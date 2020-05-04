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Финансы
Лиана Липанова
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TechCrunch: Intel договорилась о покупке израильского стартапа Moovit с инвестициями Льва Левиева за $1 млрд Материал редакции

Стартап разрабатывает приложение, которое позволяет планировать маршрут по городу в реальном времени и отслеживать движение общественного транспорта.

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Intel договорилась покупке израильского стартапа Moovit, который управляет одноимённым мобильным приложением для навигации. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

Intel ранее инвестировала в Moovit и возглавила последний раунд финансирования компании в размере $50 млн в 2018 году. Среди других инвесторов — фонды Sequoia Capital, BMW iVentures, LVMH и актер Эштон Катчер. В Moovit дважды инвестировал и фонд Vaizra Investments Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили. Объём инвестиций не раскрывался.

Приложение Moovit позволяет планировать маршрут по городу в реальном времени и отслеживать движение общественного транспорта с помощью ИИ и больших данных. Аудитория приложения в 2020 году составляет более 800 млн пользователей в 3100 городах в 102 странах.

Intel заплатит за покупку $1 млрд, утверждают источники TechCrunch. По их словам, сделка находится на завершающей стадии.

Стартап станет частью израильского автомобильного хаба компании и будет связан с Mobileye, разработчиком технологий для беспилотных автомобилей. Intel приобрел Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд, напоминает издание.

На момент последнего раунда инвестиций Moovit оценивался более чем в $500 млн, но за последние два года стартап «сильно вырос», утверждает TechCrunch.

На момент публикации заметки представитель Intel не ответил на запрос издания. «На данный момент у нас нет комментариев, но если что-то изменится, я обязательно дам вам знать», — заявил пресс-секретарь Moovit.

Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ и DTF.

#новость #vaizra_investments

Лиана Липанова
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