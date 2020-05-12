Пока сервис доступен части пользователей, но летом его запустят для всех, говорят в банке.

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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил бета-версию мобильного сервиса для фрилансеров и ИП без сотрудников — «Точка XS». Об этом vc.ru сообщили в банке.

Сервис включает онлайн-бухгалтерию, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве.

Как только на счёт поступают деньги от заказчика, «Точка XS» откладывает процент на налоги и сборы. Остальное переводится на личную карту фрилансера в любом банке.

Вручную клиенту нужно выставлять счёт за услуги и раз в год подписывать декларацию кодом из SMS. Остальное проводится в автоматическом режиме, отметили в «Точке».