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Финансы
Лиана Липанова
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33 документа для кредита на зарплаты: предпринимательница показала, сколько данных потребовал банк Материал редакции

В список входит финансовая отчётность, аудиторское заключение, справки из налоговых органов и банков и другое.

7 комментариев
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Совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко опубликовала список документов, которые нужно предоставить в банк для получения кредита на зарплаты сотрудникам из-за пандемии. В нём 33 пункта.

Страница Елены Шевченко на Facebook

По словам Шевченко, такой список документов потребовали в «Сбербанке». «"Сбербанк" уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 32 пунктов, в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку», — написала она.

О предоставлении малому и среднему бизнесу кредитов на выплату зарплат в конце марта сообщал вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, кредиты будут выдавать «Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством с 30 марта. Процентные ставки субсидируют в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием кредитов.

Размер кредита будет рассчитываться из численности сотрудников, умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на шесть (срок кредитования шесть месяцев), объясняли в банках.

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#новость #банки #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Artem Ilchenko

7

Все как бы что-то делают, но так, что бы ничего не получилось, но при этом можно было отчитаться об успешно проделанной работе.

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Антон

4

В списках мазков и слюны всей семьи не увидел.

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Андрей Чуринов

2

Справедливости ради стоит заметить - 60% списка - это учредительные документы, они у любой ооо-шки в отдельной папочке лежат. Ее просто взять надо и показать.

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Денис Середов

Андрей
4

Но это ни как не меняет того что такие кредиты получить практически нереально. А если и реально то далеко не в короткий срок. Пока из всех заявок было одобрено доли процента.

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Sergei Toropov

Андрей
3

И это подводит к мысли о том, что процесс регистрации ООО в РФ тоже гм.... забюрократизирован(хотел более емкое и грубое слово написать).

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Евгений Умолинов

0

Есть реальные кейсы получения кредита на з.п? 

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Денис Середов

Евгений
0

У меня из 12 знакомых кто занимается бизнесом ни кто не получил. Есть и кондитеры с 12 летней компанией и сеть столовых. 

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