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в пользу общения при помощи мемов
Для этого правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку государственных микрофинансовых организаций.
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики из-за пандемии.
В частности, компании смогут получить льготные микрозаймы, а также реструктуризировать свои долги. Для этого правительство планирует выделить 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.
Среди других дополнительных мер:
Сейчас в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, входят авиаперевозки, гостиничный бизнес, общепит, салоны красоты, кинотеатры и другие. Среди мер поддержки — отсрочки по налогам, мораторий на проверки, «беспроцентные» кредиты на зарплаты и так далее.
Мишустин анонсировал льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей
Некоторое время спустя:
отсрочки по налогам
Помрете, но попозже.
мораторий на проверки
Отжахаем во все щели как в былые времена, но попозже.
«беспроцентные» кредиты на зарплаты
Помогите нам найти среди предпринимателей идиотов. Поехали!
правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку государственных микрофинансовых организаций.
Тем временем в собственности семьи Мишустина недвижимости почти на 3 миллиарда рублей.
Новости про поддержку бизнеса всё дурнее и дурнее.
Такой цели не стоит, они просто хотят загнать МСБ в долговую яму и там его прикончить.
типа - а бизнес был временною мерой (с)
Чисто экономически, олигархам было бы выгодно развивать МСБ, чтобы меньше нефтебаксами делиться, но политически они не могут отпустить рубль до 150 руб. как он и должен стоить по текущим ценам на нефть, вот и душат МСБ в политических целях против экономической логики.
Классическая революционная ситуация, политическая надстройка пошла против экономической целесообразности.
стоп, а как же массовая продажа валюты ЦБ весь месяц? они рекорды ставили, как раз с целью поддержки курса.
Охранителю логика не нужна, он сейчас вам расскажет, что по индексу бигмака доллар должен 20 руб. стоить, что проклятые массоны купили Набиулину и она рубль топит стерва.
Типичная проститутка на службе олигархов, как разведопрос примерно.
Такие твари помогают прикрывать работу печатного станка в три смены. Как он может стоить 23-30, когда только на спасение говно-банков ЦБ стабильно печатает триллионы каждый год, я уже молчу про кредиты какой нибудь роснефти.
ЦБ РФ является считай вторым ФНС, только сборы не пенсионерам идут и бюджетникам, как иногда бывает с деньгами собранными ФНС, а сразу в карман правящего класса - олигархам.
Масштабные интервенции и не нужны, когда население под домашний арест посадили, импорт же кратно просел, значит потребность в долларе упала в разы.
Он не может стоить столько сколько стоил, так как почти половина платежного баланса страны это нефть и газ (он к цене нефти привязан).
Если бы не было карантина, то при этих ценах на нефть доллар бы где-то 150 стоил бы.
Спасибо, барин, кланяюсь вам в пол за такую помощь. С уважением, холоп.
Шикарный ход, возьмите у нас кредит на зарплаты во время карантина, чтобы нам самим деньги населению не платить, потом продадите квартиру или почку и отдадите.
Вы имеете отношение к МСБ?
В данном случае уместнее спросить: "вас имеют?".
И на тот и на другой вопрос - да.
ебло очередное - чисто кгбшный подход
- небо зеленое
- но оно же синее
- нет зеленое, и любой говорит что зеленое, где у нас любой?
Во всем мире бизнесу дают живые деньги и только в России - микрозаймы.
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