Предпринимательнице, которая пожаловалась на «мучения» от банка, пообещали одобрить заявку за день.
- «Сбербанк» ответил предпринимательнице из Санкт-Петербурга, которая пожаловалась на необходимость предоставления пакета из 33 документов для оформления беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
- Учитывая ситуацию с пандемией, банк внедрил упрощённую процедуру получения займа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка. По ней предприниматель должен предоставить банку до десяти наименований документов в зависимости от организационно-правовой формы организации. Узнать об этой процедуре можно на консультации. Для зарплатных клиентов такой кредит заранее одобрен.
- 13 мая 2020 года совладелица петербургской сети магазинов-кофеен и кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко опубликовала список документов, которые «Сбербанк» затребовал у неё для получения зарплатного кредита. Она заявила, что банк уже месяц «мучает» её этим списком. В «Сбербанке» сообщили РБК, что уже связались с Шевченко и рассчитывают одобрить её заявку до конца дня.
- Предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат — одна из мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Правительство анонсировало выдачу таких займов с 30 марта.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Артем Голендберг
То есть для того что бы получить госпомощь, нужно быть клиентом сбера или втб. А если твою компанию обслуживает другой банк, то ты гавно
Andrey OsipovАртем
А как банк должен удостовериться в том, что вы не один из жуликов, которые сейчас активизировались?
Артем ГолендбергAndrey
Для этого нужно максимум 3-4 документа, но точно не 33.
Андрей РядькинАртем
умные люди мне объяснили, что она крупный бизнес и у нее все сложнее и лучше бы она позвонила в сбер, а не пост катала
Артем ГолендбергАндрей
Знакомы предприниматели в германии форму на сайте заполнили и через 23 часа получили деньги на счет
Андрей РядькинАртем
мы не в Германии и врят ли у него миллиардные обороты
Артем ГолендбергАндрей
Нет не миллиардные
Андрей РядькинАртем
ну вот. Конечно, бюрократия есть
Bulat ZiganshinАндрей
ну да, конечно, а до этого она со сбером через астрал общалась
Максим НикитинAndrey
А с какого фига правительство даёт деньги только через специально отобранные банки, а не все?
Николай ИстоминАртем
«Всего 10» говорит о том, что если ты клиент этих банков, то ты для них уже гавно.
Tural MАртем
Вы приняты
Артем ГолендбергTural
И куда?
Help lawyer
«Сбербанку» нужно изучить их платёжеспособность (провести все процедуры андеррайтинга).
Ну, в принципе, справедливо: любая финансовая операция должна пройти согласование.
Однако для зарплатных клиентов такой кредит заранее одобрен
Тогда какого хера вы несете??? Нахрена вам еще 10 документов?
В «Сбербанке» сообщили РБК, что уже связались с Шевченко и рассчитывают одобрить её заявку до конца дня
А, то есть когда жопа горит - оказывается, что и так можно, за пару часов одобрить?
Dmitry RyzhovHelp
Тогда какого хера вы несете??? Нахрена вам еще 10 документов?
можно обслуживаться в банке, но не иметь зарплатного проекта
Максим НикитинHelp
проверить платёжеспособность
А нафига платёжеспособным нужен их кредит, спрашивается
XageRu
После 3-х пакетов поддержи малого бизнеса, до бизнеса дошли только штрафы.
Константин Босов
Не кто и не сомневался что сбер относиться к клиентам также как и в 90 годы, тобиш начхать хотел , бабы ещё лохов нарожают
Алмаз ХамидуллинКонстантин
+1. Похуизм запредельный.
Виталий Коняев
Удостовериться в платежеспасобности заемщика????...... Эээмм, а какая платежеспасобности может быть у предпринимателя из пострадавшей отрасти?..... Нулевая... Он же, как бы, не получает прибыль вообше🤷♂️.... "Ну раз вам нечем платить за кредит, то и одобрят его не стоит" 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤣🤣🤣 Ай да Путин, ай да сукин сын!!!
Вася Пражкин
Евгений Симутин
Не очень понятно, зачем вообще такой кредит брать. Разве что очень ценных работников задержать 🧐
Михаил Качалов
Не хватает ссылки на список необходимых документов. Иначе объяснения Сбербанка выглядят не правдиво.