Власти округа Аламеда в Калифорнии продлили ограничения для бизнеса, но Маск открыл завод Tesla вопреки запрету.
- SpaceX Илона Маска планирует 15 мая во время виртуального заседания комиссии по вопросам трудоустройства Калифорнии запросить $656 тысяч в качестве гранта для обучения сотрудников, сообщает Bloomberg. Компания попросит о финансировании на фоне конфликта другой компании Маска — Tesla — с властями округа Аламеда в Калифорнии.
- Компания хочет направить грант на повышение квалификации около 900 нынешних сотрудников для проекта Starlink, а также нанять ещё 300 человек для работы над космическим кораблём Starship. В конце мая SpaceX должна будет отправить американских астронавтов на МКС с территории США на корабле Crew Dragon в партнёрстве с NASA.
- Ранее Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США: 7 мая власти штата сняли ограничения на работу бизнеса из-за пандемии, но окончательное решение осталось за округами — в Аламеде открывать заводы не разрешили.
- 12 мая Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту. Он также пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и производство в Техас или Неваду. Президент США Дональд Трамп поддержал решение Маска открыть завод, а судья штата Техас обратился к нему с приглашением перенести производство.
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Dmitriy Stratonov
Сидеть в Рашке, критиковать в коментах решения региональных властей сша и бизнеса)
JerrichoDmitriy
Ну а что делать, со скуки тут подохнуть можно
Mikhail Bobko
Почему не у инвесторов? Не стыдно тратить деньги налогоплательщиков?
Designer StartupMikhail
Ишь, на обучение тратят и просят, а ведь могли бы в открытую закупить статуэток майя и других более действенных ритуальных товаров.
Mikhail BobkoDesigner
Или на помощь меньшинствам и углубление дайверсити
JerrichoDesigner
Что то слишком сложно, лучше ёршики для унитаза тыщ по 20. Долларов. За штуку. Вот это по нашему.))
Александр СавиновJerricho
Не ершики, но, даже пассатижи, молотки и проч по линии минобороны США примерно по подобным расценкам очень даже и закупаются( как-то попадались открытые данные по разборкам и слушаниям на уровне правительства вида "ачотакдорого!?". Но там варьировалось от $ 500 / шт и до почти_бесконечности ).
п.с: а как еще по вашему $ 700 млрд / год пилить при весьма неоднозначном результате ?)
Иван КонышевMikhail
Проект вполне себе национальный, так почему бы и нет?)
Mikhail BobkoИван
Нет, так не пойдет, он великий предприниматель и визионер, а не Рогозин с Роскосмосом.
AlexVulgarix
дай мильон
JerrichoAlexVulgarix
Нидам
евгений аношин
спор у Теслы с округом (районом штата), а не со штатом... что пишут - диву даюсь
Лиана Липановаевгений
Маск же не в другой округ собирается перенести завод, а в другой штат
евгений аношинЛиана
и как это связано?
Jerricho
Капец он умный
Serge Sokolov
Life should be lived
Василий
Кто то все таки выше закона?
Maxim Medvedev
Блин, какой же он клевый! Не важно как, но идет к своей цели и знает как вписать себя в историю!!! Через столетие все будут помнить его достижения, и вряд ли кто-нибудь вспомнит имя судьи, который запретил ему запустить завод))
Vladimir Osipov
Вы тоже испытываете диссонанс? Обычно когда пишут в одном предложении "Маск" и трехзначное число - тоже ждете, что это будут миллионы?