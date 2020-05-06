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Компания купила сервис весной 2019 года и вместе со «Знатоками» объединила в проект «Кью».
«Яндекс» раскрыл сумму сделки по покупке сервиса TheQuestion, который в марте 2019 года присоединился к компании. Информация об этом есть в документах «Яндекса», поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Компания заплатила за кипрскую Znanie Company Limited и две её дочерние компании — Znanie Development Company Limited (Кипр) и Znanie LLC (Россия) 384 млн рублей. Из них 33 млн рублей — отсроченный платёж, который компания обязана перечислить инвесторам в течение четырёх лет.
В апреле 2018 года «Яндекс» запустил сервис вопросов и ответов «Знатоки», к которому присоединился TheQuestion. В декабре 2019 года совокупная аудитория сервисов составляла 2,5 млн человек в день. Тогда же стало известно, что «Знатоки» и TheQuestion будут объединены в «Яндекс.Кью». Проект возглавила основательница TheQuestion Тоня Самсонова.
И сделали из него абсолютно чудной ресурс, который в выдаче обходит хорошие сайты по целевым запросам.
Купил и "отранжировал"? Или что там случилось с трафиком?
Кстати хороший пример оценок проектов - "русская quora" при трафике в 30 раз меньшем американского аналога стоит в 200+ раз дешевле.
Так на Кью же трафик теперь. На ЗК всегда был искусственно нагнанный.
я так понимаю версию сайта на ЗК оставили для Гугла? :)
Учитывая, что он был заменен на Яндекс Кью не удивительно, что трафик пропал.
Круто. Теперь хочу жениться на Тоне Самсоновой.
Она замужем за милым интеллегентным мальчиком Сашей, думаю, что схему с оффшорами придумал, именно, он;)
Кстати, вопрос, кто дал денег на ЗК изначально. Мне всегда казалось, что это семья, и они как-то связаны с Яндексом.
После переезда очень сильно упало качество информации, теперь больше напоминает Яндекс.Дзен. Прежде чем найти ответ на вопрос надо прочитать несколько абзацев воды...
Кстати, она же не Тоня, а Антонина. Это как Трэвиса Каланика ТК называть в новостях.
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