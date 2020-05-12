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Финансы
Татьяна Боброва
14 772

«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Материал редакции

Мир зависит от США, когда речь идёт о финансах и технологиях, заявил он.

134 комментария
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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON и призвал пользователей не связывать с мессенджером сайты с таким названием. В открытом письме он рассказал о причинах выхода из проекта.

В течение последних двух с половиной лет разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram, чтобы разделить принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоине и Ethereum, но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости, пишет Дуров. Однако американский суд остановил разработку.

«Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришёл судья и сказал: “Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей”». Именно это произошло с TON — прииском и Gram — золотом, считает Дуров.

Американский суд также заявил, что Gram нельзя распространять не только в США, но во всём мире, чтобы граждане страны не могли получить доступ к блокчейн-платформе после её запуска, продолжает основатель Telegram.

К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях.

США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. Эта страна может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории.

К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающего в других местах, — зависим от людей, которых избирают 4% жителей США.

Павел Дуров
основатель Telegram

По словам Дурова, участие Telegram в разработке TON закончено. Он призвал пользователей не доверять деньги или данные проектам, которые используют название мессенджера или платформы.

Никто из команды компании не участвует ни в одном из этих проектов, отметил Дуров. Он добавил, что сети, которые используют наработки TON, могут появиться, но Telegram не имеет к ним отношения и вряд ли когда-либо поддержит их. Одну такую сеть 7 мая запустили участники сообщества Free TON Community — они утверждают, что используют созданные в Telegram системы.

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Один из инвесторов TON в разговоре с Forbes заявил, что теперь Дуров «сольет проект через “независимую ассоциацию разработчиков” и оставит всё себе».

Как развивались события вокруг запуска TON

Telegram начала привлекать деньги на запуск Telegram Open Network (TON) и Gram в 2018 году: в ходе двух раундов 171 инвестор вложил в проект $1,7 млрд. Компания планировала запустить платформу до 31 октября 2019 года.

Однако в октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор утверждает, что Telegram должна была зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Из-за претензий SEC Telegram в октябре 2019 года предложил инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. Во время суда стало известно, что сеть TON готова, а инвесторы получат больше половины токенов Gram.

В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами — это решение команда мессенджера ещё могла обжаловать. По словам источников, после этого компания предложила инвесторам кредитный договор вместо возврата денег, американские инвесторы смогут вернуть лишь 72% вложений.

#новость #telegram #ton #icotelegram

Татьяна Боброва
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134 комментария
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Mitya Vol

88

Чертов 2020, остановись!!!!

Ответить

Ватник в Америке

Mitya
24

Погоди, еще вторжение инопланетный захватчиков на август-сентябрь запланировано.

Ответить

ISAEV_IVAN

Ватник
5

Ледниковый период на какой квартал не подскажите

Ответить

Ватник в Америке

ISAEV_IVAN
1

Напишите через пол века, а лучше — тысячелетия, наши специалисты смогут лучше разобраться в вашем вопросе проконсультировать.

Ответить

ISAEV_IVAN

Ватник
2

К сожалению мы к тому времени запланировали стать нефтью или удобрением, если не перенесут сознание в симуляцию спасибо.

Ответить

Sakari Sauso

ISAEV_I…
3

одно другому не противоречит

Ответить

Александр Якунин

Ватник
0

Как мы уже писали ранее, комета SWAN обещает украсить небо в середине и в конце мая 2020 года. 12-13 мая она совершит ближайший подход к Земле. Объект окажется на расстоянии 84 млн км от нашей планеты. Ожидается, что комета SWAN достигнет максимальной яркости (2.5-3 звездной величины) 27 мая, когда она достигнет перигелия (максимального приближения к Солнцу) на расстоянии 64.4 млн км.

К сожалению, C/2020 F8 (SWAN) может потускнеть и распасться в любой момент. Чтобы не упустить возможность увидеть эту комету, можно попробовать найти ее на небе уже сейчас.

Ответить

Гриша Булыжников

Mitya
17
Ответить

Dmitry Semenikhin

Mitya
3

У меня на улице даже дождик пошел( 

Ответить

Руслан Кожушко

53

Я думаю это просто палка в колёса со стороны Америки. Уверен, впереди нас ждёт интересное продолжение этой истории, ведь Павел не из тех людей, кто опускает руки.

Ответить

Анатолий Булатов

Руслан
2

Невидимая рука рынка же :)

Ответить

Eugene Danilov

Руслан
0

А какие факты в биографии Дурова говорят о том, что он «не из тех, кто опускает руки»?

