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Лиана Липанова
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Татьяна Голикова: число безработных в России за почти полтора месяца «нерабочих» дней выросло на 29% Материал редакции

«Нерабочие» дни в России длились с 30 марта по 12 мая.

23 комментария
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Число зарегистрированных безработных в России за «нерабочие» дни выросло на 29%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

1,66 млн человек
достигло количество зарегистрированных безработных в России

19 мая о таком же количестве безработных сообщал глава Минтруда Антон Котяков, напоминают «Ведомости». Показатель безработицы будет расти в мае и июне — до 2,5 млн человек, прогнозирует ведомство.

Общероссийские «нерабочие» дни с сохранением зарплат длились с 30 марта по 12 мая. Работать продолжали только медицинские учреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти. Многие компании перевели сотрудников на «удалёнку».

Теперь решение о порядке снятия ограничений каждый регион будет принимать самостоятельно, объявил Путин.

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Лиана Липанова
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23 комментария
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Мистер Блондин

11

Ставь лайк если безработный предприниматель. Посмотрим сколько нас на VC

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Alexey Vlasov

7

На биржу труда хрен встанешь ещё!
Там сто бумажек требуют для этого!
Так что безработных в несколько раз больше на самом деле!

Ответить

Alexey Vlasov

Alexey
2

Всем тем кто заявляет, что нет конкретики и говорит про требующиеся документы, я скажу: Пойдите и попробуйте встать на биржу труда самостоятельно и поймете о чем я говорю.
Я пробовал ранее это сделать и мои друзья пробовали это сделать сейчас.
Без проблем это не выходит ни у кого из моих знакомых.
То справка не та, то бланк не такой, то не так заполнен, то прописки постоянной нет и т.п. вещи, так что я не просто так пишу тут от балды и нечего делать...
Социальные услуги в стране не работают нормально, а существуют только формально!

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Иван Иванов

Alexey
0

Я общаюсь с вами на основе личного опыта.

Моя пара пошла и встала.

К бумагам не было ни одного вопроса.

Город Москва.

Ответить

Иван Иванов

Alexey
0

Паспорт, СНИЛС и трудовая - это сто бумажек?

Ответить

Алексей Петров

Иван
0

Аттестат,договора с предыдущих мест работы и прочее... Не так это просто,но возможно

Ответить

Иван Иванов

Алексей
0

Что там непросто?

Могу лично за Москву ответить. Встали на учёт за неделю.

Затык был в том, что сайт не работал 4 дня из этой недели.

"Сайт не работал" означает, что после авторизации через Госуслуги появлялось сообщение о большой нагрузке и нельзя было подать заявление.

Дальше прислали 3,8к₽ в течение 2х дней.

На днях должны добить до 17к₽.

Из администрации мэрии Москвы письмом ответили на мою претензию и извинились за то, что сайт не работал и объяснили причины (причины оказались адекватными).

На данный момент опыт скорее положительный.

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Pavel Prokhorov

Alexey
0

Bullshit без конкретики

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Елена Сорокина

7

Ничего удивительного! И это только статистика по зарегистрированным на Бирже труда. 

Ответить

Богдан Водолазский

3

- Всего 1,66 млн? Серьезно?
- Серьезно, серьезно!

Ответить

Алексей Петров

2

Ещё 29 просто не могут зарегистрироваться,ничего удивительного

Ответить

Sergei Timofeyev

1

В апреле не было ни одного рабочего дня: должен ли работодатель оплачивать это с точки зрения ТК РФ? По-моему, нет. 

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Pavel Prokhorov

Sergei
0

С точки зрения ТК РФ обязан оплатить оклад. Перевести в простой на 2/3 оклада тоже нельзя, тк дни нерабочие были. Невыходы проставить сотруднику нельзя.

Ответить

Виталий Журавлев

1

Люди регистрировались в надежде получить 12-19 к. Но у многих не получилось. Какую они еще статистику хотят? Пандемия здесь ни причем (кроме повышения пособия).

Ответить

A SUS

Виталий
0

да, по сути кинули народ, ВВП пообещал МРОТ всем кто встанет на биржу, а на бирже сделали так: если не работал официально последние полгода - получи 1500р, как и раньше было...попало несколько знакомых.

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Виталий Журавлев

A
0

ВВП обещал ПОВЫСИТЬ пособие. Что, в принципе, и было выполнено. Если человек не знает процедуру получения статуса безработного, то это его личные половые трудности

Ответить

Аарон Малис

Виталий
0

ВВП обещал удвоить ВВП и удвоил, своё ВВП. 

Ответить

Sergey Rastorguev

A
0

Человек не работал официально 》 не платил налоги 》 расчитывал только на себя. Внимание вопрос к знатокам: а чего он хотел от государства?

Ответить

Владислав Куликов

0

Ещё продолжали работать чиновники, жандармы, гастарбайтеры, овощные палатки без воды и канализации. Все кто стрижет и с кого стригут.

Ответить

Аарон Малис

0

Голикова Татьяна, а голые почему-то мы. 

Ответить

Виталий Николаевич Чеботарев

0

Нет на свете точнее наук статистики и метеорологии. Как говорят Казахи, сто вёрст не крюк...

Ответить

Денис Комаров

0

Это они предпринимателей не посчитали ещё

Ответить

Владислав Куликов

0

Кроме того, те, кто ввёл режим ХЗ продолжали обеспечивать работой личных садовников, лесников, озеленителей, поваров, водителей, охранников, фитнес-тренеров, тренеров по плаванию, мойщиков бассейнов, лекарей, репетиторов, учителей, парикмахеров, маникюрш, шутов, банщиков, массажистов, ремонтников, водопроводчиков, уборщиков, мангальщиков, конюшенных, постельничих, посыльных, звездочетов и прочая, прочая челядь.

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