Минкомсвязи: во втором квартале 2020 года ИТ-отрасль может стать убыточной, за год недосчитается 30 млрд рублей прибыли
Материал редакции
Спасти отрасль могут ранее предложенные ведомством меры поддержки, считают в Минкомсвязи.
Российская ИТ-отрасль может стать убыточной уже в втором квартале 2020 года, считает Минкомсвязи. Об этом говорится в письме ведомства в аппарат правительства и Минэкономразвития, передают «Ведомости».
Подлинность документа подтвердил представитель Минкомсвязи. Ведомство ожидает, что в апреле-июне 2020 года чистая прибыль ИТ-компаний может упасть до нуля, а затем — стать отрицательной из-за выплат процентов по кредитам и других отчислений.
По итогам года прибыль в отрасли может упасть на 30 млрд рублей — до 93 млрд рублей, пишет ведомство. Средняя численность ИТ-специалистов во втором полугодии может упасть на 27 тысяч, а восстановиться — только к 2024 году. По состоянию на начало 2020 года этот показатель достигал 1,45 млн человек, пишет газета со ссылкой на данные Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.
Минкомсвязи считает, что поддержать отрасль могут ранее предложенные ведомством меры: отсрочка по взносам, снижение налога на прибыль, обнуление НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедециной, доставкой продуктов и другие.
Согласно расчётам ведомства, если принять названные меры, во втором полугодии 2020 года дефицит бюджета составит 198,7 млрд рублей, в 2021 году — 68,1 млрд рублей, но в 2022–2024 годах он получит дополнительно 782,7 млрд рублей.
Выручка ИТ-компания в апреле упала на 40%, рассказал газете гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По данным ЦБ, оборот упал на 9%, но при этих расчетах учитывались и поставки иностранного ПО, объясняет Смирнов. По его словам, к июню снижение выручки может усилиться.
Roman Trifonov
Так давайте до 31 августа карантин продлим?
Глядишь, треть вообще всего бизнеса не вернется в экономику.
KeleriusRoman
Давайте тогда снимем, пусть люди мрут. Бизнес тоже убытки понесет и так и этак.
Или от людей на карантине или от того,что они деньги потратят на лечение и похороны.
Protect ClubKelerius
Если бы был КАРАНТИН со всеми вытекающими, базара ноль, сидим дома. А так, добровольно-принудительные полумеры в виде «самоизоляции», просто уже плевок на свой народ.
Nesterov IgorProtect
Давайте прямо скажем, сидят не все, если в той же Чехии люди сидели месяц дома и сейчас уже получают плоды в виде резко упавшей заболеваемости. То в России я судя по своим знакомым и друзьям вижу что все просто клали на карантин и даже этот месяц никто дома ни сидел.
Вы думаете люди выходят на улицу чтобы работать большинство, нет, большинство выходит погреться. Так что я боюсь в России вся эта лабуда продлится долго и отчасти в этом будут виноваты сами люди.
Protect ClubNesterov
Суть не в том, будут или не будут люди сидеть дома. Суть вопроса в поддержке и обязанностях государства перед своими гражданами. В по сути чрезвычайной ситуации. Вместо введения карантина, самоизоляция. То есть копейкой людей поддержать не хотим/можем, но штрафы вкрутим за нарушение. Я к тому, что если просят/заставляют людей сидеть дома и штрафуют за нарушение добровольной самоизоляции, то тогда пусть вводят карантин и уже тогда полноправно наказывают нарушителей. По справедливости, по чесноку
Roman MoskovskiyKelerius
А может продлим карантин, но нормальным образом? Или это не спортивно
Михаил МишустинRoman
Полумеры это крайние меры нашего государства) Сейчас оно притворится родиной и попросит нас потерпеть, родина же переживает тяжелый период)
Vladislav SМихаил
Жду не дождусь завтрашнюю речь царя, который будет говорить о том, что родина все вытерпила и победила, а Ленинград голодал и выстоял. Неужели внуки не выстоят в кризис, сдадуться вирусу. Нет, конечно. Будут с голоду умирать, но у власти лишнего куска хлеба не потребуют, ведь сейчас все идёт на нужны сопротивления.
