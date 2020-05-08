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Финансы
Лиана Липанова
767

Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без PIN-кода с 1000 рублей до 5000 рублей Материал редакции

Другая платёжная система Visa повысила лимит до 3000 рублей в 2019 году.

  • Международная платежная система Mastercard повысила разрешённый лимит оплаты, при которой можно не вводить PIN-код, до 5000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Письмо с соответствующими рекомендациями компания направила российским банкам-партнёрам.
  • Сейчас держатели карт должны подтверждать покупки свыше 1000 рублей, если они расплачиваются бесконтактным способом. Издание подчеркивает, что окончательное решение принимают сами банки.
  • В марте Mastercard выпустила рекомендации о повышении лимита для 29 европейских стран, напоминает РБК. Россия в этот список мне входила, уточняет издание. Visa повысила аналогичный лимит с 1000 до 3000 рублей в 2019 году.
  • На момент публикации заметки в Mastercard не ответили на запрос издания. «Русский стандарт» сообщил РБК, что произведет все необходимые настройки эквайринговой сети.

#новость #банки

Лиана Липанова
+16 611
4
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17 комментариев
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Sergey Ontime

12

Настройки лимитов должны быть в приложениях банков, когда сел выбирает сам, с минимумом по умолчанию. Имхо.

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Дмитрий Пелипас

8

Было бы правильнее дать пользователю самому устанавливать лимит в своем личном кабинете.

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Ivan Kushner

4

Инфлякция!!!!1111

Ответить

Vladislav S

Ivan
4

Этож больше четверти зарплаты среднего класса за одну операцию. Куда столько то, куда? 

Ответить

Yura Nabokov

3

с учетом того, что чарджбечить такие транзакции в РФ практически невозможно это будет лафа ворам

Ответить

MAx Shvedov

Yura
0

и страховщикам

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Yura
0

Можно перевод пожалуйста)

Ответить

Николай Малков

1

5000 тысяч рублей не деньги. 60 долларов. Что на них купишь.

Ответить

Евгений Дроздов

Николай
4

$60 очевидно же...

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Виталий Морозов

1

О пойду ка я бесконтактные терминалы приобрету и пойду гулять в метро )))

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С Осмыслом

0

збс

Ответить

Serzh-24

0

'Россия в этот список мне входила, уточняет издание. '

Просьба исправить.

Ответить

Tema Pro

0

а смысл? трудно 4 цифры ввести для подтверждения факта, что имеешь право расплачиваться конкретной карточкой?

тогда может сделать эту опцию настраиваемой самим пользователем?
кому-то тысячу потерять не жалко при утере карты, кому-то 5 или 10.

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Артём Палённый

0

Был у меня кейс в прошлом году. Была утеряна карта Сбербанка. Нашедший пользовался ею в течение нескольких часов, расплачиваясь в магазинах на суммы менее тысячи рублей. Подписи никто, конечно, не сверял. В итоге злоумышленник потратил почти 2000 рублей, до блокировки карты. Причем Сбербанк в возврате средств сначала отказал, но после подробного описания ситуации на Банки.ру, деньги вернул. В полицию я не обращался.

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Месье Никита

Артём
0

Сбер имел право ничего не возвращать без заявления в полицию. 

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Макс Соколов

Месье
0

А можно детальный кейс как действовать в подобной ситуации? 

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Dima kav

0

Просто Баста внушает доверие.

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