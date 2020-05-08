По мнению эксперта, кредитные организации опасаются наказаний за нарушение антиотмывочного закона.

В закладки

Крупнейшие российские банки за месяц не ввели дистанционное открытие счета новым клиентам без идентификации в отделении, выяснило РБК. В середине апреля такую возможность кредитным организациям предоставил Центробанк, напоминает издание.

Запрет на открытие счета без личного присутствия прописан в антиотмывочном законе, но регулятор пообещал с 6 апреля по 1 июля 2020 года не наказывать банки за нарушение этого правила при открытии счетов для «социально значимых платежей» — алиментов, пенсий, стипендий и других. Это связано с массовой «самоизоляцией» россиян на фоне пандемии, объясняли в ЦБ.

Спустя месяц после разрешения ЦБ открывать счета удалённо ни один из крупнейших банков не предоставил такую услугу, пишет РБК. Издание опросило сall-центры «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Совкомбанка», «Россельхозбанка», «Альфа-банка», «Райффайзенбанка», МКБ, «Юникредит» и «Росбанка» — в них РБК заявили, что открыть счёт новый клиент сможет только в отделении банка или при заказе на сайте — курьер привезёт карту и проведет идентификацию.

В «Открытии» заявили, что у банка нет такой услуги. «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк» предлагают открыть счет удалённо только с помощью заказа карты на дом. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

Представители «Сбербанка» и «Райффайзенбанка» заявили, что не наблюдают значительного спроса на такую услугу. В последнем рассказали изданию, что компания готова разрабатывать дистанционное открытие счета, например, с помощью идентификации по видео, если эксперимент продлится и после 1 июля.