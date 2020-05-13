Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1487

SpaceX Илона Маска попросит у властей Калифорнии $656 тысяч на обучение персонала на фоне конфликта Tesla из-за завода Материал редакции

Власти округа Аламеда в Калифорнии продлили ограничения для бизнеса, но Маск открыл завод Tesla вопреки запрету.

  • SpaceX Илона Маска планирует 15 мая во время виртуального заседания комиссии по вопросам трудоустройства Калифорнии запросить $656 тысяч в качестве гранта для обучения сотрудников, сообщает Bloomberg. Компания попросит о финансировании на фоне конфликта другой компании Маска — Tesla — с властями округа Аламеда в Калифорнии.
  • Компания хочет направить грант на повышение квалификации около 900 нынешних сотрудников для проекта Starlink, а также нанять ещё 300 человек для работы над космическим кораблём Starship. В конце мая SpaceX должна будет отправить американских астронавтов на МКС с территории США на корабле Crew Dragon в партнёрстве с NASA.
  • Ранее Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США: 7 мая власти штата сняли ограничения на работу бизнеса из-за пандемии, но окончательное решение осталось за округами — в Аламеде открывать заводы не разрешили.
  • 12 мая Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту. Он также пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и производство в Техас или Неваду. Президент США Дональд Трамп поддержал решение Маска открыть завод, а судья штата Техас обратился к нему с приглашением перенести производство.

#новость #spacex #tesla

Лиана Липанова
+16 918
3
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla","spacex"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 126726, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 14:08:21 +0300", "is_special": false }
Playgendary
Советы: как оптимизировать 3D-игры
Взгляд со стороны арт-отдела в геймдеве на то, как охватить больше пользователей.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitriy Stratonov

2

Сидеть в Рашке, критиковать в коментах решения региональных властей сша и бизнеса)

Ответить

Jerricho

Dmitriy
0

Ну а что делать, со скуки тут подохнуть можно

Ответить

Mikhail Bobko

1

Почему не у инвесторов? Не стыдно тратить деньги налогоплательщиков? 

Ответить

Designer Startup

Mikhail
1

Ишь, на обучение тратят и просят, а ведь могли бы в открытую закупить статуэток майя и других более действенных ритуальных товаров.

Ответить

Mikhail Bobko

Designer
0

Или на помощь меньшинствам и углубление дайверсити

Ответить

Jerricho

Designer
–1

Что то слишком сложно, лучше ёршики для унитаза тыщ по 20. Долларов. За штуку. Вот это по нашему.))

Ответить

Александр Савинов

Jerricho
0

Не ершики, но, даже пассатижи, молотки и проч по линии минобороны США примерно по подобным расценкам очень даже и закупаются( как-то попадались открытые данные по разборкам и слушаниям на уровне правительства вида "ачотакдорого!?". Но там варьировалось от $ 500 / шт и до почти_бесконечности ).

п.с: а как еще по вашему $ 700 млрд / год пилить при весьма неоднозначном результате ?)

Ответить

Иван Конышев

Mikhail
0

Проект вполне себе национальный, так почему бы и нет?)

Ответить

Mikhail Bobko

Иван
1

Нет, так не пойдет, он великий предприниматель и визионер, а не Рогозин с Роскосмосом. 

Ответить

AlexVulgarix

2

дай мильон

Ответить

Jerricho

AlexVulgarix
1

Нидам

Ответить

евгений аношин

1

спор у Теслы с округом (районом штата), а не со штатом... что пишут - диву даюсь

Ответить

Лиана Липанова

евгений
0

Маск же не в другой округ собирается перенести завод, а в другой штат

Ответить

евгений аношин

Лиана
0

и как это связано?

Ответить

Jerricho

0

Капец он умный

Ответить

Serge Sokolov

0

Life should be lived

Ответить

Василий

0

Кто то все таки  выше закона? 

Ответить

Maxim Medvedev

0

Блин, какой же он клевый! Не важно как, но идет к своей цели и знает как вписать себя в историю!!! Через столетие все будут помнить его достижения, и вряд ли кто-нибудь вспомнит имя судьи, который запретил ему запустить завод))

Ответить

Vladimir Osipov

0

Вы тоже испытываете диссонанс? Обычно когда пишут в одном предложении "Маск" и трехзначное число - тоже ждете, что это будут миллионы?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Маркетинг в сфере недвижимости: как действовать в эпоху перемен
Кризис затронул все отрасли, в том числе и недвижимость. Основная задача, которая стоит перед любой компанией сейчас, —…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Исследование Lamoda: что носят офисные сотрудники на удалёнке
ЦДП
Подписан
Отписаться
В столице пройдет 12-часовой цикл онлайн-лекций об экспорте в Китай
14 мая в Цифровом деловом пространстве стартует цикл лекций для предпринимателей и топ-менеджеров, которых интересует э…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mitya Vol
за день
Чертов 2020, остановись!!!!
«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Dmitry Semenikhin
за неделю
Похоже Дудь все таки возьмет у Паши интервью х2
Полицейское государство, бедная культура и ещё пять аргументов против Долины: Павел Дуров ответил Дудю об «ИТ-столице»

Прямой эфир

Constantin Nikitin

Половина салонов красоты уйдет…

Евгений Пособилов

Оценить дизайн

Serge Sokolov

Топ-менеджер Google Андрей…

Александр Савинов

SpaceX Илона Маска попросит у…

Макс Мухарёв

«Сегодня печальный день для…

Александр Якунин

Топ-менеджер Google Андрей…

Борис Васильев

3 года дома: или почему я…

Денис Демидов

Топ-менеджер Google Андрей…

Александр Савинов

«Сегодня печальный день для…

Максим Наумов

Запись в подсайте Офтоп

Евгений Пособилов

Правительство включило в список…

Тинькофф

«Райффайзенбанк» на фоне…

Сергей Плахин

Оценить дизайн

Гриша Булыжников

Как я почти отдал…

Мистер Блондин

Кейс: французский шик для кофе…

Vladimir Osipov

SpaceX Илона Маска попросит у…

Konstantin Voronov

Как я почти отдал…

Eduard Makarov

LinkedIn посчитал, что…

Sergey Stepanchenko

Находим n-е число Фибоначчи в PHP

Blackrock

«Сегодня печальный день для…