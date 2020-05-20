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Финансы
Лиана Липанова
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Инфографика: в «нерабочие» дни в России открылось вдвое меньше компаний, чем годом ранее — но и закрывались они реже Материал редакции

Рост регистраций новых компаний с 15 марта по 13 мая наблюдался только в производстве лекарств и материалов для медизделий.

4 комментария
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С 15 марта по 13 мая 2020 года, в период распространения коронавируса и «нерабочих» дней в России, открылось почти вдвое меньше компаний, чем за аналогичный период 2019 года — 26 902 против 51 374 юрлиц, рассказали vc.ru в сервисе «Генеральный Директор. Контрагенты».

Индивидуальных предпринимателей в этот период зарегистрировано 57 981 против 138 309 в 2019 году.

Турагентств с 15 апреля по 13 мая 2020 года открылось на 80% меньше, чем в 2019 году — 248 против 792. Единственной отраслью, в которой открылось больше компаний, чем в 2019 году, оказалось производство лекарств и материалов для медизделий: 33 организации против 14 годом ранее.

Однако закрывались компании в 2020 году тоже реже — 60 853 закрытых в 2020 году юрлиц против 93 066. ИП закрылось 86 287 в 2020 году против 118 764 в 2019 году.

Количество закрывшихся за отчётный период в 2020 году компаний превысило показатели 2019 года только в восьми отраслях, в частности:

  • В сфере организации мероприятий закрылось 694 компании — это на 17,63% больше, чем в 2019 году.
  • В сфере соцуслуг без обеспечения проживания — 452 компании, на 11% больше, чем в 2019 году.
  • Органов госуправления по военной безопасности и обязательному соцобеспечению стало на 420 меньше (+1,45%).
  • В сфере образования закрылось 2176 компаний (+0,37%).
  • Производителей табачных изделий закрылось семь, а в 2019 году — пять (+40%).
  • Международные организации и дипмиссии — две закрытые в 2020 году компании (+100%).
  • Домашние хозяйства по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления — шесть компаний (+100%).
  • В сфере ликвидации загрязнений закрылось пять компаний (+150%).

#коронавирус

Лиана Липанова
+17 558
0
4
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4 комментария
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Media Shaper

0

Странно, что турагентства вообще открывались....

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Валерий Сережкин

Media
1

Турпоездки кукухой! Рынок то вырос)))

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Иван Сергеев

Валерий
0

Путешествия в Икстлан и Внутреннюю Монголию.

Кстати нормальный такой оффер!

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Джон Доу

0

Сейчас везде висят таблички "сдаётся в аренду".
Даже ряд магазинов, которые с 90х существовали не выдержали.

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