Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 года.

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18 мая 2020 года на совещании в правительстве обсуждался общенациональный план восстановления экономики и доходов россиян, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Власти намерены реализовать план до конца 2021 года в три этапа:

Стадия адаптации. Конец второго квартала — третий квартал 2020 года. В это время власти обязаны стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах и не допустить рецессию в других. До 70% регионов России находятся на втором этапе снятия ограничений Роспотребнадзора. Падение экономики относительно второго квартала 2020 года должно прекратиться.

Стадия восстановления. Четвёртый квартал 2020 — второй квартал 2021 года. В это время правительство должно обеспечить восстановление роста экономики и доходов россиян. К концу второго квартала 2021 года не более 20% регионов находятся на третьем этапе снятия санитарных ограничений. Экономика должна начать «устойчивый рост»: реальные денежные доходы населения должны быть не ниже 98% уровня 2019 года.

Стадия активного роста. Третий-четвёртый кварталы 2021 года. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдёт полное открытие бизнеса с учётом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

Цели общенационального плана на конец 2021 года — устойчивый рост доходов россиян, снижение безработицы до 5%, устойчивый рост годового ВВП (не менее 2,5%). Часть мер поддержки экономики уже реализуется, например, помощь гражданам и бизнесу, указывает агентство.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать агентству ход работы над планом. Чиновники обязаны представить документ до 1 июня, напоминает агентство.