Sergey RedmiKelerius
Нет никакого карантина. Есть "самоизоляция"
Vladislav SRoman
А почему бы не ввести нормальный карантин, отменить налоги на полгода-год, оплату ЖКХ, денег раздать бизнесу. Ах да, деды же не за это воевали, а чтобы внуки у царя с.о.али
Sergey RedmiRoman
Карантин не введён. Не подменяйте понятия.
Это некая добровольная "самоизоляция". Хочешь изолируйся, хочешь - не изолируйся. Это добровольно
Roman TrifonovSergey
Как раз вы подменяете понятия. По факту сейчас в стране карантин.
Самоизоляция — это когда нет угрозы получить штраф от пэпсов за простую прогулку (даже не в парке).
Sergey RedmiRoman
По факту? Покажите документ, подтверждающий, что в России введён карантин.
Я на основании этого документа буду требовать компенсации от государства за то, что мы на карантине и мой бизнес простаивает по вине государства.
Нет такого документа?
Значит, мы не на карантине.
Sergey RedmiRoman
Штраф ты можешь получить, но он будет незаконным.
Поэтому его необходимо обжаловать в суде и имеешь полное право его не платить.
Nick FomichSergey
вы о чем?
статья про бизнес, вы начали про людей
бизнесы у нас добровольно изолировались тоже?:DDDDD
ПавелNick
Так не "выходные" же дни, а "не рабочие", т.е работать можно, но не всем и не всегда. Вообще, за это время, юридический язык пополнится новыми терминами, типа "самоизоляции" за нарушение которой штрафуют, "не рабочие дни", которые не "выходные" и "не рабочие", когда работать можно и работать одновременно нельзя. В общем как то так)
Александр Волков
Что вы опять раскачиваете?! Сказал же вам Силуанов не кризис, а вызов!
Vladislav SАлександр
Не взрыв а хлопок. Не президент, а царь. Не царь, а хан.
Anton ChigaevАлександр
— Алло, МЧС? У нас тут произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Что, блять?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.
— Адрес скажите!
— Зубовский, 7. РИА Новости... Приезжайте скорее.
Михаил МишустинАлександр
Хахахахахахах, ты сделал мой день)
Юрий Коршев
Ну да, ведь IT отрасль деньги из воздуха майнит как криптовалюту. Поддержите уже малый/средний бизнес, чтобы хоть как то запустить экономику, тогда и в IT обороты начнут расти.
ПавелЮрий
Думаю ребята у власти считают что рано. Пандемия еще не пошла на спад и на сколько она в реальности затянется - они не в курсе, поэтому тратить деньги прямо сейчас, с их точки зрения, - рискованно, лучше подождать до прояснения ситуации и потом уже раздавать. Т.е. не хотят чистить снег в снегопад, во всяком случае пока ситуация на дорогах не станет критической, да и начнут скорее всего с крупных дорог, поэтому мелкому/среднему, который не "кого надо мелкий\средний", врятли что обломится, имхо, конечно.
Лемма ПавелПавел
Хочется верить, что эти деньги есть. Но как вариант, тратить уже особо и нечего)
Томский
Разрушим экономику к чертям такими мерами
KeleriusТомский
Она будет и так и этак разрушена. Выйдем с карантина - получим всплеск заболеваний - никто не будет ходить в кафе рестораны и прочие Ит (заболеют люди).
Будем сидеть на карантине -тоже плохо.
Месье НикитаKelerius
Нет, мы не запад, для нас даже сотня тысяч умерших от ковид не даст такой просадки в экономике, как от самоизоляции, которая еще и не работает.
