Получить субсидии смогут компании, которые смогли сохранить 90% работников. По подсчётам правительства, таких организаций более 970 тысяч.

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Резервный фонд правительства выделил 81,18 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии Covid-19. Распоряжение опубликовано на сайте правительства 10 мая.

Обратившиеся за помощью компании могут получить 12 130 рублей (МРОТ) на одного сотрудника. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. Бизнес сможет потратить деньги на решение «неотложных задач», в том числе для выплаты зарплат, указано в распоряжении.

Условие получения субсидии — сохранение не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. По оценке правительства, поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч компаний.

