Некоторые модераторы соцсети заявили о развитии посттравматического стрессового расстройства из-за просмотра травмирующих изображений.

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Facebook согласилась выплатить $52 млн компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психическим здоровьем на работе, сообщает The Verge.

В сентябре 2018 года бывший модератор Facebook Селена Скола подала в суд на компанию, писало The New York Times. Скола заявила, что после девяти месяцев работы в соцсети у неё развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Для модерации ей приходилось регулярно просматривать фотографии или картинки изнасилований, убийств и самоубийств, отмечает издание.

К иску присоединилось ещё несколько бывших модераторов Facebook из четырёх штатов. Они утверждали, что компания не смогла обеспечить безопасность на рабочем месте.

Скола была одной из модераторов, нанятых после президентских выборов в США в 2016 году, когда Facebook обвинили в неспособности контролировать вредоносный контент в соцсети, напоминает The Verge.

В рамках мирового соглашения по иску соцсеть согласилась заплатить минимум по $1000 модераторам. Сумма может быть больше, если модератору диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство или другие подобные заболевания — до $6 тысяч. Компенсацию получат 11 250 модераторов, пишет издание.

Кроме того, Facebook согласилась изменить свои инструменты модерации контента, чтобы снизить воздействие травмирующих изображений и видео. Например, все модераторы смогут отключать звук по умолчанию или делать видео черно-белым при просмотре.

Также Facebook пообещала организовать еженедельные встречи модераторов со специалистом в области психического здоровья и ежемесячные групповые сеансы.