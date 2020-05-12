Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Пока сервис доступен части пользователей, но летом его запустят для всех, говорят в банке.
Банк для предприятий и предпринимателей «Точка» запустил бета-версию мобильного сервиса для фрилансеров и ИП без сотрудников — «Точка XS». Об этом vc.ru сообщили в банке.
Сервис включает онлайн-бухгалтерию, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве.
Как только на счёт поступают деньги от заказчика, «Точка XS» откладывает процент на налоги и сборы. Остальное переводится на личную карту фрилансера в любом банке.
Вручную клиенту нужно выставлять счёт за услуги и раз в год подписывать декларацию кодом из SMS. Остальное проводится в автоматическом режиме, отметили в «Точке».
Пока сервис доступен около 1000 клиентов «Точки» с устройствами на iOS. Во время теста комиссия составляет 0,2% от входящих платежей. Запуск «Точки XS» для всех клиентов запланирован на лето 2020, уточнили в банке.
Для самозанятых подойдет. А например для ип на усн (даже на просто усн доход) считаться налоги автоматически корректно не смогут и все подобные сервисы умалчивают об этом. Т.к.зачастую фрилансеры принимают платежи через агрегаторы, которые берут комиссию и система при расчете налога ее не учитывает, а считает налог с поступивших денег на счет, что является неправильным. Плюс усн перекрывается страховыми взносами, система опять же не сможет адекватно это сама расчитать.
Система все адекватно рассчитает, там нет никаких сложностей для самозанятых и ИП на УСН доходы. Но УСН доходы минус расходы тут конечно не подойдут.
Есть такие сложности.
Я ИП без сотрудников, подключил к счету в Точке интернет эквайринг Яндекс.Касса, но приходится править сумму в книге приходов и расходов вручную, онлайн бухгалтерия точки не умеет комиссию учитывать автоматически считает только поступление на счёт доходом.
Беспреспективно выбрано направление фрилансер может это сделать через мой налог и не платить за перевод на карту банку постоянно
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