Спрос на услуги сервиса растёт на фоне массовой «самоизоляции» и перехода на удалённую работу.

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Сервис облачного хранения Dropbox отчитался о чистой прибыли в первом квартале 2020 года — $39,3 млн или 9 центов на акцию, передаёт Bloomberg. Это первая квартальная прибыль компании с момента выхода на биржу в марте 2018 года, напоминает издание.

Выручка компании выросла на 18% до $455 млн. В четвёртом квартале 2019 года этот показатель рос на 19%, напоминает CNBC.

Спрос на услуги сервиса растёт на фоне массовой «самоизоляции» и перехода на удалённую работу — увеличивается потребность в облачных службах для хранения и передачи файлов между офисными и домашними компьютерами, отмечает Bloomberg.

Во время пандемии количество платных клиентов Dropbox выросло до 14,6 млн пользователей по сравнению с 13 млн годом ранее. С начала года акции компании выросли на 22%, напоминает издание.

«Мы, безусловно, наблюдаем рекордные объемы запросов на пробный период, рост продаж и повышение уровня вовлеченности», — заявил гендиректор компании Дрю Хьюстон. Однако, по его словам, сервис «помнит о непредсказуемости, которую может принести второе полугодие», цитирует Bloomberg.