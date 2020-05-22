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Финансы
Галина Мубаракшина
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Layer1 с участием Питера Тиля открыл ферму для майнинга в Техасе — ему платят $17 млн в год за простой по запросу Материал редакции

Стартап получает деньги за готовность в любой момент поделиться электричеством: из-за жары в штате часто бывают перебои.

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Криптовалютный стартап Layer1, в который инвестировал сооснователь PayPal Питер Тиль, начал зарабатывать на возможном простое оборудования, пишет Forbes.

В 2019 году компания привлекла $50 млн и купила в Техасе электрическую подстанцию, чтобы не зависеть от поставщиков. Этот штат стартап выбрал из-за дешёвого электричества, указывает издание: Техас — крупнейший владелец ветряных электростанций в США.

Летом энергосистемы Техаса испытывают повышенную нагрузку, поскольку жители активно используют кондиционеры: примерно половину дней в году температура здесь достигает 32 °C. В 2020 году уже были дни, когда воздух прогревался до 37,7 °C, отмечает издание.

В 2019 году оптовые продажи электричества в энергосистеме, которая управляется Советом по надёжности электроснабжения Техаса, поднималась со $120 за МВт·ч до $9000 за МВт·ч.

Подключение электростанции Layer1 к общей энергосистеме в жару позволило бы решить проблему повышенного спроса, отмечает Forbes. Поэтому стартап вступил в соглашение о «реагировании на спрос», согласно которому компания обязана в случае необходимости выключить всё своё оборудование для майнинга.

В обмен власти платят компании по $19 за МВт·ч, или около $17 млн в год. И хотя ситуация с перегрузками во время пандемии маловероятна, использование электростанции Layer1 дешевле, чем строительство нового энергообъекта, указывает журнал.

Глава стартапа Алекс Лиегл (Alex Liegl) называет майнинг «конвертацией электричества в деньги». По словам Лиегла, майнинг одного биткоина обходится ему в $1000. По данным Coindesk на 20:50 мск, курс биткоина составляет $9200 за монету.

#новость #стартапы #биткоин

Галина Мубаракшина
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