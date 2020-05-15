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Финансы
Лиана Липанова
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Американский облачный сервис DigitalOcean привлёк $50 млн при оценке более $1 млрд Материал редакции

Пандемия ускорила рост стартапа, который помогает бизнесу быстрее развёртывать облачные сервисы и упрощает разработку приложений.

18 комментариев
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Нью-йоркская компания DigitalOcean привлекла $50 млн при оценке в $1,15 млрд, сообщает Crunchbase News. Раунд возглавила компания Access Industries, в нём также принял участие американский венчурный фонд Andresseen Horowitz.

DigitalOcean предоставляет малому и среднему бизнесу «простую альтернативу корпоративным гигантам облачных вычислений» — помогает быстрее развёртывать облачные сервисы и упрощает разработку приложений.

Привлечённые деньги компания планирует направить на поддержку «темпов роста прибыли». «Теперь мы можем сосредоточиться на ускорении роста выручки, переходе к положительному свободному денежному потоку в 2020 году и выходе на биржу», — заявил генеральный директор DigitalOcean Янси Спрюилл (Yancey Spruill).

Популярность сервиса растёт на фоне пандемии и массового перехода на удалённую работу. Пользователи компании оформили подписки на общую сумму $300 млн в год.

В феврале компания получила долговое финансирование в размере $320 млн, а с момента создания в 2012 года привлекла всего $493 млн. У компании более 500 тысяч клиентов по всему миру, включая TaskRabbit, StablePoint и Snapt, уточняет издание.

#новость #digitalocean

Лиана Липанова
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18 комментариев
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911

3

думал там давно уже миллиарды
что есть удобнее?

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Артем Голендберг

911
1

Вопрос, для тех кто не в теме, чем удобнее или лучше других облачных сервисов?

Ответить

911

Артем
1

каких например?

Ответить

Артем Голендберг

911
0

Амазон, азур и тд

Ответить

Denis Bystruev

Артем
4

Сделано для людей и не привязано к платформе.  С Digital Ocean легко переключаться на что-то другое и обратно, с AWS фиг слезешь.

В AWS, как захочешь сделать какую-нибудь совсем простую вещь, типа установить магазин на Magento, просто от взгляда на инструкцию становится тоскливо (см. картинку, она отсюда: https://aws.amazon.com/ru/quickstart/architecture/magento/)

В DigitalOcean всё делается одним нажатием, хотя и для любителей SSH есть понятные туториалы.

Более того, часто использую чёткие и подробные инструкции Digital Ocean (например, как настроить Docker на Ubuntu) на других хостингах — с AWS такое не прокатит, их навыки в других местах не применимы.

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911

Denis
2

согласен
DO для людей сделано

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Артем Голендберг

Denis
0

Спасибо за обьяснения!)

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911

Denis
0

привет коллеге по свифту!)

Ответить

Maxim Syabro

911
1

vultr.com например

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ILoveVC

Maxim
0

vultr огонь!

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Влад

911
0

Те кто не блокают после того как входишь через аккаунт github

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Xieergai

2

50 млн как-то совсем скромно для такой компании. Выглядит как плевок в их сторону.
Мне казалось, что 50 млн они сами кому угодно дать могут

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Вася Пражкин

Xieergai
0

Оценка компании - всего чуть больше миллиарда, 5% кэшем - это существенные деньги. 

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Игорь Самсонов

1

Ух разбогатею

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Манагер Манагер

Игорь
0

А что это за приложение?

Ответить

Игорь Самсонов

Манагер
0

United traders

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911

Игорь
0

в ру сторе нет?

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Игорь Самсонов

911
0

Не, это типо приложение из браузера.
Зайдите на сайт, почитайте. Сразу скажу лицензии в рф у них нет, поэтому есть определенный риск, комиссии на ipo и otc огромные, но это уникальный сервис, где можно купить по сути cfd на непубличные компании.

Но я доверяю им процентов 10 от своих свободных денег.
Пользуюсь услугами уже лет 10 - нареканий нет

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