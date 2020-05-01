Apple отчиталась о рекордной выручке от сервисов и падении чистой квартальной прибыли на 2,7% — до $11,2 млрд
Материал редакции
Сократилась выручка от iPhone, Mac и iPad, но увеличивается спрос на носимую электронику и сервисы компании.
30 апреля Apple опубликовала результаты за второй финансовый квартал 2019-2020 года. Выручка компании выросла на 1% и составила $58,3 млрд, что выше ожиданий аналитиков с $53,8 млрд. Международные продажи составили 62% выручки.
По словам гендиректора Apple Тима Кука, несмотря на пандемию Covid-19 компании удалось увеличить выручку благодаря продажам Apple Watch и AirPods и рекордной выручке от сервисов (iCloud, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News).
Чистая квартальная прибыль снизилась на 2,7% с $11,56 млрд до $11,25 млрд. Это произошло из-за дефицита iPhone по всему миру, закрытия офлайн-магазинов на время пандемии Covid-19 и падения продаж в Китае — об этом компания предупреждала инвесторов в феврале.
Квартальные продажи iPhone составили $28,96 млрд ($31,05 млрд годом ранее). Сервисы и подписки принесли компании $13,35 млрд ($11,45 млрд годом ранее).
Продажи носимых устройств и аксессуаров выросли до $6,28 млрд (год назад $5,12 млрд). Продажи Mac и iPad упали с $5,51 млрд до $5,35 млрд и с $4,87 млрд до $4,37 млрд соответственно.
Полет Нормальный
Зачем Apple столько денег, если они ни во что не инвестируют?