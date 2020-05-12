К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы всё ещё зависим от США, когда речь идёт о финансах и технологиях.

США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счёт в мире. Эта страна может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории.

К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающего в других местах, — зависим от людей, которых избирают 4% жителей США.