Sergey RedmiKelerius
Только вот карантин ещё не вводили
Месье НикитаKelerius
https://www.currenttime.tv/a/v-moscow-vozobnovyat-stroitelstvo-hramov/30599119.html
Александр Антонов
В данный момент времени мы видим неподготовленность власти к данной ситуации:
1. Бизнес хочет снятия карантина, и оказание поддержки малому/среднему/ крупному сегменту;
2. Люди так же хотят отмены карантина, всевозможной помощи от государства в виде пособий/ отсрочек по кредитованию, а так же возможности работать и зарабатывать.
Исходя из этих двух пунктов назреваешь два вопроса:
1. В бизнесе работают не люди, а машины с печатным станком национальной валюты?
2. Кто во всей этой системе «ценностей» обычные граждане?
Бизнес.
Это точно такие же люди, которые проживают жизнь на этой земле. Они не роботы. У них нет костюма Mark ll как у Тони Старка. В большинстве своём, независимо от сегмента малого/среднего/крупного, выплачивается немало налогов.
Вопрос: Откуда берётся доход у бизнеса?
Ответ: Покупательная способность формируется от граждан.
Мы сразу же понимаем, что помощь должна быть в обе стороны, но мы с вами наблюдаем:
1. Государство лишь «предлагает» меры;
2. Есть очень много подворных камней с помощью во всех сегментах бизнеса;
3. Тратим 451,8 млн рублей на разгон облаков к 9 мая. Ссылка на источник:
4. Не могут сделать выплат гражданам «вертолётными деньгами».
Люди.
Кто во всей этой системе «ценностей» обычные граждане?
Ответом будет внутреннее чувство каждого человека, который находится в данный момент на карантине. Ведь каждый прочувствовал данный период по разному.
P.S. Масок в должном количестве так и нет. Масок, Карл!
Дмитрий Тенетович
базальт спо... ясно, понятно
Михаил Качалов
Интеграторы устами Минкомсвязи: надо больше золота! Учитывая, сколько государство решило выделить на цифровизацию, такое давление выглядит неприличным
Егор Орлов
Что-то слабо понимаю про кризис в IT-отрасли... Ведь это та самая отрасль где удалённая работа даётся легче чем всем другим отраслям. Мало кто кроме айтишников, сидя в каком-нибудь маленьком российском городке может работать с заказами крупных западных компаний. При этом получать з/п, если не на мировом уровне, то сильно выше средней по стране.
Серьёзно, у меня все сыновья маминых подруг айтишники, кто зарабатывает минимум х3 средней по стране, квартиры к 30 годам уже в собственности имеют и автомобили не дешевле 1.5 млн. Айтишник это пример всем остальным - девушки только о таких и мечтают! Фраза "у неё сын/муж/брат айтишник" снимает любые вопросы вообще и подразумевает определённый уровень жизни! Раньше на Бали и в Тайланды всякие летали и работали оттуда по полгода иной раз. Теперь у них отрасль в кризисе, проценты по кредитам заплатить не могут.... здрастьте-приехали! Подождите уж немного, снова дадут вам контракты банки американские с боингами и будете как раньше на всех остальных лузеров свысока смотреть, а заказы меньше $хх ххх.00 вообще не рассматривать. Да если даже и не с западными компаниями, в отрасль же госбабло льётся рекой минимум 10 лет! Где деньги-то?
Похоже то, что в IT считают кризисом, во всех остальных областях приятные воспоминания о хороших временах.
ПавелЕгор
Не вся ИТ продуктовая и совсем не все ит продукты входят в важные, те на которые будут тратить деньги, когда денег мало, либо являются интерфейсом к реальным товарам(airbnb, к примеру, которые уже объявили о сокращении). То, что работать они могут, не значит, что работать будет над чем. Более того, кризис глобальный, т.е. заденет многие рынки и те, кто удобно устроился зарабатывая на западных - сейчас так же заскользил по наклонной. Да, ситуация лучше чем в ресторанах, но с учетом текущих аппетитов представителей сферы - куча стартапов пойдет по ветру и много специалистов окажется на улице.