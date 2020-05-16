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Финансы
Татьяна Боброва
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Сооснователь Qiwi Сергей Солонин переоформит в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект TON Павла Дурова Материал редакции

Некоторые другие инвесторы проекта решили потребовать возврата денег — например, большинство пайщиков Disruptive Era Fund, узнал Forbes.

7 комментариев
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Сооснователь финансовой группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект TON Павла Дурова, рассказал Forbes предприниматель.

«У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — отметил он. В 2018 году Солонин инвестировал в TON $17 млн, а всего проект привлёк в двух раундах $1,7 млрд от 175 инвесторов.

12 мая 2020 года Дуров объявил о закрытии проекта TON из-за судебного спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Перед этим он предложил инвесторам переоформить инвестиции в кредиты, писал Forbes.

Кредит предоставляется на срок с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений, и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги, указывало издание.

Инвесторы должны были решить, забирать ли деньги или переоформить их в кредит, до вечера 15 мая, пишет Forbes. Исключение — резиденты США, которые могут только вернуть 72% вложений.

По мнению Солонина, инвесторы TON оставят в среднем 30% денег, согласившись заключить новые кредитные соглашения с Дуровым. В итоге сумма обязательств основателя Telegram перед оставшимися инвесторами составит около $500 млн, пояснил он. Солонин предположил, что этого должно хватить Telegram на год работы с учётом рисков, связанных с SEC.

Что решили другие инвесторы

По данным Forbes, часть инвесторов согласилась предоставить кредит Telegram. По словам одного из собеседников издания, он уже подписал новое соглашение, как и почти все его знакомые инвесторы — «около пяти человек, за исключением одного». Сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили к 15 мая решение не принял, пишет издание.

Однако 80% участников фонда Disruptive Era Fund, вложившего в Telegram более $70 млн, решили вывести деньги из проекта, рассказали изданию два пайщика фонда: они заберут 72% средств.

Несколько других опрошенных Forbes инвесторов также заявили, что уже вернули деньги. Сооснователь инвесткомпании Exante Анатолий Князев сообщил, что Telegram вернула компании 72% инвестиций и не уговаривала остаться в проекте. Гендиректор Sun Crypto Management Егор Виноградов рассказал, что среди его знакомых «все забрали 72%».

#новость #telegram #ton #icotelegram

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Anton Smets

2

У Элизабет Холмс тоже была толковая команда :)

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Ivan Nezgovorov

Anton
0

Чумовая телка, накайфовала на всю жизнь

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Дмитрий Воробьёв

1

Вот и настал Пашин звездный час. Когда-нибудь об этом снимут фильм: "Махинатор с Невского" 🤔

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Ivan Nezgovorov

Дмитрий
0

Бля))))

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Michael Shramko

1

Такое чувство, что только Дуров возвращал деньги. Все остальные, кто их собирал кинулиисвоих вкладчиков..

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Аарон Малис

0

Солонин вкладывал не последние и был готов к рискам. Остальные просто не поняли куда и зачем их звали. Даже большие дядьки могут быть малышами. 

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Роман Чёсов

0

Каким то скамом отдаёт. 

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