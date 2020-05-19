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Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 года.
18 мая 2020 года на совещании в правительстве обсуждался общенациональный план восстановления экономики и доходов россиян, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
Власти намерены реализовать план до конца 2021 года в три этапа:
Цели общенационального плана на конец 2021 года — устойчивый рост доходов россиян, снижение безработицы до 5%, устойчивый рост годового ВВП (не менее 2,5%). Часть мер поддержки экономики уже реализуется, например, помощь гражданам и бизнесу, указывает агентство.
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать агентству ход работы над планом. Чиновники обязаны представить документ до 1 июня, напоминает агентство.
11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении «нерабочих» дней, длившихся с 30 марта. Он анонсировал постепенный выход из «карантина» отдельных отраслей, поручив регионам принимать решение о снятии ограничений по коронавирусу самостоятельно.
Мне одному смешно? С этими товарищами кашу не сваришь
Они не про варить, они про скармливать. Пока плебс это глотает, серьезные дяди гонят ресурсы на запад, все идет по плану.
Вспомним Есенина: "Кто сгорел, того не подожжешь!"
Точно.
У нас прям железнорожденная экономика--что мертво, умереть не может.
К концу 21 года, они видимо из останков сдохнувшего среднего класса, ДНК будут извлекать
Власти намерены реализовать план до конца 2021 года
Нет времени на раскачку
Краткий пересказ плана:
Первый этап: стабилизировать
Второй этап: обеспечить восстановление
Третий этап: рост должен стремиться выше
Не благодарите.
Переводим с путинского:
Первый этап : не потратить кубышку
Второй этап : выделить льготы друзьям
Третий этап: бабки, бабки, бабки
Пока они собираются грянет еще один вирус (не дай бог конечно!).
Или Игорь опять решит поиграть с саудитами.
А как иначе? Отыграться же надо.
Не исключаю что я туповат,но я вижу сроки без привязки к каким то действиям. Ну типа снизим % кредита для бизнеса, уберём налоги на 5 лет и таким образом к 21 году получим 8000 новых предприятий следственно столько то рабочих мест и тд рост все дела
Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года
Ахаххаахахах времени на раскачку нет
"Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдёт полное открытие бизнеса с учётом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований."
Новая лапша подъехала.
"Цели общенационального плана на конец 2021 года — устойчивый рост доходов россиян, снижение безработицы до 5%, устойчивый рост годового ВВП (не менее 2,5%). Часть мер поддержки экономики уже реализуется, например, помощь гражданам и бизнесу, указывает агентство."
Каждый год одни и те же обещания - бесполезность космического масштаба.
Если 22 июня примут новую конституцию, то про экономику можете забыть. Как и про отпуск зарубежом
взрывной сука рост к концу года!
обьявим удвоение ввп
повесим побольше баннеров и плакатов
загоним школьников, ментов и пенсионеров маршировать по улицам
тут все как охуеют, начнут жить счастливо и славить правителя
Российская экономика находится в перманентном состоянии восстановления с 1991 года. стабильность
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