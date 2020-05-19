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Галина Мубаракшина
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«Интерфакс»: правительство подготовило трёхэтапный план восстановления экономики до 2022 года Материал редакции

Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 года.

27 комментариев
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18 мая 2020 года на совещании в правительстве обсуждался общенациональный план восстановления экономики и доходов россиян, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Власти намерены реализовать план до конца 2021 года в три этапа:

  • Стадия адаптации. Конец второго квартала — третий квартал 2020 года. В это время власти обязаны стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах и не допустить рецессию в других. До 70% регионов России находятся на втором этапе снятия ограничений Роспотребнадзора. Падение экономики относительно второго квартала 2020 года должно прекратиться.
  • Стадия восстановления. Четвёртый квартал 2020 — второй квартал 2021 года. В это время правительство должно обеспечить восстановление роста экономики и доходов россиян. К концу второго квартала 2021 года не более 20% регионов находятся на третьем этапе снятия санитарных ограничений. Экономика должна начать «устойчивый рост»: реальные денежные доходы населения должны быть не ниже 98% уровня 2019 года.
  • Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдёт полное открытие бизнеса с учётом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

Цели общенационального плана на конец 2021 года — устойчивый рост доходов россиян, снижение безработицы до 5%, устойчивый рост годового ВВП (не менее 2,5%). Часть мер поддержки экономики уже реализуется, например, помощь гражданам и бизнесу, указывает агентство.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать агентству ход работы над планом. Чиновники обязаны представить документ до 1 июня, напоминает агентство.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении «нерабочих» дней, длившихся с 30 марта. Он анонсировал постепенный выход из «карантина» отдельных отраслей, поручив регионам принимать решение о снятии ограничений по коронавирусу самостоятельно.

#новость #малыйбизнес #бизнеснакарантине #коронавирус

Галина Мубаракшина
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27 комментариев
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Гайс Сабитов

11

Мне одному смешно? С этими товарищами кашу не сваришь

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Денис Демидов

Гайс
4

Они не про варить, они про скармливать. Пока плебс это глотает, серьезные дяди гонят ресурсы на запад, все идет по плану.

Ответить

Андрей Задоркин

10

Вспомним Есенина: "Кто сгорел, того не подожжешь!"

Ответить

Yuriy Belalov

Андрей
1

Точно.
У нас прям железнорожденная экономика--что мертво, умереть не может.
К концу 21 года, они видимо из останков сдохнувшего среднего класса, ДНК будут извлекать

Ответить

Ilya Brin

8

Даёшь пятилетку за 20 лет!

Ответить

Laugh Radiant

6

Власти намерены реализовать план до конца 2021 года

Нет времени на раскачку

Ответить

Alexandr Blokhin

5

Краткий пересказ плана:
Первый этап: стабилизировать
Второй этап: обеспечить восстановление
Третий этап: рост должен стремиться выше

Не благодарите.

Ответить

Андрей Викторович

Alexandr
1

Переводим с путинского:
Первый этап : не потратить кубышку
Второй этап : выделить льготы друзьям
Третий этап: бабки, бабки, бабки

Ответить

Илья Сомпремула

4

бла-бла-бла

Ответить

Шахруз Элбоев

4

«Темпам выше мировых» 😭)

Ответить

Олег Коновалов

1

Пока они собираются грянет еще один вирус (не дай бог конечно!).

Ответить

Arthur Niazyan

Олег
6

Или Игорь опять решит поиграть с саудитами.

Ответить

Laugh Radiant

Arthur
2

А как иначе? Отыграться же надо.

Ответить

Денис Пихаров

Laugh
2

Саудитам?

Ответить

Alexandr Simonov

Arthur
1

Отправим его лучше играть с садомитами.

Ответить

Антон

Arthur
1

Пока Вова ему свой носок не подарит, он будет рабом Вовы 

Ответить

Ямайка Син

3

Не исключаю что я туповат,но я вижу сроки без привязки к каким то действиям. Ну типа снизим % кредита для бизнеса, уберём налоги на 5 лет и таким образом к 21 году получим 8000 новых предприятий следственно столько то рабочих мест и тд рост все дела 

Ответить

Кигхриль Vselensky

2

Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года

Ахаххаахахах времени на раскачку нет

Ответить

Alex Petrov

2

А может пора девочек поменять?

Ответить

Ярослав Невский

2

"Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдёт полное открытие бизнеса с учётом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований."

Новая лапша подъехала.

"Цели общенационального плана на конец 2021 года — устойчивый рост доходов россиян, снижение безработицы до 5%, устойчивый рост годового ВВП (не менее 2,5%). Часть мер поддержки экономики уже реализуется, например, помощь гражданам и бизнесу, указывает агентство."

Каждый год одни и те же обещания - бесполезность космического масштаба.

Ответить

Антон

2

Если 22 июня примут новую конституцию, то про экономику можете забыть. Как и про отпуск зарубежом

Ответить

Скользкий Джимми

1

взрывной сука рост к концу года!
обьявим удвоение ввп
повесим побольше баннеров и плакатов
загоним школьников, ментов и пенсионеров маршировать по улицам
тут все как охуеют, начнут жить счастливо и славить правителя

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Оптимизма им не занимать.

Ответить

Alexandr Simonov

1

В 2022: «кто старое помянет, тому глаз вон».

Ответить

Sergey Sorokin

0

Российская экономика находится в перманентном состоянии восстановления с 1991 года. стабильность 

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Sht_Anton

0

«Лошадь сдохла»

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Stanislav

0

Проорал с темпов выше мировых :D

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