По данным Bloomberg, средняя рыночная капитализация компании составила $100 млрд за шесть месяцев.
- Средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев, сообщает Bloomberg. Компания превысила порог, необходимый для того, чтобы гендиректор Tesla Илон Маск получил своё первое вознаграждение.
- Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн опционов на акции, разбитых на 12 частей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации Tesla. Суммарно Маск может заработать более $50 млрд.
- В качестве первой премии Маск может получить 1,69 млн акций по цене $350,02 за штуку. На закрытии торгов акции Tesla торговались по цене $768,21, в результате чего стоимость опционов Маска составила $706 млн.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043b\u043e\u043d\u043c\u0430\u0441\u043a","tesla"],
"comments": 7,
"likes": 3,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 125183,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 06 May 2020 08:19:18 +0300",
"is_special": false }
Иванка Сегодина
Вчера у Илона родился сынишка, получается две позитивных новости!
Алексей Лисовицкий
Молодец, достиг результата. Это достойно уважения и оплаты, полагаю
Gagarin
Илон красава!
Aleksandr Dubrovin
Хотел бы провести эксперимент, поменять местами Маска и Рогозина на год)) С попкорном наблюдать за Димой
Вадим СиняшинAleksandr
Ага, так тебе и дадут это провести...
Артём Сергеевич
Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн бинарных опционов
Дмитрий СухановАртём
Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)