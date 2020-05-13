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Финансы
Лиана Липанова
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Венчурная «дочка» группы ВЭБ договорилась об инвестициях на 1 млрд рублей в телемедицинский сервис «Доктор рядом» Материал редакции

Спрос на телемедицинские услуги растёт на фоне пандемии коронавируса, говорят эксперты.

  • VEB Ventures, «дочка» группы ВЭБ, договорилась инвестировать 1 млрд рублей в развитие компании «Доктор рядом холдинг», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на фонд.
  • В 2020 году «Доктор рядом» получит от фонда 625 млн рублей, в 2021 году — ещё 375 млн рублей, близкий к сделке источник. По его словам, на втором этапе холдинг может привлечь сторонних инвесторов. Какую долю получит VEB Ventures в «Доктор рядом», не раскрывается.
  • Привлечённые средства холдинг планирует потратить на разработку новых телемедицинских продуктов, продвижение, покупку обородувания для клиник, расширение числа точек и увеличение пропускной способности сервиса.
  • Это первый телемедицинский проект в портфеле фонда, рассказал гендиректор VEB Ventures Олег Теплов. Фонд оценивает рынок телемедицины в России в 2019 году на уровне 1,5 млрд рублей. С 2020 по 2025 год оборот рынка вырастет в среднем на 116%, считают в компании.
  • По словам экспертов, опрошенных изданием, спрос на телемедицины растёт из-за пандемии коронавируса. По данным сервиса Ondoc, в апреле число онлайн-консультаций выросло в 4,5 раза по сравнению с мартом. Тенденция сохранится и в будущем, считают в компании.

#новость #вэб #телемедицина

Лиана Липанова
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