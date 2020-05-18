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Финансы
Лиана Липанова
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Крупнейший индийский оператор связи Jio Platforms за месяц привлёк $9 млрд от Facebook, Silver Lake и других инвесторов Материал редакции

Менее чем за четыре года с момента запуска услугами компании начали пользоваться 388 млн абонентов.

  • Телекоммуникационная компания Jio Platforms привлекла $870 млн от частного инвестиционного фонда General Atlantic в обмен на долю в размере 1,34%.
  • Jio Platforms — это крупнейший оператор связи и интернета в Индии, компания принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани. За три с половиной года с момента запуска услугами компании начали пользоваться 388 млн абонентов.
  • Инвестиции General Atlantic снова свидетельствуют о росте заинтересованности в индийской компании, пишет TechCrunch. Jio Platforms продала 14,7% компании иностранным инвесторам, которые «пытаются ухватить кусок второго по величине в мире быстрорастущего интернет-рынка», отмечает издание.
  • Привлечённые деньги Jio Platforms потратит на сокращение долговой нагрузки материнской холдинга Reliance, передаёт TechCrunch. Сейчас сумма долга достигает около $21 млрд, компания должна полностью погасить его к марту 2021 года.
  • Всего за месяц компания привлекла инвестиций на общую сумму около $9 млрд. В апреле Facebook инвестировала в Jio Platforms $5,7 млрд. «Страна находится в середине крупной цифровой трансформации, и такие организации, как Jio, сыграли большую роль в том, что “сотни миллионов” индийцев и малый бизнес получили доступ в интернет», — заявил тогла глава соцсети Марк Цукерберг. Ещё $746,74 млн индийская компания привлекла от Silver Lake, $1,5 млрд — от частного фонда Vista Equity Partners.
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#новость #jio

Лиана Липанова
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Тарас Погребняк

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На что они будут их тратить?

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Николай Шелопугин

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1,34%.

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Dmitry Ryzhov

Николай
0

тоже отметил этот момент

офигеть вообще )))

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