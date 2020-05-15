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Финансы
Лиана Липанова
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Financial Times: инвесторы перед новым раундом снизили оценку британского онлайн-банка Monzo на 40% — с £2 до £1,25 млрд Материал редакции

На фоне пандемии венчурные фонды становятся осторожнее в отношении убыточных компаний, пишет газета.

5 комментариев
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Британский онлайн-банк Monzo ведёт переговоры о привлечении инвестиций в размере £70-80 млн при оценке £1,25 млрд ($1,5 млрд), сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это на 40% меньше оценки компании во время последнего раунда инвестиций в июне 2019 года — £2 млрд ($2,5 млрд).

Резкое снижение оценки свидетельствует о том, что на фоне пандемии венчурные фонды становятся осторожнее в отношении убыточных компаний, пишет газета.

Компания пытается привлечь инвестиции, чтобы справиться с кризисом, связанным с коронавирусом, объясняет FT. Ко второй половине 2021 года Monzo планирует выйти на прибыль.

Закрытие сделки намечено на июнь 2020 года, говорят источники. Окончательная оценка и размер инвестиций ещё не утверждены, уточняет собеседник издания. Представитель Monzo отказался от комментариев.

Monzo планировала привлечь деньги от новых инвесторов в начале 2020 года, но из-за распространения коронавируса планы компании сорвались, пишет FT. В результате большая часть нового финансирования будет предоставляться от нынешних инвесторов, отмечает газета. В числе инвесторов онлайн-банка — Accel, Y Combinator Continuity и Goodwater Capital, а также британская компания Passion Capital.

В марте гендиректор Monzo Том Бломфилд отказался от своей зарплаты в течение года. Онлайн-банк также уволил 165 сотрудников и закрыл офис по обслуживанию клиентов в США, чтобы сократить расходы.

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#новость #monzo

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5 комментариев
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Вася Пражкин

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 Компания пытается привлечь инвестиции, чтобы справиться с кризисом, связанным с коронавирусом, объясняет FT.

Все бы ничего, но вот только с коронавирусом это никак не связано. Monzo - необанк, у него нет отделений и коронавирус на него влиять не может напрямую. А то, что может - это кризис в головах основателей.

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VKbeatzRus .

Вася
5

Не согласен. Мы не будем обсуждать, существует коронавирус, или нет, а обсудим происходящее на примере России, так как по Великобритании у меня данных нет.
1. Деловая активность снижена.
Компании недополучают прибыль,
Количество операций, за которые банк получает комиссию, снижено.
2. Компании урезали зарплаты сотрудникам, сокращают штат, количество просрочек по кредитам растет.
3. Банки это понимают, и ужесточают требования к заемщикам, количество выдаваемых кредитов падает, что также снижает доходы банков.

Думаю, эти закономерности можно проследить в любой стране.
Если где неправ, подскажите.

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Sht_Anton

VKbeatzRus
1

Это все применимо к классическим банкам, но не структурам вроде Монзо. Их кредитная линейка ограничена, а на комиссии они и до кризиса не могли отработать в 0.
Проблема всех этих финтехов (Рокетбанк, Монзо и т.д.), что у них нет базиса для устойчивой бизнес-модели, т.е. широкого спектра классических банковских маржинальных услуг.
Возьмем пример, который вам ближе и который тут модно обсуждать - Тинькофф. Весь их отчет держится только на высокорисковых и высокомаржинальных кредитах со средней ставкой 30 % (это не цифры из головы, можете посмотреть сумму процентных доходов и сравнить ее с суммой активов) + есть еще сегмент страхования (но нет точного понятия куда они относят издержки на его развитие) Всё остальное генерирует только выручку валовую и убыток, который покрывается, как я говорил выше, за счет классического продукта - кредитования.

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Александр Антипов

Вася
0

Полностью с вами согласен. Такая просадка для компании недопустима. И коронавирус если и влияет то не так критично как гендиректора на компанию. 

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Mark Domhokov

0

Матрица поглощает очередного Нео

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