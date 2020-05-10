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Получить субсидии смогут компании, которые смогли сохранить 90% работников. По подсчётам правительства, таких организаций более 970 тысяч.
Резервный фонд правительства выделил 81,18 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии Covid-19. Распоряжение опубликовано на сайте правительства 10 мая.
Обратившиеся за помощью компании могут получить 12 130 рублей (МРОТ) на одного сотрудника. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. Бизнес сможет потратить деньги на решение «неотложных задач», в том числе для выплаты зарплат, указано в распоряжении.
Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил правительству оказать малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь на выплаты зарплат сотрудникам и другие срочные нужды. Президент попросил правительство предусмотреть возможность подачи заявки на получение помощи дистанционно.
Снова выделили на словах, а на деле до малого и среднего бизнеса дойдёт 8,1 миллиона 🤷♂️
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