правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку государственных микрофинансовых организаций.

Тем временем в собственности семьи Мишустина недвижимости почти на 3 миллиарда рублей.

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Денис Демидов

Артем
3

Быть у воды и не напиться? 

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Дарья Сазанова

4

Новости про поддержку бизнеса всё дурнее и дурнее. 

Ответить

Денис Демидов

Дарья
3

Такой цели не стоит, они просто хотят загнать МСБ в долговую яму и там его прикончить.

Ответить

Скользкий Джимми

Денис
1

типа - а бизнес был временною мерой (с)

Ответить

Денис Демидов

Скользкий
0

Чисто экономически, олигархам было бы выгодно развивать МСБ, чтобы меньше нефтебаксами делиться, но политически они не могут отпустить рубль до 150 руб. как он и должен стоить по текущим ценам на нефть, вот и душат МСБ в политических целях против экономической логики.
Классическая революционная ситуация, политическая надстройка пошла против экономической целесообразности.

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Syzygy

Денис
0

Ерунду пишите про 150 рублей. Доллар сейчас стоит столько, сколько стоит - никаких масштабных интрвенций не ведётся, его свободно можно купить на рынке за эту сумму.

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Pavel Zakharov

Syzygy
2

стоп, а как же массовая продажа валюты ЦБ весь месяц? они рекорды ставили, как раз с целью поддержки курса.  

Ответить

Денис Демидов

Pavel
0

Охранителю логика не нужна, он сейчас вам расскажет, что по индексу бигмака доллар должен 20 руб. стоить, что проклятые массоны купили Набиулину и она рубль топит стерва.

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Kelerius

Денис
0

У Комолова видел рассчеты, что должен стоить как раз рубля 24-30 (как в славные времена). 
Но ролик был, конечно, до кризиса.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Типичная проститутка на службе олигархов, как разведопрос примерно.
Такие твари помогают прикрывать работу печатного станка в три смены. Как он может стоить 23-30, когда только на спасение говно-банков ЦБ стабильно печатает триллионы каждый год, я уже молчу про кредиты какой нибудь роснефти.
ЦБ РФ является считай вторым ФНС, только сборы не пенсионерам идут и бюджетникам, как иногда бывает с деньгами собранными ФНС, а сразу в карман правящего класса - олигархам.

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Денис Демидов

Syzygy
1

Масштабные интервенции и не нужны, когда население под домашний арест посадили, импорт же кратно просел, значит потребность в долларе упала в разы.
Он не может стоить столько сколько стоил, так как почти половина платежного баланса страны это нефть и газ (он к цене нефти привязан).
Если бы не было карантина, то при этих ценах на нефть доллар бы где-то 150 стоил бы.

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Месье Никита

1

Спасибо, барин, кланяюсь вам в пол за такую помощь. С уважением, холоп. 

Ответить

Денис Демидов

Месье
2

Шикарный ход, возьмите у нас кредит на зарплаты во время карантина, чтобы нам самим деньги населению не платить, потом продадите квартиру или почку и отдадите.

Ответить

Михаил Качалов

Месье
0

Вы имеете отношение к МСБ?

Ответить

Месье Никита

Михаил
0

В данном случае уместнее спросить: "вас имеют?". 
И на тот и на другой вопрос - да. 

Ответить

Скользкий Джимми

1

ебло очередное - чисто кгбшный подход
- небо зеленое
- но оно же синее
- нет зеленое, и любой говорит что зеленое, где у нас любой?

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Вася Пражкин

0

Во всем мире бизнесу дают живые деньги и только в России - микрозаймы. 

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Kelerius

Вася
0

МФО будет микрозаймы у МФО?)))

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