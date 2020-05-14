В список входит финансовая отчётность, аудиторское заключение, справки из налоговых органов и банков и другое.

В закладки

Совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко опубликовала список документов, которые нужно предоставить в банк для получения кредита на зарплаты сотрудникам из-за пандемии. В нём 33 пункта.

Страница Елены Шевченко на Facebook

По словам Шевченко, такой список документов потребовали в «Сбербанке». «"Сбербанк" уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 32 пунктов, в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку», — написала она.

О предоставлении малому и среднему бизнесу кредитов на выплату зарплат в конце марта сообщал вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, кредиты будут выдавать «Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством с 30 марта. Процентные ставки субсидируют в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием кредитов.