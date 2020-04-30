Мишустин анонсировал льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей

Для этого правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку государственных микрофинансовых организаций.

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Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики из-за пандемии.

В частности, компании смогут получить льготные микрозаймы, а также реструктуризировать свои долги. Для этого правительство планирует выделить 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

Среди других дополнительных мер:

Власти выделят дополнительные средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за рубежа, сумма не уточняется.

Российскому фонду технологического развития выделят 15 млрд рублей, которые направят на кредиты предприятиям — производителям товаров для борьбы с коронавирусом.



Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков и 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков.

Ещё 577,5 млн рублей планируется распределить между девятью регионами на пилотный проект по привлечению частных медцентров для помощи пожилым людям. Всего выбрано 33 частных организации.