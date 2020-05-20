Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
«Нерабочие» дни в России длились с 30 марта по 12 мая.
Число зарегистрированных безработных в России за «нерабочие» дни выросло на 29%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.
19 мая о таком же количестве безработных сообщал глава Минтруда Антон Котяков, напоминают «Ведомости». Показатель безработицы будет расти в мае и июне — до 2,5 млн человек, прогнозирует ведомство.
Общероссийские «нерабочие» дни с сохранением зарплат длились с 30 марта по 12 мая. Работать продолжали только медицинские учреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти. Многие компании перевели сотрудников на «удалёнку».
Теперь решение о порядке снятия ограничений каждый регион будет принимать самостоятельно, объявил Путин.
На биржу труда хрен встанешь ещё!
Там сто бумажек требуют для этого!
Так что безработных в несколько раз больше на самом деле!
Всем тем кто заявляет, что нет конкретики и говорит про требующиеся документы, я скажу: Пойдите и попробуйте встать на биржу труда самостоятельно и поймете о чем я говорю.
Я пробовал ранее это сделать и мои друзья пробовали это сделать сейчас.
Без проблем это не выходит ни у кого из моих знакомых.
То справка не та, то бланк не такой, то не так заполнен, то прописки постоянной нет и т.п. вещи, так что я не просто так пишу тут от балды и нечего делать...
Социальные услуги в стране не работают нормально, а существуют только формально!
Я общаюсь с вами на основе личного опыта.
Моя пара пошла и встала.
К бумагам не было ни одного вопроса.
Город Москва.
Паспорт, СНИЛС и трудовая - это сто бумажек?
Аттестат,договора с предыдущих мест работы и прочее... Не так это просто,но возможно
Что там непросто?
Могу лично за Москву ответить. Встали на учёт за неделю.
Затык был в том, что сайт не работал 4 дня из этой недели.
"Сайт не работал" означает, что после авторизации через Госуслуги появлялось сообщение о большой нагрузке и нельзя было подать заявление.
Дальше прислали 3,8к₽ в течение 2х дней.
На днях должны добить до 17к₽.
Из администрации мэрии Москвы письмом ответили на мою претензию и извинились за то, что сайт не работал и объяснили причины (причины оказались адекватными).
На данный момент опыт скорее положительный.
Ничего удивительного! И это только статистика по зарегистрированным на Бирже труда.
В апреле не было ни одного рабочего дня: должен ли работодатель оплачивать это с точки зрения ТК РФ? По-моему, нет.
С точки зрения ТК РФ обязан оплатить оклад. Перевести в простой на 2/3 оклада тоже нельзя, тк дни нерабочие были. Невыходы проставить сотруднику нельзя.
Люди регистрировались в надежде получить 12-19 к. Но у многих не получилось. Какую они еще статистику хотят? Пандемия здесь ни причем (кроме повышения пособия).
ВВП обещал ПОВЫСИТЬ пособие. Что, в принципе, и было выполнено. Если человек не знает процедуру получения статуса безработного, то это его личные половые трудности
Человек не работал официально 》 не платил налоги 》 расчитывал только на себя. Внимание вопрос к знатокам: а чего он хотел от государства?
Ещё продолжали работать чиновники, жандармы, гастарбайтеры, овощные палатки без воды и канализации. Все кто стрижет и с кого стригут.
Нет на свете точнее наук статистики и метеорологии. Как говорят Казахи, сто вёрст не крюк...
Кроме того, те, кто ввёл режим ХЗ продолжали обеспечивать работой личных садовников, лесников, озеленителей, поваров, водителей, охранников, фитнес-тренеров, тренеров по плаванию, мойщиков бассейнов, лекарей, репетиторов, учителей, парикмахеров, маникюрш, шутов, банщиков, массажистов, ремонтников, водопроводчиков, уборщиков, мангальщиков, конюшенных, постельничих, посыльных, звездочетов и прочая, прочая челядь.
Блоги компаний
Показать еще