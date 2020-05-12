Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Мир зависит от США, когда речь идёт о финансах и технологиях, заявил он.
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON и призвал пользователей не связывать с мессенджером сайты с таким названием. В открытом письме он рассказал о причинах выхода из проекта.
В течение последних двух с половиной лет разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram, чтобы разделить принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоине и Ethereum, но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости, пишет Дуров. Однако американский суд остановил разработку.
«Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришёл судья и сказал: “Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей”». Именно это произошло с TON — прииском и Gram — золотом, считает Дуров.
Американский суд также заявил, что Gram нельзя распространять не только в США, но во всём мире, чтобы граждане страны не могли получить доступ к блокчейн-платформе после её запуска, продолжает основатель Telegram.
По словам Дурова, участие Telegram в разработке TON закончено. Он призвал пользователей не доверять деньги или данные проектам, которые используют название мессенджера или платформы.
Никто из команды компании не участвует ни в одном из этих проектов, отметил Дуров. Он добавил, что сети, которые используют наработки TON, могут появиться, но Telegram не имеет к ним отношения и вряд ли когда-либо поддержит их. Одну такую сеть 7 мая запустили участники сообщества Free TON Community — они утверждают, что используют созданные в Telegram системы.
Один из инвесторов TON в разговоре с Forbes заявил, что теперь Дуров «сольет проект через “независимую ассоциацию разработчиков” и оставит всё себе».
Telegram начала привлекать деньги на запуск Telegram Open Network (TON) и Gram в 2018 году: в ходе двух раундов 171 инвестор вложил в проект $1,7 млрд. Компания планировала запустить платформу до 31 октября 2019 года.
Однако в октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор утверждает, что Telegram должна была зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.
Из-за претензий SEC Telegram в октябре 2019 года предложил инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. Во время суда стало известно, что сеть TON готова, а инвесторы получат больше половины токенов Gram.
В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами — это решение команда мессенджера ещё могла обжаловать. По словам источников, после этого компания предложила инвесторам кредитный договор вместо возврата денег, американские инвесторы смогут вернуть лишь 72% вложений.
Чертов 2020, остановись!!!!
Погоди, еще вторжение инопланетный захватчиков на август-сентябрь запланировано.
Ледниковый период на какой квартал не подскажите
Напишите через пол века, а лучше — тысячелетия, наши специалисты смогут лучше разобраться в вашем вопросе проконсультировать.
К сожалению мы к тому времени запланировали стать нефтью или удобрением, если не перенесут сознание в симуляцию спасибо.
Как мы уже писали ранее, комета SWAN обещает украсить небо в середине и в конце мая 2020 года. 12-13 мая она совершит ближайший подход к Земле. Объект окажется на расстоянии 84 млн км от нашей планеты. Ожидается, что комета SWAN достигнет максимальной яркости (2.5-3 звездной величины) 27 мая, когда она достигнет перигелия (максимального приближения к Солнцу) на расстоянии 64.4 млн км.
К сожалению, C/2020 F8 (SWAN) может потускнеть и распасться в любой момент. Чтобы не упустить возможность увидеть эту комету, можно попробовать найти ее на небе уже сейчас.
Я думаю это просто палка в колёса со стороны Америки. Уверен, впереди нас ждёт интересное продолжение этой истории, ведь Павел не из тех людей, кто опускает руки.
А какие факты в биографии Дурова говорят о том, что он «не из тех, кто опускает руки»?
Много фактов, сколько проблем было с тем же контактом, потом "скрытием" и той же телегой, не везёт парню только так, но всегда находит выходы Дуров)
Вряд-ли история будет иметь продолжение. Единственное продолжение этой истории - это как разобраться с долгами и не потерять Телеграм. А сам проект TON уже запустили энтузиасты (ведь сам проект лежит в открытом доступе) + то, что он публично заявил о закрытии проекта - означает, что ничего придумывать с ним он уже не собирается.
А как же призыв к жителям штатов выпускать самолетики из окон в поддержку свободы и демократии(
Ps. Я Не хейтер)
В "поддержку свободы и демократии" они на улицы миллионами выходят в отличии от, жалко что он в своем письме это не сказал.
Инвесторы, которых так тщательно отбирал Дуров, так тщательно сейчас изучают то, что поможет вернуть хотя бы своё ...
Паша 72%
Любую криптовалюту созданную компанией и не согласованную с государственными институтами ждёт похожий финал. Крипта может быть только 100% децентрализованной и неподконтрольной
Ну, учитывая, что исходные коды TON'а открыты, а форк от сообщества уже запущен, посмотрим, что будет дальше, пока это, определенно, не конец.
