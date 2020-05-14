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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Сбербанк» ответил на жалобу о «33 документах» для кредита на зарплаты: их нужно не более десяти Материал редакции

Предпринимательнице, которая пожаловалась на «мучения» от банка, пообещали одобрить заявку за день.

  • «Сбербанк» ответил предпринимательнице из Санкт-Петербурга, которая пожаловалась на необходимость предоставления пакета из 33 документов для оформления беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
  • Учитывая ситуацию с пандемией, банк внедрил упрощённую процедуру получения займа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка. По ней предприниматель должен предоставить банку до десяти наименований документов в зависимости от организационно-правовой формы организации. Узнать об этой процедуре можно на консультации. Для зарплатных клиентов такой кредит заранее одобрен.
  • 13 мая 2020 года совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко опубликовала список документов, которые «Сбербанк» затребовал у неё для получения зарплатного кредита. Она заявила, что банк уже месяц «мучает» её этим списком. В «Сбербанке» сообщили РБК, что уже связались с Шевченко и рассчитывают одобрить её заявку до конца дня.
  • Предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат — одна из мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Правительство анонсировало выдачу таких займов с 30 марта.

#новость #кредиты #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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Артем Голендберг

9

То есть для того что бы получить госпомощь, нужно быть клиентом сбера или втб. А если твою компанию обслуживает другой банк, то ты гавно

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Andrey Osipov

Артем
6

А как банк должен удостовериться в том, что вы не один из жуликов, которые сейчас активизировались?

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Артем Голендберг

Andrey
0

Для этого нужно максимум 3-4 документа, но точно не 33.

Ответить

Андрей Рядькин

Артем
–2

умные люди мне объяснили, что она крупный бизнес и у нее все сложнее и лучше бы она позвонила в сбер, а не пост катала 

Ответить

Артем Голендберг

Андрей
3

Знакомы предприниматели в германии форму на сайте заполнили и через 23 часа получили деньги на счет

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Андрей Рядькин

Артем
–2

мы не в Германии и врят ли у него миллиардные обороты 

Ответить

Артем Голендберг

Андрей
0

Нет не миллиардные

Ответить

Андрей Рядькин

Артем
0

ну вот. Конечно, бюрократия есть

Ответить

Bulat Ziganshin

Андрей
1

ну да, конечно, а до этого она со сбером через астрал общалась

Ответить

Максим Никитин

Andrey
0

А с какого фига правительство даёт деньги только через специально отобранные банки, а не все?  

Ответить

Николай Истомин

Артем
4

«Всего 10» говорит о том, что если ты клиент этих банков, то ты для них уже гавно.

Ответить

Tural M

Артем
0

Вы приняты

Ответить

Артем Голендберг

Tural
0

И куда?

Ответить

Help lawyer

4

«Сбербанку» нужно изучить их платёжеспособность (провести все процедуры андеррайтинга).

Ну, в принципе, справедливо: любая финансовая операция должна пройти согласование.
Однако для зарплатных клиентов такой кредит заранее одобрен

Тогда какого хера вы несете??? Нахрена вам еще 10 документов?
В «Сбербанке» сообщили РБК, что уже связались с Шевченко и рассчитывают одобрить её заявку до конца дня

А, то есть когда жопа горит - оказывается, что и так можно, за пару часов одобрить?

Ответить

Dmitry Ryzhov

Help
2

Тогда какого хера вы несете??? Нахрена вам еще 10 документов?

можно обслуживаться в банке, но не иметь зарплатного проекта

Ответить

Максим Никитин

Help
0

проверить платёжеспособность

А нафига платёжеспособным нужен их кредит, спрашивается 

Ответить

XageRu

3

После 3-х пакетов поддержи малого бизнеса, до бизнеса дошли только штрафы.

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Константин Босов

0

Не кто и не сомневался что сбер относиться к клиентам также как и в 90 годы, тобиш начхать хотел , бабы ещё лохов нарожают

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Алмаз Хамидуллин

Константин
0

+1. Похуизм запредельный.

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Виталий Коняев

0

Удостовериться в платежеспасобности заемщика????...... Эээмм, а какая платежеспасобности может быть у предпринимателя из пострадавшей отрасти?..... Нулевая... Он же, как бы, не получает прибыль вообше🤷‍♂️.... "Ну раз вам нечем платить за кредит, то и одобрят его не стоит" 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤣🤣🤣 Ай да Путин, ай да сукин сын!!!

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Вася Пражкин

0
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Евгений Симутин

0

Не очень понятно, зачем вообще такой кредит брать. Разве что очень ценных работников задержать 🧐

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Михаил Качалов

0

Не хватает ссылки на список необходимых документов. Иначе объяснения Сбербанка выглядят не правдиво.

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