Другая платёжная система Visa повысила лимит до 3000 рублей в 2019 году.
- Международная платежная система Mastercard повысила разрешённый лимит оплаты, при которой можно не вводить PIN-код, до 5000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Письмо с соответствующими рекомендациями компания направила российским банкам-партнёрам.
- Сейчас держатели карт должны подтверждать покупки свыше 1000 рублей, если они расплачиваются бесконтактным способом. Издание подчеркивает, что окончательное решение принимают сами банки.
- В марте Mastercard выпустила рекомендации о повышении лимита для 29 европейских стран, напоминает РБК. Россия в этот список мне входила, уточняет издание. Visa повысила аналогичный лимит с 1000 до 3000 рублей в 2019 году.
- На момент публикации заметки в Mastercard не ответили на запрос издания. «Русский стандарт» сообщил РБК, что произведет все необходимые настройки эквайринговой сети.
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Sergey Ontime
Настройки лимитов должны быть в приложениях банков, когда сел выбирает сам, с минимумом по умолчанию. Имхо.
Дмитрий Пелипас
Было бы правильнее дать пользователю самому устанавливать лимит в своем личном кабинете.
Ivan Kushner
Инфлякция!!!!1111
Vladislav SIvan
Этож больше четверти зарплаты среднего класса за одну операцию. Куда столько то, куда?
Yura Nabokov
с учетом того, что чарджбечить такие транзакции в РФ практически невозможно это будет лафа ворам
MAx ShvedovYura
и страховщикам
Aleksandr DubrovinYura
Можно перевод пожалуйста)
Николай Малков
5000 тысяч рублей не деньги. 60 долларов. Что на них купишь.
Евгений ДроздовНиколай
$60 очевидно же...
Виталий Морозов
О пойду ка я бесконтактные терминалы приобрету и пойду гулять в метро )))
С Осмыслом
збс
Serzh-24
'Россия в этот список мне входила, уточняет издание. '
Просьба исправить.
Tema Pro
а смысл? трудно 4 цифры ввести для подтверждения факта, что имеешь право расплачиваться конкретной карточкой?
тогда может сделать эту опцию настраиваемой самим пользователем?
кому-то тысячу потерять не жалко при утере карты, кому-то 5 или 10.
Артём Палённый
Был у меня кейс в прошлом году. Была утеряна карта Сбербанка. Нашедший пользовался ею в течение нескольких часов, расплачиваясь в магазинах на суммы менее тысячи рублей. Подписи никто, конечно, не сверял. В итоге злоумышленник потратил почти 2000 рублей, до блокировки карты. Причем Сбербанк в возврате средств сначала отказал, но после подробного описания ситуации на Банки.ру, деньги вернул. В полицию я не обращался.
Месье НикитаАртём
Сбер имел право ничего не возвращать без заявления в полицию.
Макс СоколовМесье
А можно детальный кейс как действовать в подобной ситуации?
Dima kav
Просто Баста внушает доверие.