Да там говнокод ебаный, никто его развивать не будет. Цель была запустить сеть, продать коины и получить свой кэш. А что там дальше - по хую.
да, определенно будет интересно посмотреть. Биткоин, тем временем, прошёл через очередной халвинг
Это не так. Наша команда запускала криптовалютный проект, и до сих пор является держателем 70% всех токенов, то есть по сути контролирует валюту. Мы не получали никаких разрешений ни у кого. И у Дурова бы получилось если бы он не решил как многие в нашей стране думают, что США это высоко демократичная страна, и согласовал с ними свои действия. Зачем вообще было лезть в США непонятно.
Еще один пункт в списке "почему не сстоит приезжать в кремниевую долину"
Хоть один один проект кроме TON напиши, который был закрыт американскими властями. Зато в России все отжимается до сих пор как в 90-е.
LIBRA?
Продолжает, ее все еще поддерживают компании вроде Убер и Спотифай. Либра расшарила $ и евро в качестве допвалют, помимо своего коина на платформе
Но, например, Мастеркард и Виза уже отказались от поддержки этого проекта. Убер, Спотифай? Пока что убыточные компании, которые не могут вложить более или менее серьезные фонды в развитие, а, тем более, в лоббирование вопроса на серьезном уровне.
Ну отказались и отказались, Фейсбук сделал выводы и другие не отказались. У Спотифая и Убера огромные клиентские базы, не говоря уже о Фейсбуке, который не нуждается ни в каких инвестициях в отличии от мессенджеров вроде Телеграмм.
P.S. И какое отношение убыточность имеет к инвестированию средств компанией? ХотНьюс сегодняшнего дня - это не закрытие ТОНа (с ним и так все было понятно), а вероятная покупка за 5 млрд Убером своего конкурента в доставке Grubhub
В таких глобальных и спорных с точки регулирования проектах главное - не клиентская база и оборот, а чистые деньги, которые можно потратить на продвижение и лоббирование проекта. И, что чуть ли не важнее (важнее, на самом деле, сильно), влияние в этих самых лоббистских кругах. А у перечисленных компаний пока с этим большие проблемы.
Он 7 лет уже продвигает свой проект, но его популярность в целом по миру пока на уровне вайбера. Попытка заняться выпуском своей валюты - это такое себе решение. Спроси об этом тех, кто участвовал в разного рода пирамидах. Дело не в Дурове, Цукере или ком-то еще, проблема в рисках, которые гос-во может контролировать, а которые нет. Люди, особенно разного рода футуристы, не понимают или не хотят понимать риски. Но это их проблемы.
Для клиента спотифая? Средства оплаты.
Какое участие и какая бизнес модель могла быть у платежных систем в либре? Удивительно что они вообще вступили
а какие софтверные проекты были отжаты в России?
Nginx не в счет, история в правовом поле и не закончилась (и в целом ее стиль очень американский), VK и его датацентры Паша продал с хорошим профитом.
RIP TON
Звучит как новая криптовалюта
Это не поражение, а фальстарт. Спасибо за возможность понаблюдать за тем, что будет, если потыкать палкой в сердце системы, которая уверена в своей способности удержать новый мир на коротком поводке. Думаю, что они там и сами охуели от такой дерзости — и это самое интересное, потому что большинство из нас на такой масштабный риск в жизни никогда не решится.
Вероятно, Павел Дуров тоже стремится стать такой доминирующей системой. Но пока он ей не стал, выбор между бунтарями и доживающими свои дни бюрократами, которые считают возможным вызывать в конгресс ИТ-людей и общаться с ними в унизительной форме, очевиден.
Похоже что, Олег Тиньков в воду глядел..
Да у Олега Юрьевича самого проблемы не лучше. Думаю если бы он обладал даром Ванги, то подстраховался бы.
Бильдербергский клуб против(
R.I.P.
Любое государство - это стационарный бандит.
Бандит не терпит никакой конкуренции
Как может зарабатывать государство?
1. Военные контрибуции (ненадёжно)
2. Налоги (непопулярно)
3. Порча денег(инфляция).
Дуров покусился на святое любого государства.
Государство зарабатывает на монополии на насилие. Все перечисленные — вариации этого
Насилие - инструмент заработка.
Кстати, вступайте в либертарианскую партию России.
Я же не просто так ною. Это агитация
Главное, чтобы телега жила и развивалась. Даже если Дуров отжал бабки на Тон, но потратит их часть на развитие и саппорт телеги - это прекрасно
Так, а где факи, где либертарианство?
