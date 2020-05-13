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Некоторые модераторы соцсети заявили о развитии посттравматического стрессового расстройства из-за просмотра травмирующих изображений.
Facebook согласилась выплатить $52 млн компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психическим здоровьем на работе, сообщает The Verge.
В сентябре 2018 года бывший модератор Facebook Селена Скола подала в суд на компанию, писало The New York Times. Скола заявила, что после девяти месяцев работы в соцсети у неё развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Для модерации ей приходилось регулярно просматривать фотографии или картинки изнасилований, убийств и самоубийств, отмечает издание.
К иску присоединилось ещё несколько бывших модераторов Facebook из четырёх штатов. Они утверждали, что компания не смогла обеспечить безопасность на рабочем месте.
Скола была одной из модераторов, нанятых после президентских выборов в США в 2016 году, когда Facebook обвинили в неспособности контролировать вредоносный контент в соцсети, напоминает The Verge.
В рамках мирового соглашения по иску соцсеть согласилась заплатить минимум по $1000 модераторам. Сумма может быть больше, если модератору диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство или другие подобные заболевания — до $6 тысяч. Компенсацию получат 11 250 модераторов, пишет издание.
Кроме того, Facebook согласилась изменить свои инструменты модерации контента, чтобы снизить воздействие травмирующих изображений и видео. Например, все модераторы смогут отключать звук по умолчанию или делать видео черно-белым при просмотре.
Также Facebook пообещала организовать еженедельные встречи модераторов со специалистом в области психического здоровья и ежемесячные групповые сеансы.
Теперь перед набором модераторов соцсеть будет учитывать эмоциональную устойчивость претендентов, разместит информацию о психологической помощи на рабочем месте каждого модератора и другое.
А сколько тогда Facebook выплатит тем, кто попал под их модерацию?
Устраиваешься модераторов в Фейсбук, копируешь контент и размещаешь у себя в группе в телеге.
Вспомнил как была группа в ВК "Медвежий фарш" и мой одногруппник там был модератором. Там было прям очень жёстко, но он говорил что жить в общаге страшнее)
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