Общая сумма раунда достигла $7 млн.

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Фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в Ziva Dynamics, компанию-разработчика ПО для создания персонажей фильмов и компьютерных игр, передаёт Financial Post.

Общая сумма раунда достигла $7 млн, размер инвестиций Grishin Robotics не раскрывается.

Grishin Robotics «верит в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента», заявил Дмитрий Гришин. Среди других инвесторов — Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons.

С нашими новыми партнерами и финансированием мы сможем удвоить наши расходы на НИОКР, ускорить производство и играть определяющую роль в самых передовых экспериментах с графикой. Джеймс Джейкобс и Джерней Бабрик сооснователи Ziva

К концу 2020 года компания планирует выпустить открытую архитектуру Ziva и платформ реального времени, отмечает издание.