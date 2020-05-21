«Чёрным» днём для компаний стало 19 апреля — россияне почти не делали покупок.

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«Тинькофф» проанализировала, как пандемия и связанные с ней ограничения отразилась на клиентах группы — бизнесе и частных лицах. Итогом исследования стал Tinkoff CoronaIndex — индекс деловой и потребительской активности в России, рассказали vc.ru в группе.

В исследовании были использованы данные свыше 11 млн клиентов экосистемы «Тинькофф» — клиентов розничного банкинга, — более 550 тысяч компаний, более 60 тысяч клиентов эквайринга.

Изменение индекса деловой активности в России с 1 февраля по 20 мая 2020 года «Тинькофф»

Индекс учитывал объём дневных транзакций физлиц, а также представителей малого и среднего бизнеса. Показатель рассчитывался для разных категорий бизнеса по тратам потребителей и оборотам компаний; для разных регионов и всей страны.

Значение индекса 10 — это пик активности, который в последний раз компания зафиксировала в декабре 2019 года. Нулевое значение — полное отсутствие покупок и оборота.

Данные о потребительской и деловой активности в России «Тинькофф»

Средний показатель индекса по России за февраль 2020 года составлял, по данным группы, 7,3. В марте пик был зафиксирован 7 числа: 8,1. В период самоизоляции с 30 марта по 12 мая среднее значение индекса деловой активности составило 4,6 пункта.

Самый низкий уровень деловой активности группа зафиксировала 19 апреля: 3,9. По данным на 20 мая, самые высокие показатели сейчас в Сибири: Красноярский край — 7,4, Новосибирская область — 7,3, Омская область — 7,2. В Москве индекс — 5,4; в Санкт-Петербурге — 6,1.

Изменение оборотов российских компаний в разных сферах «Тинькофф»

В середине мая потребительская активность в России начала восстанавливаться. Например, у салонов красоты обороты достигли 40% февральских показателей, у продавцов одежды — 54%. А вот в сегменте отелей и турагентств оживления пока не видно, отметили в «Тинькофф».