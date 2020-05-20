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Финансы
Лиана Липанова
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Skolkovo Ventures вложит до 2,5 млрд рублей в технологические проекты, развитие которых замедлилось из-за пандемии Материал редакции

Кредит смогут получить десять компаний — до 250 млн рублей каждая.

  • Платформа венчурных фондов Skolkovo Ventures предложит высокотехнологичным компаниям мезонинное финансирование на общую сумму до 2,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Она управляет средствами IBS, РЖД, сооснователя Qiwi Сергея Солонина и других.
  • Skolkovo Ventures хочет вложить деньги в быстрорастущие и состоявшиеся проекты, у которых из-за пандемии замедлился рост выручки и требуется докапитализация. На кредит смогут претендовать компании с годовым оборотом от 100 млн рублей. Деньги смогут получить десять компаний — до 250 млн рублей каждая. Как подать заявку, не уточняется.
  • Мезонинное финансирование — это обычный кредит с дополнительной возможностью купить акции на определенную сумму и по определенным условиям, объясняет управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «Однако российские банки редко дают ИТ-компаниям кредит без залоговой базы, поэтому в данном случае такой инструмент может быть удобен», — добавил он.
  • По мнению участников рынка, опрошенных газетой, предложение Skolkovo Ventures может заинтересовать ИТ-компании и технологические проекты, связанные с офлайн-сегментом — туризмом или ресторанным рынком.
  • У таких вложений будет более высокая доходность по сравнению с обычными кредитами, так как эти отрасли рано или поздно восстановятся, объяснил руководитель группы по оказанию услуг по финансированию бизнеса KPMG в России и СНГ Степан Светанков.

#новость #инвестиции

Лиана Липанова
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Marat Ahiar

0

Как я понимаю они будут это делать на деньги налогоплательщиков?

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Александр Антипов

0

Как-то щедро, а потом читаешь такой статью и тут бац 
* Деньги смогут получить десять компаний — до 250 млн рублей каждая. Как подать заявку, не уточняется.*
Вот думаю какие будут условия даже если и всё уточнят по поводу заявки.

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Аарон Малис

0

Как я понимаю, будущего не будет? 

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Евгений Симутин

0

2.5 млрд .... мммм ...

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