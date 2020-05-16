Некоторые другие инвесторы проекта решили потребовать возврата денег — например, большинство пайщиков Disruptive Era Fund, узнал Forbes.

В закладки

Сооснователь финансовой группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект TON Павла Дурова, рассказал Forbes предприниматель.

«У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — отметил он. В 2018 году Солонин инвестировал в TON $17 млн, а всего проект привлёк в двух раундах $1,7 млрд от 175 инвесторов.

12 мая 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта TON из-за судебного спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Перед этим он предложил инвесторам переоформить инвестиции в кредиты, писал Forbes.

Кредит предоставляется на срок с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений, и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги, указывало издание.

Инвесторы должны были решить, забирать ли деньги или переоформить их в кредит, до вечера 15 мая, пишет Forbes. Исключение — резиденты США, которые могут только вернуть 72% вложений.

По мнению Солонина, инвесторы TON оставят в среднем 30% денег, согласившись заключить новые кредитные соглашения с Дуровым. В итоге сумма обязательств основателя Telegram перед оставшимися инвесторами составит около $500 млн, пояснил он. Солонин предположил, что этого должно хватить Telegram на год работы с учётом рисков, связанных с SEC.

Что решили другие инвесторы

По данным Forbes, часть инвесторов согласилась предоставить кредит Telegram. По словам одного из собеседников издания, он уже подписал новое соглашение, как и почти все его знакомые инвесторы — «около пяти человек, за исключением одного». Сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили к 15 мая решение не принял, пишет издание.

Однако 80% участников фонда Disruptive Era Fund, вложившего в Telegram более $70 млн, решили вывести деньги из проекта, рассказали изданию два пайщика фонда: они заберут 72% средств.