Стартапы должны быть прибыльными по итогам 2019 года и не иметь больших долгов. В обмен на инвестиции фонд хочет долю до 49%.

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Предпосевной венчурный фонд Startup Lab готов инвестировать от 5 до 200 млн рублей в российские стартапы, которые адаптировались к кризису. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Startup Lab интересуют b2b-проекты, которые стали более востребованными в кризис: агрегаторы, системы аналитики, сервисы для онлайн-магазинов, онлайн-сервисы в области образования и развлечений. Также фонд готов инвестировать в компании реального сектора, которые развивают новые направления: доставку, dark store, цифровизацию.

Размер и условия инвестирования фонд будет обсуждать с каждой компанией отдельно. Его доля в проекте не превысит 49%, уточнили в Startup Lab.

Компании должны отвечать ряду требований: выручка от 35 млн рублей, наличие прибыли по итогам 2019 года, рост относительно 2018 года, прозрачная отчётность, отсутствие чрезмерной закредитованности.

Фонд будет отдавать предпочтение проектам из России и стран СНГ, которые сумели доказать свою состоятельность до кризиса, приспособились к новым условиям, но нуждаются в финансовой поддержке и развитии. Заявку на получение инвестиций можно подать на сайте фонда.