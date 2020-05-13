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Общая сумма раунда достигла $7 млн.
Фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в Ziva Dynamics, компанию-разработчика ПО для создания персонажей фильмов и компьютерных игр, передаёт Financial Post.
Общая сумма раунда достигла $7 млн, размер инвестиций Grishin Robotics не раскрывается.
Grishin Robotics «верит в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента», заявил Дмитрий Гришин. Среди других инвесторов — Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons.
К концу 2020 года компания планирует выпустить открытую архитектуру Ziva и платформ реального времени, отмечает издание.
Ziva Dynamics основана в 2015 году. По её технологиям создавались персонажи «Игры престолов», «Капитана Марвел» и «Мег», напоминает Financial Post.
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