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Финансы
Лиана Липанова
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Американская биржа Nasdaq введёт минимальный размер для IPO — $25 млн Материал редакции

Новые требования касаются компаний из стран, в которых есть законы, запрещающие американским регуляторам получать доступ к финансовым показателям компании.

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Американская биржа Nasdaq ужесточит правила первичного публичного размещения акций (IPO) — компании из некоторых стран должны будут привлечь минимум $25 млн в ходе IPO или не менее четверти их рыночной капитализации после листинга, передаёт Financial Times.

Соответствующее документы биржа подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Новые требования касаются компаний из стран, в которых есть законы о тайне и другие правила, запрещающие американским регуляторам получать доступ к финансовым данным компании, объясняет издание.

Биржа также будет требовать от таких компаний нанять консультанта, знакомого с правилами подотчетности для публичных компаний США, если в руководстве нет человека с опытом работы в американской компании.

В частности, речь идёт о Китае, уточняет издание. «Очевидно, что они не хотят прямо нацеливаться на Китай, но это основная страна, на которую направлены ограничения», — заявил аналитик из бухгалтерской исследовательской компании GMT Research Найджел Стивенсон.

Небольшие китайские компания проводят IPO, чтобы руководство могло обналичивать деньги в долларах США в обход мер властей КНР по контролю за капиталом, утверждает Reuters. Кроме того, они якобы используют свой листинговый статус Nasdaq, чтобы убедить кредиторов в Китае финансировать их.

Financial Times утверждает, что биржа вводит новые правила после скандала в Luckin Coffee, одном из крупнейших китайских размещений на фондовом рынке США за последние годы. 12 мая стартап уволил гендиректора. Внутреннее расследование доказало, что показатели продаж на $310 млн за 2019 год были завышены.

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