Новый совладелец согласился вложить в проект $21 млн и готовится выкупить все доли неучредителей компании.

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Материнский холдинг «Альфа-банка», ABHH Group, договорился об инвестициях в британский финтех-сервис с российскими корнями Anna Money. Группа вложит в проект $21 млн (£17,5 млн) при оценке в $110 млн и получит мажоритарную долю, говорится в сообщении Anna.

Основанный в 2017 году сервис ориентирован на британский малый бизнес и фрилансеров — Anna Money предлагает им управлять финансами и налогами, а также проводить операции через мобильное приложение. Встроенный чат-бот распознаёт документы и реквизиты, а также команды от пользователей: например, его можно попросить оплатить счёт, подсчитать налоги или оформить возврат клиенту.

Anna Money планирует использовать привлечённые деньги для выхода на новые рынки, в частности, в Европу на базе принадлежащего «Альфа-групп» «Амстердамского торгового банка», пишет TechCrunch. После закрытия сделки сервис продолжит работать как независимый бренд, добавили в Anna, сейчас у компании около 20 тысяч пользователей.

Выход на новые секторы рынка может быть сложным для таких крупных холдингов как «Альфа-групп», поэтому сделка с Anna Money позволит решить этот вопрос с помощью небольшого и активного стартапа, отмечает TechCrunch.

Точная доля «Альфа-групп» не раскрывается. По данным TechCrunch, учредители сохранят долю в размере 40%. В «Альфа-банке» отказались от комментариев.

В октябре 2019 года Anna Money привлекла £3,5 млн через краудфандинговую платформу Seedrs. 12 мая Anna направила инвесторам Seedrs письмо (копия есть у vc.ru) с подробным описанием сделки — в нём указано, что «Альфа-групп» собирается выкупить доли всех акционеров, которые не относятся к менеджменту и основателям компании.

В письме говорится, что «Альфа-групп» собирается купить доли по цене £2,43 за акцию, что позволит инвесторам из Seedrs получить прибыль в размере 43%.

Anna Money открыли в 2017 году сооснователи «Точки» и «Кнопки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев, бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, а также владельцы Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай.