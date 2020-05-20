Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Это самая дорогая частная компания по версии Bloomberg.
Оценка китайской ByteDance, владеющей соцсетью для обмена короткими видео TikTok, в ходе последних сделок превысила $100 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В 2018 году ByteDance привлекла $3 млрд при оценке в $75 млрд. Уже тогда это была самая дорогая частная компания по версии Bloomberg. С тех пор оценка выросла на 33%, говорят источники.
В рамках некоторых из последних сделок ByteDance оценивалась в $140 млрд, пишет Bloomberg. Это частные сделки — они не могут в полной мере отражать ожидания всех инвесторов, уточняет издание.
В последние годы ByteDance превратилась в мощную интернет-компанию, в том числе за счёт популярности TikTok, отмечает Bloomberg. Аудитория приложений компании, включая Douyin, китайского «близнеца TikTok», а также новостной сервис Toutiao, достигает 1,5 млрд активных пользователей в месяц.
19 мая стало известно, что гендиректором TikTok стал руководитель подразделения потокового видео Disney Кевин Майер. В Disney Майер развивал стриминговые сервисы Disney+, ESPN+ и Hulu и «способствовал стратегическим приобретениям», в том числе покупке 21st Century Fox.
надо брать!
Вот таким вот легким движением, бесполезная площадка для деградации миллионов становится - ПРОДУКТОМ! А всё это из за того, что наши дети, наши внуки и вообще, занимаются такой вот ерундой, и снимают эти видосики...
Действительно! Что будет с детьми в будущем, ужас! Тотал деградейшн!
Неделю назад скачал тикток, посмотреть, что да зверь такой... хммм один так сказать разврат, полезного или более менее нормального контента лай бог 10% , все в погоне за быстрой популярностью, чтобы потом рекламку продать.
Ну хз, я сиськи, жопы не выбирал и не лайкал ничего, а он в 90% мне только такое и рекомендует
Откуда он их узнает? Это эвристика
Сначала все подряд показывает, фиксирует твою реакцию (глубина просмотра, комменты, лайки, просмотр профилей, подписки), на этом строит уже выдачу. У меня, например, в реках не попадаются танцы и школота из дрим тима, потому что этим я не интересуюсь, но зато куча уроков английского.
Потому что нет такой возможности от площадки, разве что продакт-плейсмент в видео и то сложно. Эти тик-токеры потом переганяют трафик из тик-тока в инсту и уже там монетизируют ,)
А мне нравится яндекс. Он уже запилил свой Яндекс эфир для конкуренции с тик током
Тикток появился потому что всякие дегенераты стали записывать видео в 30 минут, суть которого можно уложить в 30 секунд
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