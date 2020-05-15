Пандемия ускорила рост стартапа, который помогает бизнесу быстрее развёртывать облачные сервисы и упрощает разработку приложений.

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Нью-йоркская компания DigitalOcean привлекла $50 млн при оценке в $1,15 млрд, сообщает Crunchbase News. Раунд возглавила компания Access Industries, в нём также принял участие американский венчурный фонд Andresseen Horowitz.

DigitalOcean предоставляет малому и среднему бизнесу «простую альтернативу корпоративным гигантам облачных вычислений» — помогает быстрее развёртывать облачные сервисы и упрощает разработку приложений.

Привлечённые деньги компания планирует направить на поддержку «темпов роста прибыли». «Теперь мы можем сосредоточиться на ускорении роста выручки, переходе к положительному свободному денежному потоку в 2020 году и выходе на биржу», — заявил генеральный директор DigitalOcean Янси Спрюилл (Yancey Spruill).

Популярность сервиса растёт на фоне пандемии и массового перехода на удалённую работу. Пользователи компании оформили подписки на общую сумму $300 млн в год.