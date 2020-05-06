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Финансы
Галина Мубаракшина
710

Венчурный фонд Startup Lab инвестирует до 200 млн рублей в ставший востребованным в кризис b2b-бизнес Материал редакции

Стартапы должны быть прибыльными по итогам 2019 года и не иметь больших долгов. В обмен на инвестиции фонд хочет долю до 49%.

6 комментариев
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Предпосевной венчурный фонд Startup Lab готов инвестировать от 5 до 200 млн рублей в российские стартапы, которые адаптировались к кризису. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Startup Lab интересуют b2b-проекты, которые стали более востребованными в кризис: агрегаторы, системы аналитики, сервисы для онлайн-магазинов, онлайн-сервисы в области образования и развлечений. Также фонд готов инвестировать в компании реального сектора, которые развивают новые направления: доставку, dark store, цифровизацию.

Размер и условия инвестирования фонд будет обсуждать с каждой компанией отдельно. Его доля в проекте не превысит 49%, уточнили в Startup Lab.

Компании должны отвечать ряду требований: выручка от 35 млн рублей, наличие прибыли по итогам 2019 года, рост относительно 2018 года, прозрачная отчётность, отсутствие чрезмерной закредитованности.

Фонд будет отдавать предпочтение проектам из России и стран СНГ, которые сумели доказать свою состоятельность до кризиса, приспособились к новым условиям, но нуждаются в финансовой поддержке и развитии. Заявку на получение инвестиций можно подать на сайте фонда.

Фонд и акселератор Startup Lab был открыт российскими предпринимателями Фёдором Яковлевым и Алексеем Шабаршиным в мае 2018 года. За всё время существования фонд, по собственным данным, инвестировал около $1 млн в 25 стартапов. В их числе сервисы доставки продуктов «Самокат» и GetFaster, рекрутинговый сервис FriendWork и другие. Материнский фонд Startup Lab — венчурный фонд «ТилТех».

#новость #стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Карфаген должен быть разрушен

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Предпосевной фонд
Инвестирует в компании не моложе 2018
С выручкой не меньше полумиллиона
С ростом, с прибылью и без долгов
Хочет 49%
Даёт меньше 3 млн на всех

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Alexandre Svergoun

Карфаген
1

Предпосевной фонд и просят 49%. Чтоааааа?

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Полет Нормальный

1

тоже инвестирую в стартап, который выжил в кризис, растет и доказал свою состоятельнось.  Возьму всего 48%

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Irek Khasyanov

0

Интересно, кто на это согласится?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

0

я думал стартап это когда у тебя только гараж и заросший немытый разраб. кому бы их продать за 35млн? эти венчуры из запоя по ходу не выходят

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Полет Нормальный

0

 $1 млн в 25 стартапов - по $40K всего инвестируют? Больше похоже на кучку менеджеров, чем на венчурный фонд.

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