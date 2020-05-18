Крупнейший индийский оператор связи Jio Platforms за месяц привлёк $9 млрд от Facebook, Silver Lake и других инвесторов
Материал редакции
Менее чем за четыре года с момента запуска услугами компании начали пользоваться 388 млн абонентов.
Телекоммуникационная компания Jio Platforms привлекла $870 млн от частного инвестиционного фонда General Atlantic в обмен на долю в размере 1,34%.
Jio Platforms — это крупнейший оператор связи и интернета в Индии, компания принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани. За три с половиной года с момента запуска услугами компании начали пользоваться 388 млн абонентов.
Инвестиции General Atlantic снова свидетельствуют о росте заинтересованности в индийской компании, пишет TechCrunch. Jio Platforms продала 14,7% компании иностранным инвесторам, которые «пытаются ухватить кусок второго по величине в мире быстрорастущего интернет-рынка», отмечает издание.
Привлечённые деньги Jio Platforms потратит на сокращение долговой нагрузки материнской холдинга Reliance, передаёт TechCrunch. Сейчас сумма долга достигает около $21 млрд, компания должна полностью погасить его к марту 2021 года.
Всего за месяц компания привлекла инвестиций на общую сумму около $9 млрд. В апреле Facebook инвестировала в Jio Platforms $5,7 млрд. «Страна находится в середине крупной цифровой трансформации, и такие организации, как Jio, сыграли большую роль в том, что “сотни миллионов” индийцев и малый бизнес получили доступ в интернет», — заявил тогла глава соцсети Марк Цукерберг. Ещё $746,74 млн индийская компания привлекла от Silver Lake, $1,5 млрд — от частного фонда Vista Equity Partners.
Тарас Погребняк
На что они будут их тратить?
Николай Шелопугин
1,34%.
Dmitry RyzhovНиколай
тоже отметил этот момент
офигеть вообще )))