По данным Bloomberg, средняя рыночная капитализация компании составила $100 млрд за шесть месяцев.
- Средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев, сообщает Bloomberg. Компания превысила порог, необходимый для того, чтобы гендиректор Tesla Илон Маск получил своё первое вознаграждение.
- Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн опционов на акции, разбитых на 12 частей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации Tesla. Суммарно Маск может заработать более $50 млрд.
- В качестве первой премии Маск может получить 1,69 млн акций по цене $350,02 за штуку. На закрытии торгов акции Tesla торговались по цене $768,21, в результате чего стоимость опционов Маска составила $706 млн.
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Иванка Сегодина
Вчера у Илона родился сынишка, получается две позитивных новости!
Сослан СакшинИванка
ну как сынишка
они пока еще не определились с полом ;)
Балкон.руИванка
Вообще, у него итак уже пятеро 😎
Алексей Лисовицкий
Молодец, достиг результата. Это достойно уважения и оплаты, полагаю
Mykola Petiukh
Тесла: *растёт*
Маск: чот дохуя ты выросла!
Тесла: *падает*
Маск: во, теперь норм!
Тесла: вот ваша премия, мистер Маск
Владимир ПетровMykola
да, что то тоже не понял, данный уровень цены акции не рекорд
Денис ДемидовВладимир
Скорее всего, там временной интервал еще заложен, в течении которого цена должна быть выше пороге, чтобы на кратковременные пики не реагировать.
Andre Macareno
Во, как раз ребенку надо кроватку купить и детскую оборудовать
Миша СергеевAndre
За эти деньги наверно и город небольшой можно купить
Артём Сергеевич
Маск не получает зарплату — его компенсационный пакет состоит из 20,3 млн бинарных опционов
Дмитрий СухановАртём
Ну хоть кто то заработал на бинарных опционах)
Gagarin
Илон красава!
Aleksandr Dubrovin
Хотел бы провести эксперимент, поменять местами Маска и Рогозина на год)) С попкорном наблюдать за Димой
Stas McguireAleksandr
Spaxe X - 2020 самые дешёвые ракеты.
Spaxe X - 2021 самые дорогие ракеты
Роскосмос - 2020 Застой с 90-ых годов. Ничего нет.
2021 - 2021 Роскосмос сделал 7 прорывов. Их ракеты стали самыми дешёвыми после Spaxe X(2020). Открыт Марс.
Алексей АлександровStas
Spaxe?
Дмитрий СмирновАлексей
Es
Иванка СегодинаAleksandr
Сегодня утром на РБК вышла статья о планах Америки по добыче полезных ископаемых на Луне, России в партнерах там нет. Интересно как наши на это отреагирует.
Александр АнтоновИванка
Наши? Они просто продлят карантин.
Александр ЯкунинИванка
Там же можете поискать новость Трамп аннексировала Луну в пользу США.
Это значительно важнее в контексте, чем эта новость
Вадим СиняшинAleksandr
Ага, так тебе и дадут это провести...
Leu Kirill
А как рассчитывается - "Средняя рыночная капитализация Tesla = $100 млрд за шесть месяцев." ?
Только из стоимости выпущенных акций? Что значит за шесть месяцев?
Yuriy MikaelyanLeu
Полагаю взяли капитализацию за период 6 месяцев и нашли среднее значение
Никита Хисматов
Жаль, Илья Максимов не дождался этой новости
НечеловеческаяЛогика
Уронил акции, получил больше акций подешевше в счет выплаты, повысил стоимость акций, получил наварчик.
Красавчик
Anton KuzminНечеловеческаяЛ…
Если прописано количество акций, то цена в момент получения вообще роли не играет!
НечеловеческаяЛогикаAnton
ключевое "если", но чаще денежный эквивалент
LolKekNetНечеловеческаяЛ…
Вместе с акциями и совокупная капитализация падает, а следовательно, уронив акции он бы не смог получить бонус :)