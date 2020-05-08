Но в последние недели количество заказов начало восстанавливаться, а сегмент доставки еды растёт на 50%, заявил глава компании.
- Uber отчиталась о результатах за первый квартал 2020 года: чистый убыток компании составил $2,9 млрд или $1,70 на акцию — это самый большой убыток сервиса за три квартала, сообщает CNBC.
- Выручка компании за январь-март 2020 года составила $3,54 млрд, объём заказов (общая стоимость всех поездок до вычета комиссии) — $10,87 млрд, сегмента доставки еды — $4,68 млрд.
- Объём заказов такси за три месяца впервые упал по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение достигло 5%, пишет издание.
- По словам гендиректора компании Дары Хосровшахи, количество поездок в апреле снизилось примерно на 80%. Однако в последние недели этот показатель начал восстанавливаться, заверил глава компании. На фоне прогнозов компании акции Uber выросли на 10%, отмечает CNBC.
- Сегмент доставки еды в бизнесе Uber во время пандемии вырос на 50%. По мнению Хосровшахи, изменения привычек потребителей могут иметь долгосрочный эффект.
- В феврале компания перенесла план по рентабельности и рассчитывала выйти на прибыль в четвёртом квартале 2020 года вместо ранее заявленного 2021 года. Чистый убыток компании за 2019 года достиг $8,51 млрд против прибыли $997 млн в 2018 году.
- 6 мая Uber сообщила о сокращении расходов. Компания решила уволить 14% персонала — это около 3700 человек. Сам Хосровшахи отказался от зарплаты до конца 2020 года.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","uber"],
"comments": 3,
"likes": 1,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 125741,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 08 May 2020 12:25:29 +0300",
"is_special": false }
Yury Kotov
Каланика на вас не хватает!
Myroslav Dosiak
Когда уже убер лопнет?
Denis G
На что у них такие бешеные затраты?