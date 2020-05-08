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Финансы
Лиана Липанова
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Uber отчиталась о снижении количества поездок и $2,9 млрд убытка за первый квартал Материал редакции

Но в последние недели количество заказов начало восстанавливаться, а сегмент доставки еды растёт на 50%, заявил глава компании.

  • Uber отчиталась о результатах за первый квартал 2020 года: чистый убыток компании составил $2,9 млрд или $1,70 на акцию — это самый большой убыток сервиса за три квартала, сообщает CNBC.
  • Выручка компании за январь-март 2020 года составила $3,54 млрд, объём заказов (общая стоимость всех поездок до вычета комиссии) — $10,87 млрд, сегмента доставки еды — $4,68 млрд.
  • Объём заказов такси за три месяца впервые упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение достигло 5%, пишет издание.
  • По словам гендиректора компании Дары Хосровшахи, количество поездок в апреле снизилось примерно на 80%. Однако в последние недели этот показатель начал восстанавливаться, заверил глава компании. На фоне прогнозов компании акции Uber выросли на 10%, отмечает CNBC.
  • Сегмент доставки еды в бизнесе Uber во время пандемии вырос на 50%. По мнению Хосровшахи, изменения привычек потребителей могут иметь долгосрочный эффект.
  • В феврале компания перенесла план по рентабельности и рассчитывала выйти на прибыль в четвёртом квартале 2020 года вместо ранее заявленного 2021 года. Чистый убыток компании за 2019 года достиг $8,51 млрд против прибыли $997 млн в 2018 году.
  • 6 мая Uber сообщила о сокращении расходов. Компания решила уволить 14% персонала — это около 3700 человек. Сам Хосровшахи отказался от зарплаты до конца 2020 года.

#новость #uber

Лиана Липанова
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