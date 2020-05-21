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Такая программа будет эффективнее обычной рекламы на 30%, говорят в банке, рассчитывая привлечь от 100 тысяч новых клиентов до конца 2020 года.
«Альфа-банк» отказался от масштабной рекламы своей дебетовой карты и запустил реферальную программу «Заработайте на "Альфа-банке"», сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Клиенты банка могут получить 500 рублей. Для этого надо отправить знакомым реферальную ссылку на оформление бесплатной дебетовой «Альфа-карты». После первой покупки по карте, оформленной по ссылке, оба клиента получат по 500 рублей от банка.
Ссылку можно получить в мобильном приложении «Альфа-банка», инструкция есть на сайте проекта, рассказал vc.ru представитель банка Михаил Дьяков. Сумма выплат не ограничена и зависит от количества приведённых клиентов.
Банк рассчитывает до конца 2020 года таким образом получить от 100 тысяч новых клиентов, пишет газета со ссылкой на директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова. Выплаты для 100 тысяч карт обойдутся банку в 100 млн рублей. В 2019 году банк потратил на рекламу и маркетинг всего около 5,4 млрд рублей, напоминает издание.
Реферальная программа будет на 30% эффективнее, чем классическая реклама, рассчитывают в банке. Кроме того, на популярность программы повлияет и кризис, связанный с коронавирусом, полагает Гиязов. Затраты на обычную рекламу с таким же эффектом в компании не раскрыли.
Срок программы пока не ограничен — её будущее зависит от результатов. «Альфа-банк» рассматривает возможность выплат не только за тех, кто пришел в банк по рекомендации клиента, но и за тех, кого они приведут, то есть «за всю цепочку».
Реферальные программы также есть у «Открытия», «Промсвязьбанка», «Тинькофф» и «Почта банка».
Здравствуйте, я Наташа из компании ̶О̶р̶и̶ф̶л̶е̶й̶м̶ Альфа-Банк 🗿
Альфа дно
После того как они меня с кредитными каникулами кинули, при моём рейтинге 9,63 из 10,00, я говорю всем, что бы ни ногой в этот банк. Пускай 500 рублей себе оставят, в счет поддержки. Снимают деньги в счет погашения кредита даже со счетов несовершеннолетних.
Самое смешное что веб мастерам они платят по 900 руб за карту))
Тут 1000 руб. же, 500 тебе, 500 другу.
После транзакции, а вебам без транзакции платят
Вебам можно было бы и больше платить, раз так в пять, так как фрод по ним легко установить, тогда как здесь больше половины будет фейк внутри семьи.
Я как-то на сайт себе для эксперимента поставил flocktory, так фейковыми приглашениями оказались до 90%, сами себя приглашали и сами себе скидку и бонус получали.
не зря хантили пару месяцев назад - 500 -р-о-к-е-т- рублей за рефералку на оплату комиссии за переводы.
"Выплаты для 100 тысяч карт обойдутся банку в 100 млн рублей"
500 рублей за карту.
500 * 100.000 = 50.000.000
Перечитайте условия акции более внимательно. Сразу математика сойдется
Такс, 100_000 новых клиентов, каждому по 500 р.
(100_000 * 500) = 50_000_000 р. готовы потратить😳
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