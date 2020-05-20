«Нерабочие» дни в России длились с 30 марта по 12 мая.

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Число зарегистрированных безработных в России за «нерабочие» дни выросло на 29%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

1,66 млн человек достигло количество зарегистрированных безработных в России

19 мая о таком же количестве безработных сообщал глава Минтруда Антон Котяков, напоминают «Ведомости». Показатель безработицы будет расти в мае и июне — до 2,5 млн человек, прогнозирует ведомство.

Общероссийские «нерабочие» дни с сохранением зарплат длились с 30 марта по 12 мая. Работать продолжали только медицинские учреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти. Многие компании перевели сотрудников на «удалёнку».