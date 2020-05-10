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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Получить субсидии смогут компании, которые смогли сохранить 90% работников. По подсчётам правительства, таких организаций более 970 тысяч.
Резервный фонд правительства выделил 81,18 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии Covid-19. Распоряжение опубликовано на сайте правительства 10 мая.
Обратившиеся за помощью компании могут получить 12 130 рублей (МРОТ) на одного сотрудника. Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. Бизнес сможет потратить деньги на решение «неотложных задач», в том числе для выплаты зарплат, указано в распоряжении.
Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил правительству оказать малому и среднему бизнесу безвозмездную финансовую помощь на выплаты зарплат сотрудникам и другие срочные нужды. Президент попросил правительство предусмотреть возможность подачи заявки на получение помощи дистанционно.
Больше слова "помощь" от правительства пугает только "защита", особенно "защита детей". Не устаю повторять, что лучшая помощь от государства - ничего не делать, никуда не вмешиваться вручную, а выступать лишь менеджером социальных институтов.
По 90к получается
83 500 ₽ в среднем предприятию.
и как всегда 90% по оквэд не попадут под субсидию?
а попавшие будут до сентября держать штат чтобы получить денег на гречу?
Предусмотреть возможность подачи заявки на получение шанса на получение помощи.
Да-да-да-да. Как только появляется слово "заявка", ни о какой помощи можно не иллюзировать. Вон Воробьёв совсем недавно кричал о том, что до 7-го мая помощь какую-то там крохотную помощь выделят, тоже "завки" собирали на госуслугах и чего? и ни-че-го! Никакой помощи. Тут будет точно так-же.
Когда реально хотят помочь, кланяться в заяки не заставляют. Тут (как обычно это бывает) будет банальный распил и всё.
В самом факте подачи заявки не вижу ничего плохого, но вот дальше помощь должна приходить быстро и без множества доп запросов.
Заявил и через 3-5р.д. получил, но это фантастика (
Снова выделили на словах, а на деле до малого и среднего бизнеса дойдёт 8,1 миллиона 🤷♂️
Моему ИП не дали- типа не пострадал, Дизайнерские услуги не пострадали- только все мои заказчики закрыты на карантин. Все в сад! а думал на 12130 заживем по новому!
81,18 млрд рублей
Супер фэншуйная сумма. Такое ощущение, что это китайцы выделили. Китайцы обожают 8 (богатство, круглая как юань, как 2 монетки), 1 (рост, как стрелка вверх), и парные цифры, особенно 11.
на поддержку бизнеса огромной стране в кризис 81 млрд
у полковника мвд дома 8 млрд
у полковника фсб дома 12 млдр
Ну вот что собрали, то и выделяют))) А так денег нет. Счастья, здоровья, держитесь.
отрасли, "которые сильнее всего пострадали от пандемии Covid-19", можно посмотреть здесь:
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
А людям то что выделили?
людей выделили
Зато, говорят, МФОшкам 2 лярда выделили, как самой пострадавшей сфере 😉
И особенно интересно будет посмотреть на происходящее, если им разрешат без суда и следствия списывать долги 😂😂
А потом надо будет взять еще кредит в банке чтобы с этого субсидированного МРОТ заплатить налоги. Схема ))
заглянул в ЛК налогоплательщика - юр. лица, - не нашел заявления на получение данной субсидии, но сразу при входе в ЛК всплыло окно о том, что "...Сведения об излишне уплаченной (взысканной) сумме, возможной к включению в заявление о зачете/возврате..." - и всё - за февраль-май 2020-го. Кто-нибудь в курсе, что это?
Если работник получает больше 43 321 тысячи рублей, то вся эта помощь на сотрудника съедается налогами и отчислениями
Разбиваем мифы о помощи государства несчастному российскому народу. 81 000 000 000/12130 = 6 677 658 человек предельная величина, которая может рассчитывать на помощь. Согласно статистике в малом и средне-малом бизнесе в великой и могучей, непобедимой... занято 18,3 млн. человек за 2018 год (https://tass.ru/msp/6689099) Но даже если брать неумолимую статистику великой и могучей России за 2019 год, когда количество занятых по разным оценкам сократилось на 1-2 млн. То оказывается, что нескончаемо щедрая политика великодушного правительства в плане поддержки несчастного населения, занятого в малом и среднем бизнесе не покрывает и 50% занятых. Делаем вывод, что все эти меры поддержки - популизм, фикция, клоунада...
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