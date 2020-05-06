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Финансы
Лиана Липанова
5534

Стоимость Tesla превысила порог, необходимый для выплаты первой премии Илону Маску — он получит акции на $706 млн Материал редакции

По данным Bloomberg, средняя рыночная капитализация компании составила $100 млрд за шесть месяцев.

  • Средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев, сообщает Bloomberg. Компания превысила порог, необходимый для того, чтобы гендиректор Tesla Илон Маск получил своё первое вознаграждение.
  • Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн опционов на акции, разбитых на 12 частей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации Tesla. Суммарно Маск может заработать более $50 млрд.
  • В качестве первой премии Маск может получить 1,69 млн акций по цене $350,02 за штуку. На закрытии торгов акции Tesla торговались по цене $768,21, в результате чего стоимость опционов Маска составила $706 млн.

#новость #tesla #илонмаск

Лиана Липанова
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27 комментариев
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Иванка Сегодина

26

Вчера у Илона родился сынишка, получается две позитивных новости!

Elon Musk on Twitter
“@flcnhvy @TeslaGong @PPathole @priscillabanana”
mobile.twitter.com
Ответить

Сослан Сакшин

Иванка
–10

ну как сынишка
они пока еще не определились с полом ;)

Ответить

Балкон.ру

Иванка
1

Вообще, у него итак уже пятеро 😎

Ответить

Алексей Лисовицкий

22

Молодец, достиг результата. Это достойно уважения и оплаты, полагаю 

Ответить

Mykola Petiukh

11

Тесла: *растёт*
Маск: чот дохуя ты выросла!
Тесла: *падает*
Маск: во, теперь норм!
Тесла: вот ваша премия, мистер Маск

Ответить

Владимир Петров

Mykola
0

да, что то тоже не понял, данный уровень цены акции не рекорд

Ответить

Денис Демидов

Владимир
0

Скорее всего, там временной интервал еще заложен, в течении которого цена должна быть выше пороге, чтобы на кратковременные пики не реагировать.

Ответить

Andre Macareno

7

Во, как раз ребенку надо кроватку купить и детскую оборудовать

Ответить

Миша Сергеев

Andre
0

За эти деньги наверно и город небольшой можно купить

Ответить

Артём Сергеевич

0

Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн бинарных опционов

Ответить

Дмитрий Суханов

Артём
19

Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)

Ответить

Gagarin

4

Илон красава!

Ответить

Aleksandr Dubrovin

3

Хотел бы провести эксперимент, поменять местами Маска и Рогозина на год)) С попкорном наблюдать за Димой

Ответить

Stas Mcguire

Aleksandr
3

Spaxe X - 2020 самые дешёвые ракеты.
Spaxe X - 2021 самые дорогие ракеты

Роскосмос - 2020 Застой с 90-ых годов. Ничего нет.
2021 - 2021 Роскосмос сделал 7 прорывов. Их ракеты стали самыми дешёвыми после Spaxe X(2020). Открыт Марс.

Ответить

Алексей Александров

Stas
0

Spaxe?

Ответить

Дмитрий Смирнов

Алексей
0

Es

Ответить

Иванка Сегодина

Aleksandr
0

Сегодня утром на РБК вышла статья о планах Америки по добыче полезных ископаемых на Луне, России в партнерах там нет. Интересно как наши на это отреагирует.  

Reuters узнал о новом проекте США по добыче…
В нем, предположительно, примут участие страны ЕС, Канада, Япония и ОАЭ. Москву пока не пригласили…
www.rbc.ru
Ответить

Александр Антонов

Иванка
1

Наши? Они просто продлят карантин.

Ответить

Александр Якунин

Иванка
0

Там же можете поискать новость Трамп аннексировала Луну в пользу США.

Это значительно важнее в контексте, чем эта новость

Ответить

Вадим Синяшин

Aleksandr
0

Ага, так тебе и дадут это провести...

Ответить

Leu Kirill

0

А как рассчитывается - "Средняя рыночная капитализация Tesla = $100 млрд за шесть месяцев." ?

Только из стоимости выпущенных акций? Что значит за шесть месяцев?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Leu
2

Полагаю взяли капитализацию за период 6 месяцев и нашли среднее значение

Ответить

Никита Хисматов

0

Жаль, Илья Максимов не дождался этой новости

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Уронил акции, получил больше акций подешевше в счет выплаты, повысил стоимость акций, получил наварчик.

Красавчик

Ответить

Anton Kuzmin

НечеловеческаяЛ…
0

Если прописано количество акций, то цена в момент получения вообще роли не играет!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Anton
0

ключевое "если", но чаще денежный эквивалент

Ответить

LolKekNet

НечеловеческаяЛ…
0

Вместе с акциями и совокупная капитализация падает, а следовательно, уронив акции он бы не смог получить бонус :)

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