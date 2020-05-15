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Финансы
Лиана Липанова
1098

Власти Москвы в марте купили крупного производителя медицинских масок «КИТ» Материал редакции

По данным «Ведомостей», «КИТ» производит треть всех медицинских масок в России.

  • В марте Власти Москвы купили одного из крупнейших российских производителей масок — ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.
  • «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории "Технополиса Москва"», — объяснил Ефимов.
  • По данным «Спарк», 72% «КИТ» до 27 февраля принадлежало Дмитрию Савину, ещё 28% — Павлу Спичакову, пишет издание. Затем владельцем 100% компании стал собственник УК «Абсолют Эссет Менеджмент» Александр Сидоров, а 10 марта компания перешла к ООО «Центррегионинвест». Новый владелец компании через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП, ранее назывался АО «Кремлин Сайт»), говорится в базе. КИП, в свою очередь, контролируется московскими властями и управляет различными столичными активами, сообщил «Ведомостям» источник в мэрии.
  • По данным газеты, «КИТ» производит треть медицинских масок в России — до 1 млн масок в день. Это в два раза больше, чем в начале 2020 года, рассказал бывший совладелец компании Павел Спичаков. В планах «КИТ» — увеличить производство до 2-3 млн штук в сутки, добавил он. По словам чиновника мэрии, Москве сейчас нужно около 4 млн масок в день.
  • Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке президента «Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» Владимира Котова и эксперта отраслевого портала «ГетСиз.ру» Евгения Шувалова, стоимость компании могла достигать примерно 1,5 млрд рублей, отмечает газета.

#новость

Лиана Липанова
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17 комментариев
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alex twit

16

Ну все,товарищи, пока это дерьмо не отобьется и не принесет 546% навара, ограничения не снимут

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Arthur Niazyan

14

Спалились жулики. Простой математический расчёт вообще не бьётся. Тут был скандал с закупками масок, которые якобы не состоялись. Т.е. власти сами себе отказались продавать маски по вменяемой цене, и продали сами себе по 30 руб. для перепродажи в метро. Мдээээ...

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Иванка Сегодина

3

Интересно, на сколько недель/месяцев в Москве продлят обязаловку перчаток/масок, чтобы отбить покупку этого производства...

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Arthur Niazyan

2

Вообще логичней объявить военное положение и начать заставлять граждан покупать автоматы, танки, самолёты и боекомплекты. Выгодней же чем маски с перчатками.

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Andrey Kulakov

Arthur
1

Если львиная доля бюджета тратится на оборонку, это ещё не означает что есть чего продавать)) Просто оборонка засекречена и никто не узнает на что ушли деньги 😸

Ответить

Arthur Niazyan

Andrey
0

Ну или будем закупать китайское оружие.

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Владислав Владимирович

2

Эта новость замечательно смотрится рядом с предложением ввести пособия на покупку масок и перчаток.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebe20749a794762c25a2c23?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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НечеловеческаяЛогика

1

И где Макси?

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Вася Пражкин

1

 В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство

Вообще не палятся чинуши из мэрии. В интересное время живем. Надеюсь, чуть позже подобные «подвиги» будут оценены достойно прокуратурой.

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Gennadiy Khatuntsev

Вася
0

Самые успешные бизнесмены в правительстве. Нормальный инновационный стартап который развернули в Технополисе Москва.

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Алексис Второй

0

Хорошо, что Москву возглавляет успешный и эффективный альфа, с уверенностью смотрящий в будущее и ведущий туда же жителей Москвы, а не невнятное болотное непоймичто, каждый день вызывающее жалость.

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Yuri Ahmedov

Алексис
1

Сергей Семенович, перелогинтесь. 

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НечеловеческаяЛогика

Yuri
0

ты ошибся, это Ракова

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Arthur Niazyan

Yuri
0

Юрий, включите сарказм mode

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Gennadiy Khatuntsev

0

С Собянинским запретом в ближайшей Пятёрочке на кассе мигом стали продавать пак на 50 штук за 1499 руб.

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Andrew Rusinas

Gennadiy
0

Это еще с дисконтом В перекрёстке 5 за 175, без них не пускают в магаз

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Александр Прилипко

0

Читается как "Власти Москвы в марте купили крупного производителя воздуха"

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