Рост регистраций новых компаний с 15 марта по 13 мая наблюдался только в производстве лекарств и материалов для медизделий.

В закладки

С 15 марта по 13 мая 2020 года, в период распространения коронавируса и «нерабочих» дней в России, открылось почти вдвое меньше компаний, чем за аналогичный период 2019 года — 26 902 против 51 374 юрлиц, рассказали vc.ru в сервисе «Генеральный Директор. Контрагенты».

Индивидуальных предпринимателей в этот период зарегистрировано 57 981 против 138 309 в 2019 году.

Турагентств с 15 апреля по 13 мая 2020 года открылось на 80% меньше, чем в 2019 году — 248 против 792. Единственной отраслью, в которой открылось больше компаний, чем в 2019 году, оказалось производство лекарств и материалов для медизделий: 33 организации против 14 годом ранее.

Однако закрывались компании в 2020 году тоже реже — 60 853 закрытых в 2020 году юрлиц против 93 066. ИП закрылось 86 287 в 2020 году против 118 764 в 2019 году.

Количество закрывшихся за отчётный период в 2020 году компаний превысило показатели 2019 года только в восьми отраслях, в частности: