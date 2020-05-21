Такая программа будет эффективнее обычной рекламы на 30%, говорят в банке, рассчитывая привлечь от 100 тысяч новых клиентов до конца 2020 года.

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«Альфа-банк» отказался от масштабной рекламы своей дебетовой карты и запустил реферальную программу «Заработайте на "Альфа-банке"», сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Клиенты банка могут получить 500 рублей. Для этого надо отправить знакомым реферальную ссылку на оформление бесплатной дебетовой «Альфа-карты». После первой покупки по карте, оформленной по ссылке, оба клиента получат по 500 рублей от банка.

Ссылку можно получить в мобильном приложении «Альфа-банка», инструкция есть на сайте проекта, рассказал vc.ru представитель банка Михаил Дьяков. Сумма выплат не ограничена и зависит от количества приведённых клиентов.

Банк рассчитывает до конца 2020 года таким образом получить от 100 тысяч новых клиентов, пишет газета со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова. Выплаты для 100 тысяч карт обойдутся банку в 100 млн рублей. В 2019 году банк потратил на рекламу и маркетинг всего около 5,4 млрд рублей, напоминает издание.

Реферальная программа будет на 30% эффективнее, чем классическая реклама, рассчитывают в банке. Кроме того, на популярность программы повлияет и кризис, связанный с коронавирусом, полагает Гиязов. Затраты на обычную рекламу с таким же эффектом в компании не раскрыли.

Срок программы пока не ограничен — её будущее зависит от результатов. «Альфа-банк» рассматривает возможность выплат не только за тех, кто пришел в банк по рекомендации клиента, но и за тех, кого они приведут, то есть «за всю цепочку».