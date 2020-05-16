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Финансы
Татьяна Боброва
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Bloomberg: мессенджер Discord запланировал привлечь инвестиции при оценке в $3-4 млрд Материал редакции

Это в два раза больше предыдущей оценки в $2 млрд в декабре 2018 года.

  • Мессенджер Discord ведёт переговоры о привлечении новых инвестиций при оценке в $3-4 млрд, рассказали источники Bloomberg. Однако переговоры могут ни к чему не привести, добавил один из собеседников агентства. В Discord отказались от комментариев.
  • Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи, указывает Bloomberg. Помимо чата сервис поддерживает бесплатные видео и голосовые звонки.
  • С момента основания в 2015 году Discord привлёк $279,3 млн, следует из данных Crunchbase. Во время последнего раунда в декабре 2018 года сервис оценивался в $2 млрд. По собственным данным, ежемесячная аудитория мессенджера составляет 56 млн пользователей.

#новость #discord #мессенджеры

Татьяна Боброва
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Discord уже давно не «мессенджер для геймеров»

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