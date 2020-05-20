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Финансы
Галина Мубаракшина
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Стартап Byte отчитался о росте продаж на 1000% во время пандемии: он помогает выравнивать зубы без визита к врачу Материал редакции

Пациенты сами изготавливают слепки зубов и после онлайн-консультации получают капы.

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Американский стартап Byte, который выпускает системы для выравнивания зубов и ведёт онлайн-приём стоматолога, зафиксировал рост продаж на 1000% в первом квартале 2020 года, пишет Bloomberg.

Успеху компании способствовала пандемия. Клиенты Byte консультируются с врачами удалённо — личные визиты и регулярные проверки у ортодонта не предусмотрены, отмечает издание.

Как правило, клиент покупает за $95 набор для самостоятельного изготовления слепков и отправляет их врачу. Затем он удалённо проходит консультацию ортодонта, и, если нет противопоказаний, компания присылает капы. Стоимость набора для выпрямления зубов стоит $1895.

Byte

В январе компания получила 10 тысяч заказов, а в декабре она ожидает 100 тысяч заказов и годовую выручку в размере $100 млн. «Мы считаем, это новая норма», — рассказал изданию сооснователь Byte Скотт Коэн.

Bloomberg считает, что успеху Byte способствовал цифровой маркетинг — стартап продвигался в соцсетях, его рекомендовали актриса ЛиЭнн Раймс, актёр Бен Аффлек и чемпион Super Bowl Роб Гронковски.

Сейчас Byte оказывает услуги во всех 50 штатах США, хотя специалисты критиковали компанию: ортодонты и стоматологи указывали, что оказывать качественные услуги без личного визита рискованно, пишет Bloomberg.

В 2018 году в Сингапуре была создана компания Zenyum — она производит системы для коррекции положения зубов с помощью 3D-печати и ведёт консультации через приложение.

#новость #стартапы

Галина Мубаракшина
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