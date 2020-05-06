Компания купила сервис весной 2019 года и вместе со «Знатоками» объединила в проект «Кью».

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«Яндекс» раскрыл сумму сделки по покупке сервиса TheQuestion, который в марте 2019 года присоединился к компании. Информация об этом есть в документах «Яндекса», поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания заплатила за кипрскую Znanie Company Limited и две её дочерние компании — Znanie Development Company Limited (Кипр) и Znanie LLC (Россия) 384 млн рублей. Из них 33 млн рублей — отсроченный платёж, который компания обязана перечислить инвесторам в течение четырёх лет.