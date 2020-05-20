Это самая дорогая частная компания по версии Bloomberg.

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Оценка китайской ByteDance, владеющей соцсетью для обмена короткими видео TikTok, в ходе последних сделок превысила $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2018 году ByteDance привлекла $3 млрд при оценке в $75 млрд. Уже тогда это была самая дорогая частная компания по версии Bloomberg. С тех пор оценка выросла на 33%, говорят источники.

В рамках некоторых из последних сделок ByteDance оценивалась в $140 млрд, пишет Bloomberg. Это частные сделки — они не могут в полной мере отражать ожидания всех инвесторов, уточняет издание.

В последние годы ByteDance превратилась в мощную интернет-компанию, в том числе за счёт популярности TikTok, отмечает Bloomberg. Аудитория приложений компании, включая Douyin, китайского «близнеца TikTok», а также новостной сервис Toutiao, достигает 1,5 млрд активных пользователей в месяц.