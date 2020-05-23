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Финансы
Евгений Делюкин
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Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве и реорганизации Материал редакции

Компания не справилась с кризисом, возникшим из-за пандемии Covid-19.

6 комментариев
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22 мая американская компания по прокату автомобилей Hertz подала заявление о банкротство из-за резкого снижения выручки и спроса на машины на фоне пандемии Covid-19.

В заявлении говорится, что Hertz приняла меры для срочной защиты здоровья сотрудников, сохранения ликвидности и снижения несущественных расходов, но «падение спроса было внезапным и драматичным».

Business Insider

Компания не знает, когда доходы смогут вернуться на прежний уровень, а рынок подержанных автомобилей откроется для покупателей, поэтому Hertz начинает финансовую реорганизацию.

Ходатайства по реорганизации были поданы в суд США по делам о банкротствах округа Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, заявляет компания.

Все офисы, а также дочерние компании Hertz продолжают работу и обслуживают клиентов. На поддержание деятельности у компании есть более $1 млрд наличными, а в ходе реорганизации она может привлечь новые средства, в том числе, через заимствования.

Hertz — один из крупнейших сервисов по аренде автомобилей. Им наряду с тремя другими брендами аренды транспорта – Dollar, Thrifty и Firefl – управляет The Hertz Corporation в 12,4 тысячах пунктах проката.

#новость #hertz #банкротство

Евгений Делюкин
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6 комментариев
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Kikidon

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Вот это поворот. Дальше будет еще интереснее, думаю.

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alex twit

2

Ну, это глава 11, это еще не аллес капут

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Yegor Yeremenko

0

Оу... :(

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Nikolay Pomeschenko

0

Да, с апреля к этому шло, пичаль: зимой я так расстраивался, что их нет на СПБ, хотел в портфель взять. 

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Andrew Artishchev

0

Первый пошёл.

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Салават Галеев

0

Не понял, все таки банкротство или реорганизация и продолжение работы?

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