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Финансы
Лиана Липанова
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Белорусский разработчик сервиса для редактирования предметов в видео со смартфона Vochi привлёк $1,5 млн Материал редакции

С помощью алгоритма сегментации приложение позволяет накладывать эффекты на отдельные объекты в видеозаписи.

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Белорусский стартап Vochi, который создал мобильное приложение для редактирования отдельных предметов в видео, привлёк $1,5 млн от украинского фонда Genesis Investments. Об этом vc.ru сообщил представитель стартапа.

Условия сделки не раскрываются.

В Genesis Investments мы верим, что короткие видео скоро станут новым стандартом социального общения. И наши инвестиции в Vochi подтверждают эту веру.

Виталий Лаптенок
гендиректор Genesis Investments

С помощью алгоритма сегментации видео на основе компьютерного зрения Vochi Video Effects позволяет накладывать эффекты и редактировать отдельные объекты в видеозаписи. Все изменения происходят в режиме реального времени в видео с качеством 1080p. Обработка не влияет на качество видео.

Компания запустила приложение Vochi Video Effects в ноябре 2019 года, но только для устройств на базе iOS. Несколько дней назад появилась версия для Android, добавили в компании. С момента запуска приложения количество органических загрузок достигло 400 тысяч.

В апреле 2019 года компания уже привлекала инвестиции в предпосевном раунде от белорусской Bulba Ventures, специализируеющейся на стартапах с технологиями машинного обучения. Сумму инвестиций Bulba Ventures стартап не раскрывает.

В портфель Genesis Investments входят и другие технологические компании, например, издатель приложений для здоровья и фитнеса BetterMe и крупнейший маркетплейс в Африке Jiji.

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#новость #vochi

Лиана Липанова
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