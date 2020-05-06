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Лиана Липанова
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Стоимость Tesla превысила порог, необходимый для выплаты первой премии Илону Маску — глава компании получит $706 млн Материал редакции

По данным Bloomberg, средняя рыночная капитализация компании составила $100 млрд за шесть месяцев.

  • Средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев, сообщает Bloomberg. Компания превысила порог, необходимый для того, чтобы гендиректор Tesla Илон Маск получил своё первое вознаграждение.
  • Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн опционов на акции, разбитых на 12 частей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации Tesla. Суммарно Маск может заработать более $50 млрд.
  • В качестве первой премии Маск может получить 1,69 млн акций по цене $350,02 за штуку. На закрытии торгов акции Tesla торговались по цене $768,21, в результате чего стоимость опционов Маска составила $706 млн.

#новость #tesla #илонмаск

Лиана Липанова
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Иванка Сегодина

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Вчера у Илона родился сынишка, получается две позитивных новости!

Elon Musk on Twitter
“@flcnhvy @TeslaGong @PPathole @priscillabanana”
mobile.twitter.com
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Алексей Лисовицкий

5

Молодец, достиг результата. Это достойно уважения и оплаты, полагаю 

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Gagarin

1

Илон красава!

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Aleksandr Dubrovin

1

Хотел бы провести эксперимент, поменять местами Маска и Рогозина на год)) С попкорном наблюдать за Димой

Ответить

Вадим Синяшин

Aleksandr
0

Ага, так тебе и дадут это провести...

Ответить

Артём Сергеевич

0

Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн бинарных опционов

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Дмитрий Суханов

Артём
2

Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)

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