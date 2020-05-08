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Финансы
Лиана Липанова
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Крупнейшие банки не стали вводить удалённое открытие счёта, несмотря на разрешение ЦБ Материал редакции

По мнению эксперта, кредитные организации опасаются наказаний за нарушение антиотмывочного закона.

3 комментария
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Крупнейшие российские банки за месяц не ввели дистанционное открытие счета новым клиентам без идентификации в отделении, выяснило РБК. В середине апреля такую возможность кредитным организациям предоставил Центробанк, напоминает издание.

Запрет на открытие счета без личного присутствия прописан в антиотмывочном законе, но регулятор пообещал с 6 апреля по 1 июля 2020 года не наказывать банки за нарушение этого правила при открытии счетов для «социально значимых платежей» — алиментов, пенсий, стипендий и других. Это связано с массовой «самоизоляцией» россиян на фоне пандемии, объясняли в ЦБ.

Спустя месяц после разрешения ЦБ открывать счета удалённо ни один из крупнейших банков не предоставил такую услугу, пишет РБК. Издание опросило сall-центры «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Совкомбанка», «Россельхозбанка», «Альфа-банка», «Райффайзенбанка», МКБ, «Юникредит» и «Росбанка» — в них РБК заявили, что открыть счёт новый клиент сможет только в отделении банка или при заказе на сайте — курьер привезёт карту и проведет идентификацию.

В «Открытии» заявили, что у банка нет такой услуги. «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк» предлагают открыть счет удалённо только с помощью заказа карты на дом. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

Представители «Сбербанка» и «Райффайзенбанка» заявили, что не наблюдают значительного спроса на такую услугу. В последнем рассказали изданию, что компания готова разрабатывать дистанционное открытие счета, например, с помощью идентификации по видео, если эксперимент продлится и после 1 июля.

Банки не хотят рисковать из-за антиотмывочного законодательства — наказания за его нарушение могут быть серьезными, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Кроме того, по его словам, у банков нет чёткого понимания процедуры и точной категоризации социально значимых платежей.

#новость #банки #цб

Лиана Липанова
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3 комментария
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×ер забили что там сказали🤣

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Liana Alekberova

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Я сама столкнулась с такой историей, при этом Альфа банк вбщ закрыл возможность выдачу и заказ дебетовых карт, втб отправил в банк забрать - идиоты

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Evil Pechenka

0

Овцы так же, если открыть дверь загона, то никуда не идут — страшно.

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