Ответить

Катя Бараболя

Eugene
1

Много фактов, сколько проблем было с тем же контактом, потом "скрытием" и той же телегой, не везёт парню только так, но всегда находит выходы Дуров)

Ответить

Viktor Boiko

Руслан
0

у Цимермана в своё время получилось с PGP...

Ответить

Евгений Мельников

Руслан
0

Вряд-ли история будет иметь продолжение. Единственное продолжение этой истории - это как разобраться с долгами и не потерять Телеграм. А сам проект TON уже запустили энтузиасты (ведь сам проект лежит в открытом доступе) + то, что он публично заявил о закрытии проекта - означает, что ничего придумывать с ним он уже  не собирается.

Ответить

Сергей Камянецкий

18

А как же призыв к жителям штатов выпускать самолетики из окон в поддержку свободы и демократии(
Ps. Я Не хейтер)

Ответить

Цукерберг Непозвонит

Сергей
0

В "поддержку свободы и демократии" они на улицы миллионами выходят в отличии от, жалко что он в своем письме это не сказал.

Ответить

Александр Якунин

Цукерберг
5

Францию с США не спутайте

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
1

Это не настолько популярный в США продукт

Ответить

Valeriy R.

13

Инвесторы, которых так тщательно отбирал Дуров, так тщательно сейчас изучают то, что поможет вернуть хотя бы своё ...

Ответить

Nikita Rogatov

Valeriy
19

Паша 72%

Ответить

Dmitry Yashin

Nikita
0

Ору))))

Ответить

Nikita Rogatov

Valeriy
2

хотя бы 72%

Ответить

Денис Файзулин

Valeriy
0

да там инвесторы все те же - Усмановы да Абрамовичи

Ответить

Artem

13
Ответить

Mikhail Sazonov

11

Любую криптовалюту созданную компанией и не согласованную с государственными институтами ждёт похожий финал. Крипта может быть только 100% децентрализованной и неподконтрольной

Ответить

Denis Smirnov

Mikhail
0

Ну, учитывая, что исходные коды TON'а открыты, а форк от сообщества уже запущен, посмотрим, что будет дальше, пока это, определенно, не конец.

Ответить

Сергей Михельсон

Denis
1

Да там говнокод ебаный, никто его развивать не будет. Цель была запустить сеть, продать коины и получить свой кэш. А что там дальше - по хую.

Ответить

Нямка Нямка

Denis
0

Будет дальше много-много форков? 😂

Ответить

Mikhail Sazonov

Denis
0

да, определенно будет интересно посмотреть. Биткоин, тем временем, прошёл через очередной халвинг

Ответить

Stan Smith

Mikhail
–2

Это не так. Наша команда запускала криптовалютный проект, и до сих пор является держателем 70% всех токенов, то есть по сути контролирует валюту. Мы не получали никаких разрешений ни у кого. И у Дурова бы получилось если бы он не решил как многие в нашей стране думают, что США это высоко демократичная страна, и согласовал с ними свои действия. Зачем вообще было лезть в США непонятно.

Ответить

Магомед Шереметьев

Stan
0

А вы этими 70% стабилизируете курс валюты?

Ответить

Антон Ерофеев

8

Еще один пункт в списке "почему не сстоит приезжать в кремниевую долину"

Ответить

Цукерберг Непозвонит

Антон
–3

Хоть один один проект кроме TON напиши, который был закрыт американскими властями. Зато в России все отжимается до сих пор как в 90-е.

Ответить

Dmitry Martemyanov

Цукерберг
14

LIBRA?

Ответить

Антон Штадлер

Dmitry
0

Продолжает, ее все еще поддерживают компании вроде Убер и Спотифай. Либра расшарила $ и евро в качестве допвалют, помимо своего коина на платформе 

Ответить

Dmitry Martemyanov

Антон
0

Но, например, Мастеркард и Виза уже отказались от поддержки этого проекта. Убер, Спотифай? Пока что убыточные компании, которые не могут вложить более или менее серьезные фонды в развитие, а, тем более, в лоббирование вопроса на серьезном уровне.

Ответить

Антон Штадлер

Dmitry
1

Ну отказались и отказались, Фейсбук сделал выводы и другие не отказались. У Спотифая и Убера огромные клиентские базы, не говоря уже о Фейсбуке, который не нуждается ни в каких инвестициях в отличии от мессенджеров вроде Телеграмм.
P.S. И какое отношение убыточность имеет к инвестированию средств компанией? ХотНьюс сегодняшнего дня - это не закрытие ТОНа (с ним и так все было понятно), а вероятная покупка за 5 млрд Убером своего конкурента в доставке Grubhub

Ответить

Dmitry

Антон
0

В таких глобальных и спорных с точки регулирования проектах главное - не клиентская база и оборот, а чистые деньги, которые можно потратить на продвижение и лоббирование проекта. И, что чуть ли не важнее (важнее, на самом деле, сильно), влияние в этих самых лоббистских кругах. А у перечисленных компаний пока с этим большие проблемы.

