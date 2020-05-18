Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд.
- Инвестиционный фонд Vision Fund японской корпорации SoftBank Group за 2019 финансовый год потерял 1,9 трлн иен (около $17,7 млрд) из-за списаний инвестиций, в том числе в сеть коворкингов WeWork и такси-сервис Uber, передаёт Bloomberg.
- Фонд потерял $5,2 млрд после провала IPO Uber, ещё $4,6 млрд убытков приходится на WeWork, а остальные $7,5 млрд — на остальную часть портфеля. Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд на фоне пандемии, заявили в SoftBank.
- Всего Vision Fund инвестировал в 88 стартапов $75 млрд по состоянию на 31 марта 2020 года, теперь сумма оценивается в $69,6 млрд. Операционные убытки самого SoftBank составили 1,36 трлн иен ($12,7 млрд), а чистые убытки — 961,6 млрд иен ($8,9 млрд). SoftBank зафиксировал убытки и от собственных инвестиций в спутникового оператора OneWeb, который в марте объявил о банкротстве.
- В апреле компания прогнозировала чистый убыток в размере $6,9 млрд за год. При этом 2018 финансовый год компания завершила с прибылью в $13 млрд, напоминает ТАСС.
- 18 мая SoftBank также объявила об уходе основателя Alibaba Group Джек Ма из совета директоров холдинга. Миллиардер планирует сосредоточиться на благотворительности в сфере образования.
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Дмитрий Корнеев
Hard год для Софт банка. прорвётся, не сцать!
Michael Tretyak
маленький мальчик на бирже играл
акции он покупал, продавал
вот так вот тихо, без криков, без стонов
он прое**л девятьсот миллионов
Артур Петрашов
"Оценка WeWork снизилась с $7,8 млрд в сентябре до $2,9 млрд на фоне пандемии, в SoftBank."
А какая пандемия была сентябре?
Сергей СилантьевАртур
В сентябре оценивался в 7.8, а сейчас в 2.9
Michael Tretyak
Чувствуется наличие у этих «эффективных менеджеров» диплома бизнес-школы Сколково, или на крайняк Синергии
Deniss Karpak
Подавать на банкротство, хуле
andrey andreys