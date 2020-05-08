Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Больше всего пострадали сфера услуг, торговли непродовольственными товарами и модная индустрия, говорят аналитики.
Оборот малого и среднего бизнеса по итогам апреля 2020 года сократился на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года, выяснили аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» на основе данных 650 тысяч устройств по всей России. Об этом vc.ru рассказал представитель ИТ-компании.
Наибольшее снижение оборота малого и среднего бизнеса «Эвотор» зафиксировал в Москве — в апреле на 79%. Это связано с более жесткими ограничениями на фоне пандемии, говорят в компании.
Спрос по всей стране на фоне пандемии начал падать ещё в марте, объяснили в «Эвоторе». В марте торговые сети потеряли 10% от выручки за тот же период 2019 года.
Больше всего пострадали сфера услуг, торговли непродовольственными товарами и модная индустрия, говорят аналитики.
Магазины домашнего текстиля потеряли в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте — 14%), оптики — 72% (в марте ― 20%), магазины цветов ― 65% (в марте ― 6%), ювелирные магазины ― 52% (в марте был рост на 1%), столовые — 65% (в марте — 17%), пекарни ― 43% (в марте ― 10%), магазины стройматериалов ― 51% (в марте — 1%), хозяйственные магазины ― 38% (в марте снижения не было), магазины канцтоваров ― 42% (в марте снижения не было), зоомагазины ― на 36% (в марте ― 11%).
Россияне начали больше экономить и на товарах повседневного спроса, выяснил «Эвотор». В апреле выручка несетевых магазинов с товарами повседневного спроса упала на 30% (в марте ― на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и других) ― на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов ― на 16% (в марте ― на 3%), табачных киосков ― на 29% (в марте ― на 9%).
Блоги компаний
Показать еще
www.leparisien.fr