Ответить

Антон Штадлер

Dmitry
0

Он 7 лет уже продвигает свой проект, но его популярность в целом по миру пока на уровне вайбера. Попытка заняться выпуском своей валюты - это такое себе решение. Спроси об этом тех, кто участвовал в разного рода пирамидах. Дело не в Дурове, Цукере или ком-то еще, проблема в рисках, которые гос-во может контролировать, а которые нет. Люди, особенно разного рода футуристы, не понимают или не хотят понимать риски. Но это их проблемы.

Ответить

Dmitry

Антон
0

Да я и не спорю. Вопрос в том, когда эти футуристы наконец смогут реализовать свои футуристичные планы, не оглядываясь на регуляторов.

Ответить

Andrey K

Антон
0

Какое отношения я, клиент Спотифая, должен иметь к мутным криптовалютам? VISA и MasterCard поставили на нём крест - это приговор.

Ответить

евгений аношин

Andrey
0

Для клиента спотифая? Средства оплаты.
Какое участие и какая бизнес модель могла быть у платежных систем в либре? Удивительно что они вообще вступили

Ответить

Ivan Matveev

Цукерберг
0

а какие софтверные проекты были отжаты в России?

Nginx не в счет, история в правовом поле и не закончилась (и в целом ее стиль очень американский), VK и его датацентры Паша продал с хорошим профитом.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

5

RIP TON

Ответить

ISAEV_IVAN

Stanislav
11

Звучит как новая криптовалюта

Ответить

Владимир Толстиков

ISAEV_IVAN
20

kRIPTON 😅

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

ISAEV_IVAN
1

Или чай

Ответить

De Nis

Stanislav
2

Рингтон

Ответить

Sakari Sauso

Stanislav
2

RIP TORN

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

9

Это не поражение, а фальстарт. Спасибо за возможность понаблюдать за тем, что будет, если потыкать палкой в сердце системы, которая уверена в своей способности удержать новый мир на коротком поводке. Думаю, что они там и сами охуели от такой дерзости — и это самое интересное, потому что большинство из нас на такой масштабный риск в жизни никогда не решится.

Вероятно, Павел Дуров тоже стремится стать такой доминирующей системой. Но пока он ей не стал, выбор между бунтарями и доживающими свои дни бюрократами, которые считают возможным вызывать в конгресс ИТ-людей и общаться с ними в унизительной форме, очевиден.

Ответить

Роман Каштнер

5

Похоже что, Олег Тиньков в воду глядел..

Ответить

Родион Галанев

Роман
6

... а свою проглядел

Ответить

Anatoly Zakharov

Роман
–1

Да у Олега Юрьевича самого проблемы не лучше. Думаю если бы он обладал даром Ванги, то подстраховался бы.

Ответить

Laugh Radiant

5

И вообще — говорит судья
Это наша корова, и мы её доим

Ответить

Вася Пражкин

5

“Кому я должен - всем прощаю”

Ответить

Иоанн Херувим

4

Бильдербергский клуб против(
R.I.P.

Ответить

Родион Галанев

Иоанн
1

Баб-эль-Мандебский пролив тоже

Ответить

Олег Пирогов

0

Вот чо Пашка то зашкварил интервью дудя))9)

Ответить

Магомед Шереметьев

4

Любое государство - это стационарный бандит. 
Бандит не терпит никакой конкуренции

Ответить

Магомед Шереметьев

Магомед
0

Как может зарабатывать государство? 
1. Военные контрибуции (ненадёжно)
2. Налоги (непопулярно)
3. Порча денег(инфляция). 
Дуров покусился на святое любого государства.

Ответить

Ivan Matveev

Магомед
0

Государство зарабатывает на монополии на насилие. Все перечисленные — вариации этого

Ответить

Магомед Шереметьев

Ivan
0

Насилие - инструмент заработка. 

