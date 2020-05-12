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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Точка» начала тестировать мобильный банк для фрилансеров с автоматической оплатой налогов и переводами денег на карту Материал редакции

Пока сервис доступен части пользователей, но летом его запустят для всех, говорят в банке.

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Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил бета-версию мобильного сервиса для фрилансеров и ИП без сотрудников — «Точка XS». Об этом vc.ru сообщили в банке.

Сервис включает онлайн-бухгалтерию, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве.

Как только на счёт поступают деньги от заказчика, «Точка XS» откладывает процент на налоги и сборы. Остальное переводится на личную карту фрилансера в любом банке.

Вручную клиенту нужно выставлять счёт за услуги и раз в год подписывать декларацию кодом из SMS. Остальное проводится в автоматическом режиме, отметили в «Точке».

Пока сервис доступен около 1000 клиентов «Точки» с устройствами на iOS. Во время теста комиссия составляет 0,2% от входящих платежей. Запуск «Точки XS» для всех клиентов запланирован на лето 2020, уточнили в банке.

#новость #точка

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Ruslan Saidov

3

Какой смысл быть фрилансером, если платишь налоги ?

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Aleksey Bobkov

3

Щас бы нологи платить дополнительные в никуда

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Максим Терещенко

2

Для самозанятых подойдет. А например для ип на усн (даже на просто усн доход) считаться налоги автоматически корректно не смогут и все подобные сервисы умалчивают об этом. Т.к.зачастую фрилансеры принимают платежи через агрегаторы, которые берут комиссию и система при расчете налога ее не учитывает, а считает налог с поступивших денег на счет, что является неправильным. Плюс усн перекрывается страховыми взносами, система опять же не сможет адекватно это сама расчитать.

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Александр Антонов

Максим
0

Система все адекватно рассчитает, там нет никаких сложностей для самозанятых и ИП на УСН доходы. Но УСН доходы минус расходы тут конечно не подойдут.

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Alexey Goncharenko

Максим
0

Есть такие сложности.
Я ИП без сотрудников, подключил к счету в Точке интернет эквайринг Яндекс.Касса, но приходится править сумму в книге приходов и расходов вручную, онлайн бухгалтерия точки не умеет комиссию учитывать автоматически считает только поступление на счёт доходом.

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Денис Демидов

0

Беспреспективно выбрано направление фрилансер может это сделать через мой налог и не платить за перевод на карту банку постоянно

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Антон

0

Налоги уже не с чего платить 

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Даниил Слесарчук

0

Государство в очередной раз кинуло малый и средний бизнес.
Фрилансеры: 

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