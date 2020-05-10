Tesla как «мегакредитка».

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Журналисты The Wall Street Journal изучили личное финансовое состояние Илона Маска, которого Forbes называет миллиардером. Принадлежащие ему активы стоят $39 млрд, но на деле у него очень мало личных сбережений.

Маск живёт за счёт кредитов, используя акции Tesla в качестве залога. Предприниматель должен банкам больше $500 млн, в мае он выставил на продажу свои дорогостоящие дома, однако утверждает, что не нуждается в деньгах.

Миллиардер, у которого нет денег

Илон Маск — миллиардер, по крайней мере, на бумаге: ему принадлежат крупные пакеты акций Tesla и SpaceX, журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в $39 млрд.

Однако сам Маск неоднократно заявлял , что у него почти нет денег. WSJ приводит несколько случаев со ссылкой на судебные разбирательства с участием предпринимателя.

Во время развода с первой супругой в 2008 году Маск заявил: «Моё денежное состояние очень ограничено. Около четырёх месяцев назад у меня закончились деньги». Он объяснил, что почти весь его капитал — это акции Tesla, SpaceX и SolarCity.

В 2019 Маск стал ответчиком по иску о клевете, который подал британский дайвер Вернон Ансворт за то, что предприниматель назвал его «педофилом» в Twitter. Адвокат Маска тогда заявлял, что его клиент «неликвиден в финансовом отношении» — ему не хватает личных денег для выплаты компенсации, а большая часть его состояния сосредоточена в акциях.

Маску часто приходится занимать деньги на жизнь или для инвестиций в развитие его компаний, пишет издание. На февраль 2020 года у него были непогашенные личные кредиты на общую сумма $548 млн в банках Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America. Маск не ответил на вопросы WSJ о личных долгах.

Маск не может продать акции Tesla, но закладывает их по кредитам

Маску принадлежит 20% акций Tesla, 8 мая этот пакет на бирже стоил $28 млрд. Но предприниматель не может продавать ценные бумаги: продажа приведёт к потере контроля над компанией. Сейчас Маск может накладывать вето на попытку поглощения Tesla и другие серьёзные изменения в корпоративной структуре.

Есть и другая причина — волнения инвесторов. Если Маск продаст часть своих акций, это может спровоцировать распорадажу и обвал стоимости бумаг.

Ситуация осложняется тем, что Маск использует принадлежащие ему акции Tesla и SpaceX в качестве залога по личным кредитам. В 2019 году он заложил примерно половину своих акций Tesla, на 8 мая этот пакет стоил около $15 млрд на бирже. Business Insider называет положение Маска «мегакредиткой».

Если цена акций Tesla упадёт ниже определённого уровня, банки могут потребовать досрочно погасить кредиты или компенсировать разницу в стоимости. Это также может привести к падению стоимости акций. Tesla предупредила инвесторов об этом в феврале 2020 года.

Если цена наших акций существенно снизится, и господин Маск не сможет избежать продажи заложенных акций (например, не предоставит дополнительное обеспечение по кредиту или не сократит кредитное плечо), то по условиям займов он будет вынужден продать акции Tesla одному или нескольким банкам. Любая такая продажа может привести к снижению цены акций.

из документов Tesla для SEC



WSJ отмечает, что сейчас такие опасения носят лишь гипотетический характер: с начала 2020 года акции Tesla выросли на 96%, несмотря на неспокойную ситуацию на рынках из-за пандемии Covid-19. Аналитики FactSet по-прежнему ожидают, что Tesla получит свою первую годовую прибыль по итогам 2020 года.

Динамика акций Tesla с начала 2020 года



Маск мог бы увеличить свой пакет с помощью опционов, но их реализация слишком дорогая

С января 2018 года Маск не получает зарплату и премии как гендиректор Tesla. Вместо этого совет директоров установил для него программу опционов, которая в сумме составляет $50 млрд и разбита на 12 траншей. Глава компании получит их при условии достижения ключевых показателей к 2028 году.

Первый опцион в рамках программы — на $700 млн — Маск получил в начале мая 2020 года за то, что средняя рыночная капитализация Tesla сохранялась на уровне $100 млрд в течение шести месяцев.

С помощью опциона он может выкупить 1,69 млн акций Tesla дешевле, чем они стоят на рынке — по $350,02 за штуку при биржевой цене $819,42 по состоянию на 8 мая. Таким образом, чтобы реализовать опцион, Маску нужно $592 млн. По условиям контракта он может обменять эти опционы на акции до 20 января 2028 года, пока работает в Tesla, либо в течение года, если покинет компанию.

Всего у Маска опционов на несколько миллионов акций Tesla, которые он до сих пор не реализовал.

Зачем Маск продаёт свои дома

«Продаю почти всё свое имущество. У меня не будет дома», — написал Маск в Twitter 1 мая. В декабре 2019 года WSJ писала, что предпринимателю и связанным с ним компаниям принадлежат семь домов в Калифорнии, на их покупку было потрачено $100 млн в течение семи лет.

Сейчас Маск выставил на продажу три особняка общей стоимостью $75 млн. Предприниматель сообщил изданию, что планирует продать и остальные четыре. Он отметил, что не продаёт недвижимость, потому что ему нужны деньги. «Я пытаюсь сделать свою жизнь максимально простой, поэтому оставляю только вещи, которые дороги как память», — объяснил Маск.

Elon Musk @elonmusk @kulpability Don’t need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down. «Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество только тянет вниз»

Business Insider называет недвижимость неликвидными активами: продажа особняков стоимостью миллионы долларов в Калифорнии может занять годы, если на них вообще найдётся покупатель.

Один из домов, выставленных Маском на продажу

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В подкасте Джо Рогана, который вышел 7 мая, Маск также связал наличие имущества с нападками на него из-за ситуации с временно закрытой фабрикой Tesla в Калифорнии. Предприниматель требовал разрешить Tesla возобновить производство в Калифорнии, из-за чего его обвинили в том, что он ведёт себя как безответственный миллиардер.

В последние годы «миллиардер» стал чем-то уничижительным, как будто это что-то плохое. Я думаю, что в большинстве случаев этот статус не имеет особого значения.

Илон Маск

в подкасте Джо Рогана (цитата по WSJ)

Журналист Business Insider Мэтью Дебор делает вывод, что для Маска деньги это не средство обмена или сбережения, как принято считать в экономике, он даже не рассматривает деньги как способ заработать больше.