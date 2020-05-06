Это больше поставленной цели в $135 млн, рассказали в компании.
- Венчурный фонд с российскими корнями Runa Capital привлёк $157 млн для своего третьего фонда, пишет TechCrunch. Компания планировала получить от инвесторов $135 млн.
- В числе инвесторов — основатели компаний из портфолио Runa Capital, а также инвесторы двух предыдущих фондов. Создатель сервиса для студентов и школьников SchoolMint Джинал Джавери, в который также инвестировал фонд, присоединился к Runa Capital в качестве венчурного партнёра.
- Компания сосредоточится на проектах, связанных с машинным обучением и вычислениями на квантовых компьютерах, отмечает TechCrunch.
- Runa Capital в 2010 году основали Сергей Белоусов, Илья Зубарев и Дмитрий Чихачев. Для первого фонда они собрали $135 млн. В 2016 году Runa Capital привлёк $135 млн для второго фонда, а в июне-июле 2019 года собрал $71,22 млн для третьего.
- Фонд инвестирует от $1 млн до $10 млн в стартапы на ранней стадии, в основном, в рамках раунда A, напоминает TechCrunch. Сфера интересов Runa Capital — облачные сервисы, ИИ, машинное обучение, SaaS-сервисы для компаний. В портфеле компании — nginx, Lingualeo, Wallarm и другие стартапы.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Sergei Soloviev
Runa — один из лучших фондов. Молодцы!
Николай МалковSergei
Да всем все равно.
Serge Sokolov
Из какого кармана в какой?
Arthur Niazyan
Всё благодаря Дудю.