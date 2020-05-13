Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
250

Фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина инвестировал в разработчика ПО для создания персонажей «Игры престолов» Материал редакции

Общая сумма раунда достигла $7 млн.

1 комментарий
В закладки

Фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в Ziva Dynamics, компанию-разработчика ПО для создания персонажей фильмов и компьютерных игр, передаёт Financial Post.

Общая сумма раунда достигла $7 млн, размер инвестиций Grishin Robotics не раскрывается.

Grishin Robotics «верит в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента», заявил Дмитрий Гришин. Среди других инвесторов — Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons.

С нашими новыми партнерами и финансированием мы сможем удвоить наши расходы на НИОКР, ускорить производство и играть определяющую роль в самых передовых экспериментах с графикой.

Джеймс Джейкобс и Джерней Бабрик
сооснователи Ziva

К концу 2020 года компания планирует выпустить открытую архитектуру Ziva и платформ реального времени, отмечает издание.

Ziva Dynamics основана в 2015 году. По её технологиям создавались персонажи «Игры престолов», «Капитана Марвел» и «Мег», напоминает Financial Post.

#новость #grishinrobotics

Лиана Липанова
+16 823
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","grishinrobotics"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 126627, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 09:01:44 +0300", "is_special": false }
Сервисы
Разбираем мобильные приложения аптек: «Максавит», «Горздрав», «еАптека», «Планета Здоровья», АСНА и «36,6»
Surf проверили готовность аптечного ритейла к наплыву онлайн-покупок через приложения.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Петя Иванов

0

Выглядит получше, чем инвестиция в пиццу на колесах.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

KFC
Подписан
Отписаться
Помогать - просто: Как Фонд “Открывая горизонты” и KFC помогают подросткам определиться с будущим в период самоизоляции
Текущая ситуация внесла изменения в привычный уклад жизни многих людей. Как и остальные жители России воспитанники детс…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Три очень разных ЖК, но одинаково хороший трафик. Как мы продвигали «Главстрой» в Дзене
Чем тронуть сердце покупателей ЖК бизнес-класса? На каком языке говорить с людьми о необычных и непривычных жилых проек…
1
Северсталь
Подписан
Отписаться
Как компании не подхватить сетевой вирус во время пандемии
Константин Иванов, заместитель начальника управления информационной безопасности «Северстали», рассказывает о том, как …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mitya Vol
за день
Чертов 2020, остановись!!!!
«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Роман Агаян
за неделю
Всегда арендадатели банкротили арендаторов отнимая последнее имущество в том числе технику оборудование и товар не взирая ни на что. Так пусть же на себе почувствуют владельцы ТЦ и другие арендодатели всю прелесть…
Владельцы ТЦ предупредили о массовых банкротствах из-за законопроекта о поддержке добросовестных арендаторов

Прямой эфир

Stan Smith

«Сегодня печальный день для…

Andrew Simon

Как я сделал предложение и…

Igor Kalashnikov

Власти США навсегда запретили…

Владимир Панченко

20 вакансий с удаленной работой

Stan Smith

«Сегодня печальный день для…

Петя Иванов

Фонд сооснователя Mail.ru Group…

Александр Савинов

Власти США навсегда запретили…

Yuri

«Тинькофф Мобайл» урезает…

new_comment

«Сегодня печальный день для…

Александр Савинов

Власти США навсегда запретили…

new_comment

«Сегодня печальный день для…

Алексей

В Google запустили Web Vitals…

Kelerius

Сооснователь и бывший глава…

Yuri

«Тинькофф Мобайл» урезает…

Rifat Kayumov

Мы предлагаем участвовать всем…

Dmitry Ilyin

Wheely отказался возобновить…

Константин Курасов

«Сегодня печальный день для…

Георгий Пришкин

«Точка» начала тестировать…

Алексей Бабенков

«Точка» начала тестировать…

Алекс Крески

Wheely отказался возобновить…