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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: оценка компании-владельца TikTok превысила $100 млрд — это на треть больше, чем в 2018 году Материал редакции

Это самая дорогая частная компания по версии Bloomberg.

23 комментария
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Оценка китайской ByteDance, владеющей соцсетью для обмена короткими видео TikTok, в ходе последних сделок превысила $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2018 году ByteDance привлекла $3 млрд при оценке в $75 млрд. Уже тогда это была самая дорогая частная компания по версии Bloomberg. С тех пор оценка выросла на 33%, говорят источники.

В рамках некоторых из последних сделок ByteDance оценивалась в $140 млрд, пишет Bloomberg. Это частные сделки — они не могут в полной мере отражать ожидания всех инвесторов, уточняет издание.

В последние годы ByteDance превратилась в мощную интернет-компанию, в том числе за счёт популярности TikTok, отмечает Bloomberg. Аудитория приложений компании, включая Douyin, китайского «близнеца TikTok», а также новостной сервис Toutiao, достигает 1,5 млрд активных пользователей в месяц.

19 мая стало известно, что гендиректором TikTok стал руководитель подразделения потокового видео Disney Кевин Майер. В Disney Майер развивал стриминговые сервисы Disney+, ESPN+ и Hulu и «способствовал стратегическим приобретениям», в том числе покупке 21st Century Fox.

#новость #bytedance #tiktok

Лиана Липанова
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23 комментария
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Алексей Вихров

10

надо брать!

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alex twit

Алексей
3

Стонкс!

Ответить

Alexey Platin

5

Вот таким вот легким движением, бесполезная площадка для деградации миллионов становится - ПРОДУКТОМ! А всё это из за того, что наши дети, наши внуки и вообще, занимаются такой вот ерундой, и снимают эти видосики...

Ответить

Power Systems

Alexey
9

Действительно! Что будет с детьми в будущем, ужас! Тотал деградейшн!

Ответить

alex twit

Power
2

Раньше такой фигни не было! Азъ есмъ

Ответить

Andrey Osipov

Alexey
4

А к Инстаграму претензий нет?

Ответить

Михаил М

Alexey
1

Не бесполезнее чем VC.

Ответить

Oleg Oleg

Alexey
0

Деградировать можно в любом месте. Tiktok, хотя я далеко не целевая аудитория, прекрасное место чтобы провести минут 20-30 и получить заряд хорошего настроения.

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Александр Николаевич Кудин

2

Неделю назад скачал тикток, посмотреть, что да зверь такой... хммм один так сказать разврат, полезного или более менее нормального контента лай бог 10% , все в погоне за быстрой популярностью, чтобы потом рекламку продать.

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Михаил М

Александр
4

Тикток формирует ленту по твоим предпочтениям, Если у тебя в реках говно, то это только вина твоих вкусов.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Михаил
0

Ну хз, я сиськи, жопы не выбирал и не лайкал ничего, а он в 90% мне только такое и рекомендует

Ответить

Lucky Fucko

Александр
3

сиськи-жопы? пошёл устанавливать!)

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Aleksey Bobkov

Михаил
0

Откуда он их узнает? Это эвристика

Ответить

Михаил М

Aleksey
1

Сначала все подряд показывает, фиксирует твою реакцию (глубина просмотра, комменты, лайки, просмотр профилей, подписки), на этом строит уже выдачу. У меня, например, в реках не попадаются танцы и школота из дрим тима, потому что этим я не интересуюсь, но зато куча уроков английского.

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Михаил М

Александр
1

Ну и основная масса тиктокеров не монетизирует свой контент, поэтому он такой и ламповый, в отличии от инсты.

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Melnyk Dmytro

Михаил
1

Потому что нет такой возможности от площадки, разве что продакт-плейсмент в видео и то сложно. Эти тик-токеры потом переганяют трафик из тик-тока в инсту и уже там монетизируют ,)

Ответить

Михаил М

1

Посмотрите на рейтинг тиктока в гуглплей.

Ответить

Evgeny Terentev

0

Пока ты спал ...

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Oleg Oleg

0

А мне нравится яндекс. Он уже запилил свой Яндекс эфир для конкуренции с тик током

Ответить

Михаил М

Oleg
0

Не взлетит, там нет иностранцев, у которых можно тырить идеи, а без этого контент скатится в уг.

Ответить

Александр Св-Ко

Михаил
0

так идеи можно тырить из тиктока

Ответить

Dimitry Who

0

Тикток появился потому что всякие дегенераты стали записывать видео в 30 минут, суть которого можно уложить в 30 секунд

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Денис Файзулин

0

на его месте должен был быть Коуб

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