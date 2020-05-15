На фоне пандемии венчурные фонды становятся осторожнее в отношении убыточных компаний, пишет газета.

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Британский онлайн-банк Monzo ведёт переговоры о привлечении инвестиций в размере £70-80 млн при оценке £1,25 млрд ($1,5 млрд), сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это на 40% меньше оценки компании во время последнего раунда инвестиций в июне 2019 года — £2 млрд ($2,5 млрд).

Резкое снижение оценки свидетельствует о том, что на фоне пандемии венчурные фонды становятся осторожнее в отношении убыточных компаний, пишет газета.

Компания пытается привлечь инвестиции, чтобы справиться с кризисом, связанным с коронавирусом, объясняет FT. Ко второй половине 2021 года Monzo планирует выйти на прибыль.

Закрытие сделки намечено на июнь 2020 года, говорят источники. Окончательная оценка и размер инвестиций ещё не утверждены, уточняет собеседник издания. Представитель Monzo отказался от комментариев.

Monzo планировала привлечь деньги от новых инвесторов в начале 2020 года, но из-за распространения коронавируса планы компании сорвались, пишет FT. В результате большая часть нового финансирования будет предоставляться от нынешних инвесторов, отмечает газета. В числе инвесторов онлайн-банка — Accel, Y Combinator Continuity и Goodwater Capital, а также британская компания Passion Capital.