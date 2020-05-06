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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Яндекс» раскрыл стоимость покупки сервиса вопросов и ответов TheQuestion — 384 млн рублей Материал редакции

Компания купила сервис весной 2019 года и вместе со «Знатоками» объединила в проект «Кью».

12 комментариев
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«Яндекс» раскрыл сумму сделки по покупке сервиса TheQuestion, который в марте 2019 года присоединился к компании. Информация об этом есть в документах «Яндекса», поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания заплатила за кипрскую Znanie Company Limited и две её дочерние компании — Znanie Development Company Limited (Кипр) и Znanie LLC (Россия) 384 млн рублей. Из них 33 млн рублей — отсроченный платёж, который компания обязана перечислить инвесторам в течение четырёх лет.

В апреле 2018 года «Яндекс» запустил сервис вопросов и ответов «Знатоки», к которому присоединился TheQuestion. В декабре 2019 года совокупная аудитория сервисов составляла 2,5 млн человек в день. Тогда же стало известно, что «Знатоки» и TheQuestion будут объединены в «Яндекс.Кью». Проект возглавила основательница TheQuestion Тоня Самсонова.

#новость #яндекс #thequestion

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Martin Holbrook

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И сделали из него абсолютно чудной ресурс, который в выдаче обходит хорошие сайты по целевым запросам.

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Mike Raitsyn

0

Купил и "отранжировал"? Или что там случилось с трафиком? 

Кстати хороший пример оценок проектов - "русская quora" при трафике в 30 раз меньшем американского аналога стоит в 200+ раз дешевле. 

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Mikhail Grozovski

Mike
1

Так на Кью же трафик теперь. На ЗК всегда был искусственно нагнанный.

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Mike Raitsyn

Mikhail
0

я так понимаю версию сайта на ЗК оставили для Гугла? :) 

Ответить

Mikhail Grozovski

Mike
0

Может, не до конца объединили еще. Не знаю.

Ответить

Yury Grinev

Mike
0

Учитывая, что он был заменен на Яндекс Кью не удивительно, что трафик пропал.

Ответить

Anton Smets

0

Круто. Теперь хочу жениться на Тоне Самсоновой.

Ответить

Diego Salvador

Anton
1

Она замужем за милым интеллегентным мальчиком Сашей, думаю, что схему с оффшорами придумал, именно, он;)

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Mikhail Grozovski

Diego
0

Кстати, вопрос, кто дал денег на ЗК изначально. Мне всегда казалось, что это семья, и они как-то связаны с Яндексом.

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Mikhail Grozovski

Anton
0

Теперь уж поздно.

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Sergey Didenko

0

После переезда очень сильно упало качество информации, теперь больше напоминает Яндекс.Дзен. Прежде чем найти ответ на вопрос надо прочитать несколько абзацев воды...

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Mikhail Grozovski

0

Кстати, она же не Тоня, а Антонина. Это как Трэвиса Каланика ТК называть в новостях.

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