А чайничку чаю! https://vc.ru/legal/104222-sec-protiv-telegram-razbor-pravovyh-poziciy-obyasnenie-processa-vozmozhnye-posledstviya?comment=1621207
Когда пытаешься сделать хорошее, делаешь, но тебе говорят - нет, это хорошо для других, не для нас.
Так если это хорошее, зачем закрывать?
Забавно теперь будет наблюдать, как ТГ из "самого прекрасного мессенджера" превратится в "ненавистную всеми Усмановскую помойку".
:D
Объясните, почему он не стал регистрировать TON как хотел SEC, как ценные бумаги? В чем проблема, налоги не захотели платить?
Потому что цель тона - банально сконвертировать коины в кеш на хайпе и уйти в закат. Никто бы там ничего не развивал и не нес ответственности.
Ждем новых проектов! Бюрократы выгнали его из одного проекта, теперь принудили к закрытию второго, но Дуров уже показал свою способность генерировать и воплощать идеи. Уверен, не пропадёт.
Пора Паша рекламу в телеге толкать
Нееет, только не это... :( Я пользуюсь десктоп клиентом, там нет AdBlock
Пичалька... Пашу теперь в звании понизят :(
А то и вообще на бутылку посадят за такой прокол.
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Good night sweet prince.
Думаю Паша запустит платформу, просто всем будет говорить, что не при делах, чтобы сторы не забанили.
Ждём пока «неаффилированные» специалисты продолжат благое дело разработки TON.
Вообще-то он чёрным по белому написал, что всё остальное не имеет к этому никакого отношения.
Он сказал что не имели и не имеют отношения. Но не исключил того что в будущем могут иметь :)
А так же он сказал, что пусть другим повезёт там где нас не повезло. Платформу сделают open source где каждый сможет привнести в этот блокчейн что-то своё.
Это нормально, ни все к чему прикасаешься, становится золотом! есть такой синдром у успешных предпринимателей.
FreeTON выпустили в свет. Кто знает.. что из этого вырастет?
Ничего 0 блокчейн, с простыми маниппуляциями не больше и аля смарткотракт. Логика была в меcсенджере. Ну на нем еше разведут хомяков
А почему Этериум тогда работает?
Этериум, в отличие от телеги, не зависит от аппстора и гуглплея.
А каким боком тут американский суд? 🤔 Дуров вроде распинался, что Кремниевая долина и США это всё херня: полицейское государство, высокие налоги, слабые перспективы и т.д.
"Американский суд также заявил, что Gram нельзя распространять ... ... во всём мире"
Кто-то может мне объяснить, как это соотносится с буквой закона? 0_о
Ну вот как пример. https://www.kommersant.ru/doc/3990294
А, посредством санкций...
Ясно, спасибо
Именно, санкции. Вроде как и не подходит под глобальное законодательство под управлением США, но действует же.
Есть в этом что-то нездоровое. Этому миру не хватает децентрализации(
Одна россиюшка воют, а ее граждани говном исходятся дроча на сша
"...но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости". Зачем? Уже есть такой проект. Да еще и с VM и смарт-контрактами, написанный на java. Другое дело, что о нем слишком мало народу знает, но это пока.
Предсказуемо! После встречи с комиссией по ценным бумагам и явно не лучшей перспективы для инвесторов из США.
Паше будет не плохо на пенсии с 500 лямами баксов... ну ладно с 400 (зарплаты и всё такое)
Я/МЫ ДУРОВ
Жаль, только недавно читала о запуске, вроде все перспективы были для мощного развития. Но у Дурнева не раз всё слетало с места. Думаю, что то придумает ещё.
не было изначально никаких перспектив, потому что фрикономические фантазии "теперь правят корпорации, а не государства" еще далеко не сбылись — ни одно государство, особенно, контролирующее основные резервы, не даст отобрать у себя печатный станок ни за какие волшебные суммы
Так никто и не говорит об этом. Он же тоже не Дурак и всё отлично понимал от начала. Активы сначала были хороши, увы
Если Паша не дурак, значит он играет в другую игру, и сейчас мы видим еще один акт (и участвуем в нем) игры
Что Паша не найдет рычагов на КЦББ это было понятно сразу после первой их реакции (и новые 7 причин не любить Штаты – подогрев публики к завершению истории с грамами), а что там с инвесторскими деньгами?
Также Паша по прежнему прекрасный демагог, подсовывающий к претензии на непрохождение древнего теста Хауи байки про золотоискателей
Задушили Пашку.. Надо было по старинке, в обходную запускать, без резонанса такого.
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