Ответить

Ivan Matveev

Магомед
1

да, главный инструмент

Ответить

Магомед Шереметьев

Магомед
0

Кстати, вступайте в либертарианскую партию России.
Я же не просто так ною. Это агитация

Ответить

Umberto Eco

3

Главное, чтобы телега жила и развивалась. Даже если Дуров отжал бабки на Тон, но потратит их часть на развитие и саппорт телеги - это прекрасно 

Ответить

С Осмыслом

3

Так, а где факи, где либертарианство?
А чайничку чаю! https://vc.ru/legal/104222-sec-protiv-telegram-razbor-pravovyh-poziciy-obyasnenie-processa-vozmozhnye-posledstviya?comment=1621207

Ответить

Ilya Brin

2

Когда пытаешься сделать хорошее, делаешь, но тебе говорят - нет, это хорошо для других, не для нас.

Ответить

Nikita Rogatov

Ilya
1

Так если это хорошее, зачем закрывать?

Ответить

Ilya Brin

Nikita
2

С одной стороны инвесторы, которые хотят прибыли с вложенных денег.

С другой стороны продукт, который нельзя монетизировать по законам США.

Остаётся только закрыть его в текущем виде. И сообщить о том, что форки - это уже неофициально и без участия команды Дурова.

Ответить

Anton Smets

–15

Забавно теперь будет наблюдать, как ТГ из "самого прекрасного мессенджера" превратится в "ненавистную всеми Усмановскую помойку".
:D

Ответить

Serafim Bakharev

2

Объясните, почему он не стал регистрировать TON как хотел SEC, как ценные бумаги? В чем проблема, налоги не захотели платить?

Ответить

Сергей Михельсон

Serafim
0

Потому что цель тона - банально сконвертировать коины в кеш на хайпе и уйти в закат. Никто бы там ничего не развивал и не нес ответственности.

Ответить

Птиц

Serafim
0

Ладно налоги, отчитываться бы пришлось по полной, а не двумя словами в чатиках и твиттерах.

Ответить

ISAEV_IVAN

2
Ответить

Денис Кравцов

2

За статью про полицейское государство 🤓

Ответить

Александр Якунин

–1

Похуй

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Еще один гвоздь в крышку гроба крипты.

Ответить

Кирилл Половинкин

1

Пора Пашке выходить на биржу, чтобы отдать деньги инвесторам 

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Ждем новых проектов! Бюрократы выгнали его из одного проекта, теперь принудили к закрытию второго, но Дуров уже показал свою способность генерировать и воплощать идеи. Уверен, не пропадёт.

Ответить

Sergey Zrn

1

$1 700 000 000 :)

Ответить

Денис Файзулин

1

Пора Паша рекламу в телеге толкать

Ответить

Anderson Silva

Денис
0

Нееет, только не это... :( Я пользуюсь десктоп клиентом, там нет AdBlock

Ответить

Alexey Zakharov

1
Ответить

Sakari Sauso

1

Цукерберг радуется, наверное

Ответить

Хуёвая Экономика

1

Пичалька... Пашу теперь в звании понизят :(
А то и вообще на бутылку посадят за такой прокол.

Ответить

Roman BL

1
Ответить

Иван Вундермахер

0

Лол

Ответить

Комментарий удален

Stanislav

0

Good night sweet prince.

Ответить

Мария Кондорская

Stanislav
1

May you dwell in Amber

Ответить

Сергей Мазур

0

Думаю Паша запустит платформу, просто всем будет говорить, что не при делах, чтобы сторы не забанили.

Ответить

С Осмыслом

Сергей
1

Так FreeTON без телеги никому не сдался.

Ответить

Alexander Kozlov

0

Ждём пока «неаффилированные» специалисты продолжат благое дело разработки TON.

Ответить

Anton Smets

Alexander
0

Вообще-то он чёрным по белому написал, что всё остальное не имеет к этому никакого отношения.

Ответить

Alexander Kozlov

Anton
1

Он сказал что не имели и не имеют отношения. Но не исключил того что в будущем могут иметь :)
А так же он сказал, что пусть другим повезёт там где нас не повезло. Платформу сделают open source где каждый сможет привнести в этот блокчейн что-то своё.

Ответить

Тим Пазухин

0

press F

Ответить

Дмитрий Шепелев

0

Это нормально, ни все к чему прикасаешься, становится золотом! есть такой синдром у успешных предпринимателей.

Ответить

Leonid Samoilov

0

FreeTON выпустили в свет. Кто знает.. что из этого вырастет?

Ответить

Vlad Ignatov

Leonid
0

Ничего 0 блокчейн, с простыми маниппуляциями не больше и аля смарткотракт. Логика была в меcсенджере. Ну на нем еше разведут хомяков 

Ответить

Даниил Бугай

0

gg

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

Что там по 1,7 ярда слышно ?

Ответить

Designer Startup

0

А почему Этериум тогда работает?

