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Tesla как «мегакредитка».
Журналисты The Wall Street Journal изучили личное финансовое состояние Илона Маска, которого Forbes называет миллиардером. Принадлежащие ему активы стоят $39 млрд, но на деле у него очень мало личных сбережений.
Маск живёт за счёт кредитов, используя акции Tesla в качестве залога. Предприниматель должен банкам больше $500 млн, в мае он выставил на продажу свои дорогостоящие дома, однако утверждает, что не нуждается в деньгах.
Илон Маск — миллиардер, по крайней мере, на бумаге: ему принадлежат крупные пакеты акций Tesla и SpaceX, журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в $39 млрд.
Однако сам Маск неоднократно заявлял , что у него почти нет денег. WSJ приводит несколько случаев со ссылкой на судебные разбирательства с участием предпринимателя.
Во время развода с первой супругой в 2008 году Маск заявил: «Моё денежное состояние очень ограничено. Около четырёх месяцев назад у меня закончились деньги». Он объяснил, что почти весь его капитал — это акции Tesla, SpaceX и SolarCity.
В 2019 Маск стал ответчиком по иску о клевете, который подал британский дайвер Вернон Ансворт за то, что предприниматель назвал его «педофилом» в Twitter. Адвокат Маска тогда заявлял, что его клиент «неликвиден в финансовом отношении» — ему не хватает личных денег для выплаты компенсации, а большая часть его состояния сосредоточена в акциях.
Маску часто приходится занимать деньги на жизнь или для инвестиций в развитие его компаний, пишет издание. На февраль 2020 года у него были непогашенные личные кредиты на общую сумма $548 млн в банках Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America. Маск не ответил на вопросы WSJ о личных долгах.
Маску принадлежит 20% акций Tesla, 8 мая этот пакет на бирже стоил $28 млрд. Но предприниматель не может продавать ценные бумаги: продажа приведёт к потере контроля над компанией. Сейчас Маск может накладывать вето на попытку поглощения Tesla и другие серьёзные изменения в корпоративной структуре.
Ситуация осложняется тем, что Маск использует принадлежащие ему акции Tesla и SpaceX в качестве залога по личным кредитам. В 2019 году он заложил примерно половину своих акций Tesla, на 8 мая этот пакет стоил около $15 млрд на бирже. Business Insider называет положение Маска «мегакредиткой».
Если цена акций Tesla упадёт ниже определённого уровня, банки могут потребовать досрочно погасить кредиты или компенсировать разницу в стоимости. Это также может привести к падению стоимости акций. Tesla предупредила инвесторов об этом в феврале 2020 года.
WSJ отмечает, что сейчас такие опасения носят лишь гипотетический характер: с начала 2020 года акции Tesla выросли на 96%, несмотря на неспокойную ситуацию на рынках из-за пандемии Covid-19. Аналитики FactSet по-прежнему ожидают, что Tesla получит свою первую годовую прибыль по итогам 2020 года.
С января 2018 года Маск не получает зарплату и премии как гендиректор Tesla. Вместо этого совет директоров установил для него программу опционов, которая в сумме составляет $50 млрд и разбита на 12 траншей. Глава компании получит их при условии достижения ключевых показателей к 2028 году.
Первый опцион в рамках программы — на $700 млн — Маск получил в начале мая 2020 года за то, что средняя рыночная капитализация Tesla сохранялась на уровне $100 млрд в течение шести месяцев.
С помощью опциона он может выкупить 1,69 млн акций Tesla дешевле, чем они стоят на рынке — по $350,02 за штуку при биржевой цене $819,42 по состоянию на 8 мая. Таким образом, чтобы реализовать опцион, Маску нужно $592 млн. По условиям контракта он может обменять эти опционы на акции до 20 января 2028 года, пока работает в Tesla, либо в течение года, если покинет компанию.
Всего у Маска опционов на несколько миллионов акций Tesla, которые он до сих пор не реализовал.
«Продаю почти всё свое имущество. У меня не будет дома», — написал Маск в Twitter 1 мая. В декабре 2019 года WSJ писала, что предпринимателю и связанным с ним компаниям принадлежат семь домов в Калифорнии, на их покупку было потрачено $100 млн в течение семи лет.
Сейчас Маск выставил на продажу три особняка общей стоимостью $75 млн. Предприниматель сообщил изданию, что планирует продать и остальные четыре. Он отметил, что не продаёт недвижимость, потому что ему нужны деньги. «Я пытаюсь сделать свою жизнь максимально простой, поэтому оставляю только вещи, которые дороги как память», — объяснил Маск.
Business Insider называет недвижимость неликвидными активами: продажа особняков стоимостью миллионы долларов в Калифорнии может занять годы, если на них вообще найдётся покупатель.
В подкасте Джо Рогана, который вышел 7 мая, Маск также связал наличие имущества с нападками на него из-за ситуации с временно закрытой фабрикой Tesla в Калифорнии. Предприниматель требовал разрешить Tesla возобновить производство в Калифорнии, из-за чего его обвинили в том, что он ведёт себя как безответственный миллиардер.
Журналист Business Insider Мэтью Дебор делает вывод, что для Маска деньги это не средство обмена или сбережения, как принято считать в экономике, он даже не рассматривает деньги как способ заработать больше.
Для Маска деньги это в первую очередь инструмент достижения целей — как великих и футуристических, так и приземлённых, но с незамедлительным эффектом вроде создания 40 тысяч рабочих мест в Tesla и нескольких тысяч в SpaceX.
Я бы тоже говорил что мне дома и деньги не нужны🤷♂️ Если бы у меня был пакет акций на 39 ярдов. Меня бы тяготили и тянули вниз эти ужасные особняки в калифорнии
Он не продаёт акции что бы не терять контроль, зато закладывает акции что бы получать кредиты.
Хм, то есть контроль то он уже потерял.
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