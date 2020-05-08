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Финансы
Лиана Липанова
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«Эвотор»: выручка малого и среднего бизнеса в апреле упала на 54% из-за ограничений на фоне пандемии Материал редакции

Больше всего пострадали сфера услуг, торговли непродовольственными товарами и модная индустрия, говорят аналитики.

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Оборот малого и среднего бизнеса по итогам апреля 2020 года сократился на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года, выяснили аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» на основе данных 650 тысяч устройств по всей России. Об этом vc.ru рассказал представитель ИТ-компании.

Наибольшее снижение оборота малого и среднего бизнеса «Эвотор» зафиксировал в Москве — в апреле на 79%. Это связано с более жесткими ограничениями на фоне пандемии, говорят в компании.

Спрос по всей стране на фоне пандемии начал падать ещё в марте, объяснили в «Эвоторе». В марте торговые сети потеряли 10% от выручки за тот же период 2019 года.

Больше всего пострадали сфера услуг, торговли непродовольственными товарами и модная индустрия, говорят аналитики.

  • Фитнес-центры в апреле потеряли 90% прошлогодней выручки, в марте — 19%.
  • Оборот магазинов одежды упал на 88% в апреле, на 28% — в марте.
  • Выручка магазинов обуви снизилась в апреле на 87%, в марте — на 41%.
  • Салоны красоты потеряли 85% выручки в апреле, 22% — в марте.
  • Оборот стоматологий снизился на 72% в апреле и на 9% в марте.
  • Турагентства в апреле потеряли 89% выручки, в марте — 55%.
  • Мини-гостиницы — 72% в апреле, 25% — в марте.
  • Выручка магазинов электроники в апреле упала на 52%, в марте — на 17%.
«Эвотор»

Магазины домашнего текстиля потеряли в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте — 14%), оптики — 72% (в марте ― 20%), магазины цветов ― 65% (в марте ― 6%), ювелирные магазины ― 52% (в марте был рост на 1%), столовые — 65% (в марте — 17%), пекарни ― 43% (в марте ― 10%), магазины стройматериалов ― 51% (в марте — 1%), хозяйственные магазины ― 38% (в марте снижения не было), магазины канцтоваров ― 42% (в марте снижения не было), зоомагазины ― на 36% (в марте ― 11%).

Россияне начали больше экономить и на товарах повседневного спроса, выяснил «Эвотор». В апреле выручка несетевых магазинов с товарами повседневного спроса упала на 30% (в марте ― на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и других) ― на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов ― на 16% (в марте ― на 3%), табачных киосков ― на 29% (в марте ― на 9%).

От пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД. Но есть более объективные критерии оценки ущерба от кризиса. В список господдержки необходимо включать все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в 4 квартале 2019 года.

Андрей Романенко
гендиректор «Эвотор»

#новость #эвотор

Лиана Липанова
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