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Финансы
Лиана Липанова
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SoftBank: Vision Fund получил $17,7 млрд убытка за год из-за проблем WeWork и Uber Материал редакции

Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд.

  • Инвестиционный фонд Vision Fund японской корпорации SoftBank Group за 2019 финансовый год потерял 1,9 трлн иен (около $17,7 млрд) из-за списаний инвестиций, в том числе в сеть коворкингов WeWork и такси-сервис Uber, передаёт Bloomberg.
  • Фонд потерял $5,2 млрд после провала IPO Uber, ещё $4,6 млрд убытков приходится на WeWork, а остальные $7,5 млрд — на остальную часть портфеля. Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд на фоне пандемии, заявили в SoftBank.
  • Всего Vision Fund инвестировал в 88 стартапов $75 млрд по состоянию на 31 марта 2020 года, теперь сумма оценивается в $69,6 млрд. Операционные убытки самого SoftBank составили 1,36 трлн иен ($12,7 млрд), а чистые убытки — 961,6 млрд иен ($8,9 млрд). SoftBank зафиксировал убытки и от собственных инвестиций в спутникового оператора OneWeb, который в марте объявил о банкротстве.
  • В апреле компания прогнозировала чистый убыток в размере $6,9 млрд за год. При этом 2018 финансовый год компания завершила с прибылью в $13 млрд, напоминает ТАСС.
  • 18 мая SoftBank также объявила об уходе основателя Alibaba Group Джек Ма из совета директоров холдинга. Миллиардер планирует сосредоточиться на благотворительности в сфере образования.

#новость #softbank

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Дмитрий Корнеев

4

Hard год для Софт банка. прорвётся, не сцать!

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Michael Tretyak

2

маленький мальчик на бирже играл
акции он покупал, продавал
вот так вот тихо, без криков, без стонов
он прое**л девятьсот миллионов

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Артур Петрашов

1

"Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд на фоне пандемии, в SoftBank."

А какая пандемия была сентябре?

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Сергей Силантьев

Артур
0

В сентябре оценивался в 7.8, а сейчас в 2.9

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Michael Tretyak

0

Чувствуется наличие у этих «эффективных менеджеров» диплома бизнес-школы Сколково, или на крайняк Синергии

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Deniss Karpak

0

Подавать на банкротство, хуле

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andrey andreys

0
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