Ответить

Руслан Муршудов

Designer
0

Этериум, в отличие от телеги, не зависит от аппстора и гуглплея.

Ответить

Антон Штадлер

Designer
0

потому что он не Permissioned

Ответить

Valera Rybakoff

0

А каким боком тут американский суд? 🤔 Дуров вроде распинался, что Кремниевая долина и США это всё херня: полицейское государство, высокие налоги, слабые перспективы и т.д.

Ответить

Руслан Муршудов

Valera
0

Они могут закрыть телегу в аппсторе и гугл плее.

Ответить

Андрей Иванов

0

Паша, верни ̶с̶т̶е̶н̶у̶ бабки!

Ответить

Немат Джалол

0

Комменты к фильму Дудя, просто совпадение?

Ответить

andrey andreys

0
Ответить

V S

0

Круто денег собрали... 

Ответить

Фёдор Гребенников

0

"Американский суд также заявил, что Gram нельзя распространять ... ...  во всём мире"
Кто-то может мне объяснить, как это соотносится с буквой закона? 0_о

Ответить

Dmitry Martemyanov

Фёдор
0

Ну вот как пример. https://www.kommersant.ru/doc/3990294

Ответить

Фёдор Гребенников

Dmitry
0

А, посредством санкций... 
Ясно, спасибо

Ответить

Dmitry Martemyanov

Фёдор
0

Именно, санкции. Вроде как и не подходит под глобальное законодательство под управлением США, но действует же.

Ответить

Фёдор Гребенников

Dmitry
0

Есть в этом что-то нездоровое. Этому миру не хватает децентрализации( 

Ответить

Dmitry

Фёдор
0

Пока что глобализация и понятие однополярного мира перебивают все остальные аргументы. Ни ЕС, ни Китай, ни кто бы ещё ни было с этим справиться либо не могут, либо не хотят...

Ответить

Александр Якунин

Dmitry
0

Одна россиюшка воют, а ее граждани говном исходятся дроча на сша

Ответить

Dmitry

Алексан…
0

Сарказм здесь как-то не в тему

Ответить

Александр Якунин

Dmitry
0

А это не сарказм, вы думаете холодная война закончилась? Хер там

Ответить

Nikolai Ivanov

0

"...но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости". Зачем? Уже есть такой проект. Да еще и с  VM и смарт-контрактами, написанный на java. Другое дело, что о нем слишком мало  народу знает, но это пока.

Ответить

TheProtorianez .

0

Предсказуемо! После встречи с комиссией по ценным бумагам и явно не лучшей перспективы для инвесторов из США.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

Паше будет не плохо на пенсии с 500 лямами баксов... ну ладно с 400 (зарплаты и всё такое)

Ответить

Artem Gruzdev

0

F

Ответить

Paul Denisevich

0

Я/МЫ ДУРОВ

Ответить

Александр Якунин

Paul
0

Не так.

Я/МЫ ДУРОВ ВДУДЬ ГРАММ США

Ответить

Катя Бараболя

0

Жаль, только недавно читала о запуске, вроде все перспективы были для мощного развития. Но у Дурнева не раз всё слетало с места. Думаю, что то придумает ещё.

Ответить

Ivan Matveev

Катя
0

не было изначально никаких перспектив, потому что фрикономические фантазии "теперь правят корпорации, а не государства" еще далеко не сбылись — ни одно государство, особенно, контролирующее основные резервы, не даст отобрать у себя печатный станок ни за какие волшебные суммы

Ответить

Катя Бараболя

Ivan
0

Так никто и не говорит об этом. Он же тоже не Дурак и всё отлично понимал от начала. Активы сначала были хороши, увы

Ответить

Ivan Matveev

Катя
0

Если Паша не дурак, значит он играет в другую игру, и сейчас мы видим еще один акт (и участвуем в нем) игры

Ответить

Катя Бараболя

Ivan
0

Вполне возможно

Ответить

Фагиз Мавлютов

0

Я кажется знаю кто первым полетит на Марс)

Ответить

Ivan Matveev

0

Что Паша не найдет рычагов на КЦББ это было понятно сразу после первой их реакции (и новые 7 причин не любить Штаты – подогрев публики к завершению истории с грамами), а что там с инвесторскими деньгами?

Также Паша по прежнему прекрасный демагог, подсовывающий к претензии на непрохождение древнего теста Хауи байки про золотоискателей

Ответить

Антитрейдер

0

Задушили Пашку.. Надо было по старинке, в обходную запускать, без резонанса такого. 

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Mikhail Bobko

–13

Что, Павел, не помогла отправка ключей?

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